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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Испания (340) Мартыненко (309) Онищенко Александр (461)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко подтвердил факт встречи с Онищенко в Испании в 2016 году

Экс-нардеп Николай Мартыненко подтверждает встречу с депутатом Александром Онищенко (группа "Воля народа") в Испании в 2016 году.

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мартын факт давания в рота -подтвердил(молодец-к ляшку перебигай)
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Суть разговора в том, что Порошенко и Ко. отжал бизнес у Мартыненко и у многих, и многих. Но судят Мартыненко, а не Офшоренко.
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Крым. Предатели понимают, что они недочеловеки, а санкции оказались не такими уж и ржачными. Жрите, не обляпайтесь, продажные шкуры.

https://www.youtube.com/watch?v=KlJOsKu0_gM
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Испания? Это там, где по соседству виллы Брехла и Хуйла?
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брехло --я тоже таковым это ничтожество называю!
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Нахабна брехня!!! Где вилла в е-декларации?? Нет.
А на нет и суда нет!
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Суд в этом деле бесполезен - силосная яма.
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Сажать надо всех,кто хоть когда-то,хоть один час находился во власти в Украине ,там промахнуться невозможно !!!
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"он утверждает, что не видел опубликованных записей якобы его разговоров с Онищенко, так как детектив НАБУ запретил ему пользоваться интернетом"
Еще не сел, а уже примерное поведение!
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Страшно далеки они от народа, эти депутаты, ВР и Канарские острова!
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Канари ближще до них.. А про деПутана свого і Мого , просто, забудь...
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"Вместе, с тем он утверждает, что не видел опубликованных записей якобы его разговоров с Онищенко, так как детектив НАБУ запретил ему пользоваться интернетом..."
Ну да не каждому "козаку по плечу - тырнет". Кожому свое, як у нас кажуть.
Он кого ПОЦ - за "лохов" - считает? Дрожи народ - тырнет идетк тебе в гости! А при слове IT - чмо вообще рассудок потеряет?
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Самое печальное, что после публикации разговора Онищенко и Мартыненко наши "борцы с коррупцией" пытаются посадить Мартыненко, а не Порошенко. А ведь фактаж о преступной деятельности "жадного Пети" в этих разговорах просто зашкаливает.
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Президента не можна посадити, для цього необхідний імпічмент, так, що поки можна тільки полювати за його оточенням, з прицілом на самого Порошенко.
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У нас нет никакого президента. Есть человек, который с помощью денег фирташа и манипуляций нашим простоватым народом, во время войны, во время оккупации, в нарушение Конституции, когда не голосовало несколько миллионов украинцев (в Крыму и на Донбассе) влез в это кресло.
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Номінально є і з цим доведеться змиритися, поки він законно не залишить свою посаду. Ви можете його не поважати, ненавидить, зневажати, але ніхто не може його позбавити цієї посади, якщо тільки він сам не відмовиться (втече) або шляхом імпічменту.
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Мы живем в Украине. А тут возможно все. И главенствует здесь не Конституция, а договоренности между олигархами. А Конституция выполняет лишь техническую функцию, когда нужно обосновать принятое решение. На один из технических вариантов устранения "харанта" я уже намекнул - решение КС о неправомерности выборов президента (с обоснованием, что свое волеизъявление во время войны и оккупации не смогли изъявить миллионы украинцев).
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Ну тоді чим влада тих, хто прийде на зміну Порошенко буде відрізнятися від його влади? Якщо починати свою діяльність з порушення законів і Конституції, то навіщо мені такі зміни.
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любые выборы не имеют смысла пока народ не осознал суть демократии. При инфантильном быдле сам процесс выборов является профанацией.
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Самое печальное, что пытаются посадить - не только мартыненко...
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Рідкісний депутат не може собі дозволити злітати в короткостроковий відпуст з дружиною до Іспанії і тільки тому, що в цей час пребуває в тривалой відпустці на Мальдівах з коханкою.
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Пачти ГОГОЛЬ- "Редкий птиц и за поребрик..."...далі по тексту...)))))))))))
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вот шо получается
если заголовок укоротить на одну букву - "Мартыненко подтвердил фак"
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Самое печальное, что все прекрасно понимают, разговор вполне мог быть. Что Брейхло - алчное до предела и гребет под себя не хуже попередников. Да еще и мародерит во время войны.
И тем не менее. Вадинтуры проглотят и это и будут дальше ремыгать в стойле "путин нападе".
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"На записи человек с голосом, похожим на голос Онищенко, ведет разговор с человеком, чей голос напоминает голос экс-нардепа Николая Мартыненко"

Стенограммы типа "разговора" в сети есть.......кому-нибудь повезло найти саму запись А вообще похоже, что это такой же бред как февральские "сенсации от Онищенко")))
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http://dosye.com.ua/video/2017-02-09/-plenki-oniwenko--razgovor-s-martynenko/167459/

человек с голосом, похожим на голос Онищенко, ведет разговор с человеком, чей голос напоминает голос экс-нардепа Николая Мартыненко


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Это же февральские Я ту, о которой сегодня пишут найти не могу.
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А мне и этой хватит. Офшоренко отжимает бизнесы. Фсе!
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Тут какой-то мисандестандинг и все. Скорее всего речь о этой пленке. Суть одна и таже.
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Неа..... сегодня уже другое имеется в виду.
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Похоже, что они.......только непонятно что и когда отжали у Рината. Вроде всё при нём.
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часть акций, ахметка и раньше был всего лишь распорядителем финансами.
В этом суть бизнеса по пост-советски. Ты можешь стать успешным бизнесменом только тогда, когда часть твоего бизнеса приносит доход чиновнику. Так они и предприятия получали, по предварительному сговору под обязательства. Согласно закону чиновник не мог быть бизнесменом, зато он имел рычаи власти и распределял блага. Просто раньше ахметка отстёгивал кэш Чучме, Ющу, Евнуховичу, а Поця решил не мелочится, а взять долю акциями.
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Да,,,,,,,кстати - если внимательно послушать и вникнуть, то там речь идёт о сделке со следствием и уплатой в госбюджет сумм, неуплату которых по налогам ему инкриминируют - это порядка полмиллиарда гривен. Не пойму только при чем тут компромат на Порошенко? Или у нас уже вообще всё до абсурда довести хотят?
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А как вы так быстро прослушали и сделали выводы? Там же длинная запись.
Ну так если вам не понятно до сих пор ничего про Офшорного, то я вам и не смогу объяснить. Каждый остается при своем мнении и расходимся.
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Рыгушка своих мыслей опять нет ????? да, плохо, когда одна извилина и та от удара ломом.
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ТА да.... Дайои Кєндєля та Хфирташа записьсьпиьсь в студію - 150,567789% -Є!!

Тільки бажаючих- Хер...
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Барига заляпався з ніг до голови гавном своєю брехнею з ніг до голови...воняє то як...
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Однако Онищенко не дурак. Нашел способ защитить себя.
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Щоб не розповів Коломойський, все буде оголошенно оточенням Порошенко фейком і ніякого суду в Україні не буде, а на Заході про комерсанта Порошенко теж знають, але оскільки він є президентом, то просто закривають на це очі.
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а чо до сих пор молчал? никак вспомнить не мог?
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Ну так и Назаров вспомнил только после того как срок дали, а до этого верил, что отмажет его Муженко.
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а що он вспомнил?любому мало мальски разбирающемуся в военном деле человеку понятно,что знш не принимает решений...и что вся зрада выеденного йайца не стоит,потому что неотправка тех самолетов привела бы еще к более многочисленным жертвам.
впрочем тебе,кацапа,все равно на какой зраде панику разгонять :D .вот только успехи у тебя мизерные.
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Между навредить Пороху и навредить Украине очень тонкая грань
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а где наши соевые друзья:::? в соседней теме так громко возмущались вывсевретиии)))
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Так дайте ему послушать и в придачу клетчатое одеяло...
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Мы имеем то гоп компания, что и должны иметь. Барыга без совести, чести и Родины, его гоп компания очень быстро разворовали то, что не успел Овощ, под громкие крики "Русские идут" и Минску нет альтернативы, Но, корыто очень быстро обмелело и укоротилось. И началась схавтка по "отстрелу" лишних особей от него. только как всегда в проиграше Украина
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Сейчас на суде кодло из НФ пытается давить на суд, скрыто угрожая, внаглую, типа защищая права человека, просят суд - отдать святого мученика - мартыненко, им на поруки. Театр - не для слабонервных. Как судья это терпит - не представляю. Мерзость, мерзость и мерзость...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко подтвердил факт встречи с Онищенко в Испании в 2016 году
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