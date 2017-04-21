Замдиректора Одесского НПЗ задержан в Борисполе за организацию схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

2257 21Теги: аэропорт (1219) Борисполь (464) налоги (2460) Одесская область (1465) прокуратура (2824) СБУ (14021) Сарган (137) нефтепродукты (9) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 22:08 Замдиректора Одесского НПЗ задержан в Борисполе за организацию схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов, - прокуратура. ФОТОрепортажПравоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" заместителя директора ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод" по подозрению в организации схемы фиктивного вывоза 700 тыс. тонн нефтепродуктов. читать источник x Мне нравится 5
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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А на самом деле беспредел усугубился с 2014 в 10 раз больше коррупции.
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