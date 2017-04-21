В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива. ФОТОрепортаж

1348 8Теги: Днепр_город (2582) топливо (393) ГФС (2749) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 22:25 В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива. ФОТОрепортажВ Днепре сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству горюче-смазочных материалов. читать источник x Мне нравится
@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
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честныхчастных предпринимателей забыли что никакой проверки и давление на бизнес не должно быть
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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