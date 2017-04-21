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Теги: Аваков (2479) гражданство (549) Сарган (137) Артеменко_Андрей (57)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ГПУ просит Авакова инициировать процедуру лишения гражданства Украины нардепа Артеменко, - Сарган. ДОКУМЕНТ

Генеральная прокуратура Украины обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную службу процедуру потери гражданства Украины народным депутатом Андреем Артеменко.

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А у квАкова самого італійський паспорт,так шо тут злодій злодія поганяє
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У каждой сцуки во власти есть не один паспорт, так что они все заслуживают баланду хавать возле параши.
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Что происходит с людьми, которые вытащили себя из России, но не смогли вытащить Россию из себя.


https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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так у нас половину Рады гражданства лишить нужно. там 50% граждане израиля
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Дурні, та чхав він на це громадянство, інакше не брав би громадянство іншої країни будучи громадянином України, ви його спробуйте капіталів позбавити, цього боїться кожен з вас.
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Ой! Так можем остаться без депутатов, если всех прижать к ногтю
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Может для начала нужно прописать процедуру лишения гражданства законодательно Луценко, ты уж лучше сразу дурацкий колпак надень, а то не всем иногда понятно))))
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Т е тогда его в Украине не имеют права судить. Интересный поворот
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Обязаны будут выдать Канаде, как гражданина Канады , ну т е может и осудят но отправят отбывать в Канаду .
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Сабаков может послать Югыка на уд, поскольку тот его толкает на должностное преступление.
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Что то я не понимаю:

за "гос.измену" фактически предлагают закрыть дело? Типа - он не гражданин Украины - значит неподсудный.

Интересно девки пляшут...
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Гражданин Украины не может быть лишен гражданства, если сам этого не желает. Это гарантирует ему Конституция и статья 2 Закона о гражданстве, на которую ссылается неуч в алкогольном угаре из генпрокуратуры к бизнесмену из МВД.
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Он не неуч.У них работа такая,делать видимость работы и делать общество дураками.
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После этого письма Югыка надо было бы уволить за несоответствие занимаемой должности.
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Он априори не соответствует занимаемой должности, не имея юридического образования. Но зрада сказала - нормально)) Кумовство - рулит. Это все равно что инструктор по вождению не имеет прав управлять ТС.
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Они /депутаты/перекрасились, перелицевались, взяли себе новые названия и делают ровно то же самое, что делали социалисты - обещают золотые горы, ничего не выполняют, но прорвавшись во власть, откровенно занимаются проституцией, обслуживая абсолютно любого состоятельного клиента.

Казалось бы, уже пора понять простую истину: отдельные депутаты и целые партии должны работать над созданием таких правил, при которых государственная машина просто не сможет переходить в режим самообслуживания. Это специфическая, очень кропотливая и в высшей степени интеллектуальная работа. Если ею заниматься как следует, то депутаты должны будут, не выходя с работы, вкалывать с раннего утра и до позднего вечера.

Вместо этого мы наблюдаем поразительную картину, когда народные избранники, получив желанный мандат, превращаются совершенно в других людей и отличаются от кандидата примерно так же, как бабочка отличается от куколки или гусеницы.

Еще вчера оно стояло с мегафоном в руках и вещало, как неустанно будет трудиться, какие законы станет принимать, как обязательно снимет неприкосновенность со всех чиновников и прочие, привычные ништяки. Но как только он переходит в категорию депутата, все напрочь забывается.

У нас уже просто вошло в традицию, что бред, написанный или озвученный кандидатом перед выборами, никогда не будет выполняться. Мало того, депутат не просто теряет интерес к тому, что обещал, ему уже не нужна даже сама эта сессионная рутина.

Конечно же, он не пишет законов, ибо мы избрали таких людей, которые способны писать короткие слова или фразы на заборах и расписываться в ведомостях на получение денег. Мы сформировали парламент, который по своему коллективному интеллекту уступает первому курсу юрфака Могилянки, да что там Могилянки, иногда складывается впечатление, что коллективный интеллект корпуса «Катька» или «Столыпин» в Лукьяновском СИЗО дает фору сессионному залу.

Каждый может почитать обзоры прессы, относительно деятельности ВР и сделать собственный вывод о том, что там обсуждается. Сейчас оценки деятельности Рады деградировали до уровня «ниже плинтуса».

Внимание обращается на то, сколько и кто ходит на работу, а из этого следует постоянное обсуждение «многостаночников», голосующих за тех, кто не ходит на работу. Уже нет критериев именно работы конкретного депутата. Вот в сессионном зале был замечен депутат Ярош и пресса бурно стала обсуждать: что бы это значило?

Отсюда вывод. Мы себе уже не можем представить, что эти бездельники могут ходить на работу и голосовать сами за себя! Вот что мы избираем. Уже нет речи о работе как таковой. Мы уже забыли, что их работа - создание нормальных законов. Тот бардак, который мы наблюдаем вокруг - следствие отвратительных правил, которые вышли из Рады или отсутствие правил, которые позарез нужны.

В итоге, законопроекты пишут непонятные личности и вписывают их под флагом проститутки с мандатом. А потом эти же депутаты, не ударившие палец о палец, для наведения элементарного порядка, носятся перед телекамерами с обличениями и обвинениями. Каждый может внимательно посмотреть на лица, обезображенные интеллектом и представить, как это тело будет писать закон.

Но самое главное, что вытекает из профессиональной импотенции и безделья - куча свободного времени и неприкосновенность. Эта гремучая смесь дает эффекты наподобие Поросюка, который без депутатского удостоверения сидел бы как мышка в норке и не свершил бы ни одного «подвига» Геракла.
Мы избираем людей, которые не имеют ни желания, ни образования заниматься именно законотворчеством. Поэтому, надо делать выводы и больше не наступать на эти грабли. И главное. Многих проблем удалось бы избежать, не будь позорного депутатского иммунитета.

Вот эта подлая дрянь просто не рискнула бы творить даже десятой части того, что мы видим сейчас. Весь цирк происходит от безделья и безнаказанности.

Мы не можем изменить конституцию, в части прав депутатов, но можем внимательно смотреть, делать выводы и больше никогда не ставить галочки напротиОни /депутаты/перекрасились, перелицевались, взяли себе новые названия и делают ровно то же самое, что делали социалисты - обещают золотые горы, ничего не выполняют, но прорвавшись во власть, откровенно занимаются проституцией, обслуживая абсолютно любого состоятельного клиента.

Казалось бы, уже пора понять простую истину: отдельные депутаты и целые партии должны работать над созданием таких правил, при которых государственная машина просто не сможет переходить в режим самообслуживания. Это специфическая, очень кропотливая и в высшей степени интеллектуальная работа. Если ею заниматься как следует, то депутаты должны будут, не выходя с работы, вкалывать с раннего утра и до позднего вечера.

Вместо этого мы наблюдаем поразительную картину, когда народные избранники, получив желанный мандат, превращаются совершенно в других людей и отличаются от кандидата примерно так же, как бабочка отличается от куколки или гусеницы.

Еще вчера оно стояло с мегафоном в руках и вещало, как неустанно будет трудиться, какие законы станет принимать, как обязательно снимет неприкосновенность со всех чиновников и прочие, привычные ништяки. Но как только он переходит в категорию депутата, все напрочь забывается.

У нас уже просто вошло в традицию, что бред, написанный или озвученный кандидатом перед выборами, никогда не будет выполняться. Мало того, депутат не просто теряет интерес к тому, что обещал, ему уже не нужна даже сама эта сессионная рутина.

Конечно же, он не пишет законов, ибо мы избрали таких людей, которые способны писать короткие слова или фразы на заборах и расписываться в ведомостях на получение денег. Мы сформировали парламент, который по своему коллективному интеллекту уступает первому курсу юрфака Могилянки, да что там Могилянки, иногда складывается впечатление, что коллективный интеллект корпуса «Катька» или «Столыпин» в Лукьяновском СИЗО дает фору сессионному залу.

Каждый может почитать обзоры прессы, относительно деятельности ВР и сделать собственный вывод о том, что там обсуждается. Сейчас оценки деятельности Рады деградировали до уровня «ниже плинтуса».

Внимание обращается на то, сколько и кто ходит на работу, а из этого следует постоянное обсуждение «многостаночников», голосующих за тех, кто не ходит на работу. Уже нет критериев именно работы конкретного депутата. Вот в сессионном зале был замечен депутат Ярош и пресса бурно стала обсуждать: что бы это значило?

Отсюда вывод. Мы себе уже не можем представить, что эти бездельники могут ходить на работу и голосовать сами за себя! Вот что мы избираем. Уже нет речи о работе как таковой. Мы уже забыли, что их работа - создание нормальных законов. Тот бардак, который мы наблюдаем вокруг - следствие отвратительных правил, которые вышли из Рады или отсутствие правил, которые позарез нужны.

В итоге, законопроекты пишут непонятные личности и вписывают их под флагом проститутки с мандатом. А потом эти же депутаты, не ударившие палец о палец, для наведения элементарного порядка, носятся перед телекамерами с обличениями и обвинениями. Каждый может внимательно посмотреть на лица, обезображенные интеллектом и представить, как это тело будет писать закон.

Но самое главное, что вытекает из профессиональной импотенции и безделья - куча свободного времени и неприкосновенность. Эта гремучая смесь дает эффекты наподобие Поросюка, который без депутатского удостоверения сидел бы как мышка в норке и не свершил бы ни одного «подвига» Геракла.
Мы избираем людей, которые не имеют ни желания, ни образования заниматься именно законотворчеством. Поэтому, надо делать выводы и больше не наступать на эти грабли. И главное. Многих проблем удалось бы избежать, не будь позорного депутатского иммунитета.

Вот эта подлая дрянь просто не рискнула бы творить даже десятой части того, что мы видим сейчас. Весь цирк происходит от безделья и безнаказанности.

Мы не можем изменить конституцию, в части прав депутатов, но можем внимательно смотреть, делать выводы и больше никогда не ставить галочки напроти(с)..

)))
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Югык спился в конец. Хотелось бы услышать статью закона, которая позволит лишить кого либо гражданства. Это всё понты от прахвесеАналов.
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а Аваков поймет, что там написано? Документ на украинском, а он в нем бе-бе!
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Ему эта переведет...забыл как её...ну со спермой на пузе которая.
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Как сказал тов.Сталин" Всем кому старше 30лет смело можно давать 10лет лагерей и каждый в глубине души знает за что он сидит."
Для всех их (власть имущих)это подходящая фраза.
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Ю Касьянов такая же консерва ФСБ как и его босс акваков.

Седня Касьянов устроил провокаторский пост в фейсбуке на тему что он согласен жить в гетто, лишь бы не говорить по украински. Я ему на это ответил без единого матюка и получил за полдня две сотни лайков! Эта пидарюга нажаловалась в офис Фейсбука в Москве будто бы я его обидел чтобы меня забанили. Касьянов враг Украины. То что он воюет с хуйлом это не значит шо он воюет за Украину. Как Пеця заменил януковича так и дружбаны Касьянова во главе с акваковым такие же клопы ждущие своего часа
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В свете того, что шоколадные чуть ли не ежедневно нагло попирают Конституцию и законы это письмо не выделяется из общего вектора.
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Гражданин Израиля просит гражданина Италии лишить гражданства гражданина Канады )))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГПУ просит Авакова инициировать процедуру лишения гражданства Украины нардепа Артеменко, - Сарган. ДОКУМЕНТ
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