Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что уже летом 2018 года пройдут слушания по рассмотрению Международным судом ООН (Гаага) по сути дела по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.
P.S. Нехорошо! Куда же теперь девать сафронкова? Чувырло только-только в роль вошел, показал мощь пидаросдипломатии и что? 3,14здец?
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Пока мордва дрочит на себя, мир развивается.
https://vc.ru/p/shanghai-cars-2017
P.S.
- Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу?
- Я учу этого ишака богословию, - невозмутимо ответил Ходжа Насреддин. - Мы уже заканчиваем Коран и скоро перейдем к шариату.
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- Ще такого не було
- Завелось в Кремлі х.йло . ...
1:47.
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и хоть бы хны.
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Израильская армия бомбардировала 90 бригаду сил режима в сельской местности Кенитры
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Гдне ссыль на его слова?
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Выходцы из РФ как угроза Европе.
10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах - это люди российского происхождения,
http://www.svoboda.org/a/28444760.html
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кусочек из интерестного эфира Константина Борового
Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…
А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
больше слушать тут .....
http://echo.msk.ru/sounds/1965468.html
http://echo.msk.ru/programs/a_team/1965468-echo/
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Как и в случае с СовБезом ООН, на примере МС мы наблюдаем полную несостоятельность этой организации в соответствии с ее Уставом и Статутами. Очевидный и бесспорный агрессор разводит ООН, как детей, откровенно врет ей, издевается над ее органами и продолжает делать свою грязную работу. А Украина зачем-то помогает паРаше получать удобные агрессору решения или нерешения. Спрашивается, ГДЕ голова, ГДЕ ум?!!!!!
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примерно 2019 они должны распадаться...
интересно посмотреть что будет у животных в 2018.
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https://www.youtube.com/watch?v=_A5JgrtQtZI
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