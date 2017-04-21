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Теги: аэропорт (1219) Борисполь (464) налоги (2460) Одесская область (1465) прокуратура (2824) СБУ (14021) Сарган (137) нефтепродукты (9)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Замдиректора Одесского НПЗ задержан в Борисполе за организацию схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" заместителя директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" по подозрению в организации схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов.

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Откуда их столько? Просто каждый день через статью новость о том как словили на взятке или что-то в этом духе. И вроде все новые, "послереформные", а еще хлеще прежних. Народ скурвился?
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Мойша!? Или ты тупой или дебил? ОНЗ- частная структура, раньше владел Лукойл (РФ). Задествованы в схемах Курченко по лже-экспорту нефтепродуктов.
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А вот тут проблемы.Наши правоохранительная и судебная система были уничтожены после Майдана. Если раньше они работали даже по звонку, то теперь могут послать всех нахер . И если есть малейшая возможность- все избегают громких процессов и решений.Мало ли как еще маятник истории качнется, зачем еще одну люстрацию проходить? Сегодня одни в балаклавах люстрируют, завтра другие.... Кому оно надо?
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Тот придурок, который якобы на жену трупчинова напал...
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пгт. Борисполь??????? пгт с аэропортом и населением 65000?? так нас ее не обсирали
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Показуха для американцев . Типа , мы боремся с коррупцией
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Причем коррупция , ели речь идет о частном предприятии из сферы влияния Курченко (Лукойл). Это из тех, кому супер-патриоты-прокуроры , уволенные Пшенкой и возвеличенные патриотами в ранг супер-патриотов (Касько-Сакварелидзе), помогли отсудить около 100 тыс. тонн нефтепродуктов , арестованных на данном НПЗ. Типа работали на давальческом сырье и все вывезли.... Не далеко....
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Люди привыкли "давать" ибо 100 лет "давали", через такое же период перестанут.
А на самом деле беспредел усугубился с 2014 в 10 раз больше коррупции.
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Как бомжей отлавливают перед евровидением.
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у меня вопрос к админу..... почему лица конченых сепаров на фото в разных статьях замазаны, а этого прохиндея нет ?
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Если бы это было - ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО. В начале - начал. Сейчас это потуги или так...
Замдиректора Одесского НПЗ задержан в Борисполе за организацию схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1416
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Это хоть что-то Пока НАБУ в клоунов играет))
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Кобыла Ирада, ты бы трусы подтянула. Люди смеются )))))))))))
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А причем Пашинский? Он наоборот выступал за арест нефтепродуктов.А вот супер-патриот Касько ( его юридическая компания) отсудила весь объем в пользу Лукойла. А дальше вошел в игру Курченко....
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А Жвания где-то там рядышком раскладушкой гремит ))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗамдиректора Одесского НПЗ задержан в Борисполе за организацию схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов, - прокуратура. ФОТОрепортаж
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