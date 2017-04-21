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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Россия (70112) Сирия (2383)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕО

Волонетры InformNapalm разыскали предполагаемое видео пуска ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого были уничтожены двое сирийских и двое российских военнослужащих.

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Гарно підсмажили козломордого. До речі, скоро 2 травня - Всесвітній День Шашлика. Не забуваймо. ))
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Так мы же не кацапы мы шашлык из кацапа жрать не будем мы его на родину отправим в морозилке.
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Шашлыки из кацапов можно самим кацапам же и продавать, а они их трактором давить будут ))
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товы это разработка 60 х годов прошлого века. Да и бч у них всего до 6 кг. Но руснявые самые новые танки типа т90 палят на раз. От русни только рога и копыта отлетают при попадании.
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ПТРК "Стугна-П" испарил грузовики сепаров с боеприпасами.
https://www.youtube.com/watch?v=OvaQs68j4nM
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Хочется повторить не только на видеоплеере. Красотища то какая!
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Порошенко ему собачью конуру вышлет. Для него она сейчас в самый раз.
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Влаштували цілу епопею про якогось сраного кацапа.
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та це іменно мечта вати він воював і в чячні і крим отжимав і на донбасі в іхтамнет побував в сірію другий раз поїхав бо за 20 років так і не отримав квартиру хуйловську от і копив .. а тут уже і не треба
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был бодрый стал синий. пачиму была только одна ракета?
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Хорошо, но мало зажмурилось козломордой шелупони.
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и как всегда в этой прекрасной новости нет вони клавиатурных петриётов...
хотя они даже в новости про погоду свою вонь разводят, а здесь им нет отката...
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Русских, что ли? В таких новостях укр. патриоты всех русских вырезают, поди, в смысле в бан отправляют или в спам. На войне как на войне, не важно чем убивать противника, но ПТР ТОУ за 100 тыс. долл в группу военных - это нерационально и дорого. ВСУ такие ракеты давать не будут - но зато радость хоть видео посмотреть, - наслаждайтесь.
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А они там повстанцев сильно и не боятся. После взрыва все повыскакивали из окопа и забегали, как на базаре.
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Кримчани хотіли померти в Росії. Деякі помирають в Сирії вже за Путіна)
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Родне радость, кредит погашен, да еще и нажиралово на поминках за гос. счет, Ахмэту должны еще и спасибо сказать.
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родакам как всегда поперло и блины теще не надо печь)
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Во истину акбар. Это вам за Джохара, русские свиньи!
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Фі,браття! Ми ж не козломорді Кацапи! Треба поважніше відноситися до загиблого ахвіцера-хоча б так: "Нарешті,одним меньше...Мало,але курка по зернятку клює"... Може воно так і треба? Може хату дадуть "скрєпонутой" дружині?...І мільйон рублёв....
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празднично упакуют...и отправят домой) либо в крематорий....
да...еще медальку родичам дадут)))шо б СКОРБИЛИ!!!
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свинособака отправилась на жаровню к шайтану,АЛЛАХ АКБАР!!!
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Все, кого убили, приезжайте отдыхать в Крым...
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кореанец обсмаливает рузькую свинособаку?
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А чего с из место попадания столько пРуссаков разбежалось? Надо біло додавить нечисть
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офф топ
кусочек из интерестного эфира Константина Борового

Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…

А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
больше слушать тут .....

http://echo.msk.ru/sounds/1965468.html

http://echo.msk.ru/programs/a_team/1965468-echo/
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В тему:
Статья на pikabu.ru -

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ватний майор навіть обісрати рейтузи не встиг!
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Щось не чути вереску ,,за вдв,, ,, задідов,, ,,ніпрастім,, . Рузьге вояк, на тебе дуже розраховують твої рідні, ну не стільки на тебе, скільки на гроші від твого іздиху.
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для винторогих медалька и пособие от кремлевского карлика это мечта
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Пачиму вторую Jewelin на добивание тараканов не послали? Зашквар лаптей был бы результативней и красочней.
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там было так много кацапов. а поджарился всего один. жаль.
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нет. русня признается только в 2 зажмуреных мордвинах. Это те кто официально там был. По факту зашквар был более массовым.
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Хоть где то жарят рашистскую мразь. А у нас Пеця гавнокомандующий запретил стрелять по его торговым партнерам...
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А я извращенец. Люблю кацапоф. Только мертвых.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕО
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