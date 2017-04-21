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Теги: Днепр_город (2582) топливо (393) ГФС (2749)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива. ФОТОрепортаж

В Днепре сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность подпольного цеха по незаконному производству горюче-смазочных материалов.

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Министерство финансов США отказало Exxon Mobil в выдаче разрешения на работу на Пидароссии.

@exxonmobil was seeking US Govt permission to resume drilling in Black Sea that was halted by US Sanctions on Russia in 2014. Answer is no.
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Суд в Сиэтле приговорил Романа Селезнева, сына депутата Госдупы от ЛДПР Валерия Селезнева, к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
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хороший срок для орка, время быстро пролетит )
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Во, разошлись, так гляди у нас и промышленности не останется
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сволочи, давят честных частных предпринимателей забыли что никакой проверки и давление на бизнес не должно быть
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Предварительные результаты аудита оказались хуже ожидаемых.

https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Днепре налоговики ликвидировали крупный цех по незаконному производству топлива. ФОТОрепортаж
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