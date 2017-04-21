МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО

425 8Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: оккупация (6867) предприятие (162) Донбасс (14207) Министерство по вопросам оккупированных територий (118) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 22:14 МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛОМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц намерено создать рабочую группу по проблемам потери контроля над украинскими предприятиями на оккупированных территориях Донбасса. читать источник x Мне нравится
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