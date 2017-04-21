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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: оккупация (6867) предприятие (162) Донбасс (14207) Министерство по вопросам оккупированных територий (118)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц намерено создать рабочую группу по проблемам потери контроля над украинскими предприятиями на оккупированных территориях Донбасса.

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может надо было начинать с Крыма???..ну ВОТЪ?)))
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мля, очередная комиссия... сколько этих комиссий и току от них, еще "єдиний реєстр комісії" введите, хоть разработчики ПО поблагодарят
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гулять - так гулять.... министерство комиссий!!!!
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Украинские предприятия в не украинских ОРДЛО ?
Создать группу, с большими зарплатами, обязательно!...
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хоть буду знать что то такое мин вот. что такое рабочая группа -знаю
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Аброськин с Голубаном на переговоры пойдут и сделают как с блокадниками?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинВОТ создаст рабочую группу для решения проблем, связанных с захватом украинских предприятий в ОРДЛО
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