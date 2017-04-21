Пуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕО

5867 64Материалы по теме: Война в СирииТеги: Россия (70112) Сирия (2383) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 23:02 Пуск ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого был ликвидирован российский майор Бордов. ВИДЕОВолонетры InformNapalm разыскали предполагаемое видео пуска ракеты ПТРК сирийскими ополченцами, в результате которого были уничтожены двое сирийских и двое российских военнослужащих. читать источник x Мне нравится 21
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https://www.youtube.com/watch?v=OvaQs68j4nM
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хотя они даже в новости про погоду свою вонь разводят, а здесь им нет отката...
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да...еще медальку родичам дадут)))шо б СКОРБИЛИ!!!
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кусочек из интерестного эфира Константина Борового
Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…
А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
больше слушать тут .....
http://echo.msk.ru/sounds/1965468.html
http://echo.msk.ru/programs/a_team/1965468-echo/
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Статья на pikabu.ru -
Русский солдат Иван Сидоренко в Сирии позирует с отрезанной головой
С множеством шокирующих фото. С дежурным, для паРашников, тыканьем пальцем в сторону Украины. И со знаковой концовкой: «Если что вдруг случится, мы тоже, как немцы в 1945 году, будем невинно хлопать ресницами и говорить, что мы всего этого не знали?»
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