Мартыненко подтвердил факт встречи с Онищенко в Испании в 2016 году

2453 67Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: Испания (340) Мартыненко (309) Онищенко Александр (461) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 21:57 Мартыненко подтвердил факт встречи с Онищенко в Испании в 2016 годуЭкс-нардеп Николай Мартыненко подтверждает встречу с депутатом Александром Онищенко (группа "Воля народа") в Испании в 2016 году. читать источник x Мне нравится
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https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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А на нет и суда нет!
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Еще не сел, а уже примерное поведение!
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Ну да не каждому "козаку по плечу - тырнет". Кожому свое, як у нас кажуть.
Он кого ПОЦ - за "лохов" - считает? Дрожи народ - тырнет идетк тебе в гости! А при слове IT - чмо вообще рассудок потеряет?
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если заголовок укоротить на одну букву - "Мартыненко подтвердил фак"
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И тем не менее. Вадинтуры проглотят и это и будут дальше ремыгать в стойле "путин нападе".
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Стенограммы типа "разговора" в сети есть.......кому-нибудь повезло найти саму запись А вообще похоже, что это такой же бред как февральские "сенсации от Онищенко")))
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человек с голосом, похожим на голос Онищенко, ведет разговор с человеком, чей голос напоминает голос экс-нардепа Николая Мартыненко
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http://ukraina.ru/news/20170209/1018278534.html
Это они.
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В этом суть бизнеса по пост-советски. Ты можешь стать успешным бизнесменом только тогда, когда часть твоего бизнеса приносит доход чиновнику. Так они и предприятия получали, по предварительному сговору под обязательства. Согласно закону чиновник не мог быть бизнесменом, зато он имел рычаи власти и распределял блага. Просто раньше ахметка отстёгивал кэш Чучме, Ющу, Евнуховичу, а Поця решил не мелочится, а взять долю акциями.
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Ну так если вам не понятно до сих пор ничего про Офшорного, то я вам и не смогу объяснить. Каждый остается при своем мнении и расходимся.
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Тільки бажаючих- Хер...
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впрочем тебе,кацапа,все равно на какой зраде панику разгонять :D .вот только успехи у тебя мизерные.
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