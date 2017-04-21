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Теги: суд (20677) Зеркаль (58) Международный суд ООН (39)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль предположила, что уже летом 2018 года пройдут слушания по рассмотрению Международным судом ООН (Гаага) по сути дела по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины.

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Новым Чуркиным в ООН станет Василий Небензя. В понедельник его кандидатуру утвердит мокшанская госдупа.

P.S. Нехорошо! Куда же теперь девать сафронкова? Чувырло только-только в роль вошел, показал мощь пидаросдипломатии и что? 3,14здец?

Слушания в Суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7202
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Ленин пришел к власти, пообещав крестьянам землю. Но те ее так и не увидели… Крестьяне отомстили, поэтому Ленин не видит землю до сих пор…
https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Ленин то землю крестьянам обещал, но он им не обещал, то, что крестьяне вырастят на этой "своей" земле...
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Что то сильно напоминает историю про шаха , Насредина и ишака.
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Тем, что вынесет решение суд через лет 5 . К тому времени или Украина копыта откинет или Россия. Или ишак заговорит
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Здесь согласен. Ничего нет лучше для безвыходных ситуаций, чем время. Со временем все меняется.
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Но не всегда в лучшую сторону. Достаточно часто лучше изменений бы и не было
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Страны Балтии 50 лет ждали. Никто их не признавал в составе совка. Пришло время и всё встало на свои места. Так и здесь будет.
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В наше время всё происходит намного быстрее чем пару десятилетий назад.
Пока мордва дрочит на себя, мир развивается.
https://vc.ru/p/shanghai-cars-2017

P.S.
- Послушай, добрый человек, разве здесь место для твоего ишака? И зачем ты положил перед ним священную книгу?
- Я учу этого ишака богословию, - невозмутимо ответил Ходжа Насреддин. - Мы уже заканчиваем Коран и скоро перейдем к шариату.
Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1461
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Согласен электрокары развиваются быстро, Вот только сознание человека гораздо медленее. Многие так и остались не только в 20 , но в 19 веке тоже.
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Вы говорите- времья идет,Безумцы-это проходите Вы,,, /Талмуд/
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Скільки бюджетних грошей вже витрачено і ще буде витрачено на цю безглузду процедуру Зеркаль не повідомляє.
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Многие провидцы говорят, что в 2018 году России уже не будет,кого судить будут Московскую Орду?Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4038
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Так говорят еще с 2014, обещая что в следующем году её не будет. А потом пророки сдвигают дату еще на год, и еще, и еще...
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До сраки эти суды.Параша их все равно не признает.Только готовится к войне.
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Вірш . - Дума про х.йло .
-----------------------------
- Ще такого не було
- Завелось в Кремлі х.йло . ...

Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8153 1:47.
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За три роки війни бездарна українська влада не зуміла надати докази воєнних злочинів Росії для суду в Гаазі . Чим же була занята три роки українська влада ? -- грабили свій народ і торгувала з російськими окупантами . Ганьба народу , який обрав таку владу !
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ой да ладно, и влада и этот говносуд друг друга стоят, я чет не помню, что бы в Нюрнберге особо заморачивались с доказыванием, повесили и привет.
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Не правда. Готовились 8 месяцев. И не просто повесили, но и оправдали.
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8 месяцев?))) 4-й год у нас, если что, да, и хочу заметить, для начала вынесли в гавно их государство и союзников.
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Я имею ввиду подготовку судебного процесса. Вот только пред тем , как их посадить на скамью подсудимых Красной Армии пришлось взять Берлин. Мне что то похода на Москву не наблюдается.
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не смій ганьбити народ...вказуючи на на бездарну владу.котра грабувала цей народ....
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Хто вибрав Президента , Головнокомандувача , Верховну Раду ?
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а, ну прекрасно, мы здесь еще немного подсдохнем от снарядов русни, присутствие которой на Донбассе все это "сообщество" в упор не видит. ООН, ОБСЕ и этот супер, мега суд на одной помойке валяются.
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Путин прокомментировал решение Гаагского суда ," Я ВАМ НЕ МИЛОШЕВИЧ,ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МОЙ ТРУП".
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Старик Хуйло такого не мог сказать, по той простой причине, что он ссыкун.
Гдне ссыль на его слова?
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из ланы зазеркаль такой дипломат как с меня заец барабанщик
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Во главе с Петей Свинюшенко. Почти как в Минске.
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Из зарубежных СМИ. Радио Свобода.
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Выходцы из РФ как угроза Европе.
10% всех, кто сидит в немецких тюрьмах - это люди российского происхождения,

http://www.svoboda.org/a/28444760.html
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В Сирии завершилась эвакуация из четырех осажденных городов,после российская армия московской Орды начнёт авиацией зачищать города чужого государстваСлушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1076
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офф топ
кусочек из интерестного эфира Константина Борового

Эфир передачи «A-Team». В гостях - политик и предприниматель Константин Боровой
Алексей Голубев: Вы недавно в одном из интервью украинскому журналисту на вопрос о возможном примирении русских и украинцев говорили, что никакого примирения быть не может. Вы говорили по отношению к русским: «На колени, твари! И просить прощения у нескольких поколений украинцев, умолять о прощении, пока граждане России не начнут настоящее покаяние, произнося проклятие в адрес Путина, исполнившего роль Гитлера. Никто никого не должен прощать… тра-та-та…». Во-первых, кто такие твари? Кто должен становиться на колени, встали вы сами на колени, прося прощение и чего-то там проклиная?
Константин Боровой: Ну тогда, дорогие твари! - такое обращение - все те, кто допустили этот ужас - уничтожение нескольких десятков тысяч украинцев и русских, вы должны стоять на коленях и умолять Господа Бога, Украину, украинцев весь мир просить вас за то, что в 21-м веке вы повторили молчаливым согласием или активной поддержкой, вот этими фразами «Крым наш» обычное такое массовое преступление, за которое человечество один раз уже наказало целый народ - немцев.
А.Голубев: Я вот знаю, что даже в этой студии есть люди, которые поддерживали присоединение Крыма - они твари?..К.Боровой: Твари, подонки, самые настоящие подонки, потому что это нарушение…

А.Голубев: А кто их поставит на колени?
К.Боровой: Они сами должны встать. Так, как немцы вставали после того, как осознали весь ужас того, что они сделали - все концлагеря, когда они это увидели. Большинство из них сказали: «Мы этого не знали».
А.Голубев: Немцев на колени поставил русский народ. Кто теперь русский народ поставит на колени?
К.Боровой: Я очень надеюсь на то, что это не закончится оккупацией нашей страны.
Алексей Осин: Чьей, простите? Давайте сразу уточним.
Алексей Дурново: Кто оккупировать будет?
К.Боровой: Я только хотел поблагодарить за то, что вы мне позволяете до конца договорить фразу и не перебиваете. Я очень надеюсь, что это не закончится оккупацией нашей страны после того, как она уже совершила военные преступления и преступления против человечности в Сирии, в Украине, в Грузии, где только не совершила. Я на это очень надеюсь.
А.Голубев: Простите…
К.Боровой: Не прощу… Для этого надо, чтобы люди сами осознали этот ужас ситуации, в которой мы все оказались. Мне просить прощения у Украины, украинцев не нужно: я их поддерживал. Мы с Валерией Ильиничной в армию вступали…
А.Осин: У вас тоже есть, за что просить прощения.
К.Боровой: Сейчас мы этим займемся.
А.Осин: Хорошо.
К.Боровой: А те, кто поддерживали варварство, убийство, у них выбор небольшой: оставаться подонками и быть проклятыми, в том числе, и собственным народом, историей, или попросить прощения.
больше слушать тут .....

http://echo.msk.ru/sounds/1965468.html

http://echo.msk.ru/programs/a_team/1965468-echo/
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Весьма странная ситуация возникла с этим Международным судом ООН (МС). Первая странность в том, что не понятно на ЧТО вообще надеялась Украина, как сторона разбирательства в МС? Дело в том, что судебное разбирательство в МС может начаться только в случае, если соответсвующие государства официально дают свое согласие стать СТОРОНОЙ Суда. Если с Украиной все понятно, то с паРашей не понятно НИЧЕГО. С какого такого убийственного бодуна паРаша вдруг согласится стать обвиняемой стороной, там где вина очевидна. Ясен пень, паРаша никогда добровольно не согласится стать стороной, которую обвиняют в анексии, оккупации, агрессии и т.д. Собственно, так оно и вышло в нашем эпизоде. Параша выступила не стороной агрессии, а стороной, которую Украина обвинила в финансировании терроризма. Кто у нас дал согласие на такую нелепейшую уступку? И это вторая странность. Не нужно было даже собираться к гадалке, чтобы понять, что Суд таких доказательств от Украины не плучит. Для этого нужно было самой паРаше доказать свою вину. Спрашивается, кому нужна была эта заведомо проигрышная возня? Кому нужно было в Украине выставлять самих себя на, мягко говоря" подкольные смешки? По второму вопросу судебного разбирательства Украина почему-то согласилась сузить проблему чуть ли не до одиночных случаев притеснения крымско-татарского населения со стороны российских властей. А то, что это произошло в следствии оккупации Крыма, его анексии и т.д. все это осталось под покровом непонятного молчания. Это ЧТО за такая игра в поддавки?

Как и в случае с СовБезом ООН, на примере МС мы наблюдаем полную несостоятельность этой организации в соответствии с ее Уставом и Статутами. Очевидный и бесспорный агрессор разводит ООН, как детей, откровенно врет ей, издевается над ее органами и продолжает делать свою грязную работу. А Украина зачем-то помогает паРаше получать удобные агрессору решения или нерешения. Спрашивается, ГДЕ голова, ГДЕ ум?!!!!!
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А теперь представьте - после химической атаки в Сирии Трамп подает иск в международный суд.
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"Слушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года"
примерно 2019 они должны распадаться...
интересно посмотреть что будет у животных в 2018.
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Українські воїни гинуть на фронті , а влада не має доказів в суді . Це не влада , це гниль
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іванов))) влада све має доказів в суді, тільки не вигідно владе надавати докази!
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наш меморандум будет где-то через 6-8 месяцев, а потом в следующем году будет рассмотрение, где-то летом"- где- то, что- то, как-то,кто -то( сотрясение воздуха звуковіми волнами бездарей возобомнивших себья политиками...
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Решение суда будет зависеть от того, о чём договорятся Трамп и Путин на личной встрече летом.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСлушания в Международном суде ООН по сути иска "Украина против России" пройдут летом 2018 года, - Зеркаль
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