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 Форум Украины(595889)
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АВТОРИТАРИЗМ ЯК МЕТА УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ

АВТОРИТАРИЗМ ЯК МЕТА УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ Три питання, які нас дуже цікавлять: - коли і чим закінчиться війна з Росією? - як подолати владу олігархів в Україні? - коли почнеться нормальне життя наших громадян? На всі ці питання - одна відповідь: потрібні політичні...

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Совет форумчанПравила форума
 
Всё верно - олигархическая Система и есть главный враг Украины .
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Страна расплачивается за то, что прогнав позор Украины - уголовника президента, ее граждане выбрали не ту, которая последовательно боролась с этой уголовщиной и была заключена Януковичем в тюрьму, а того, кто подыгрывал своре и не побрезговал войти в
правительство этой банды.

Так чему удивляться! На что надеялись? Страна пожинает плоды...
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Создается впечатление, что однотуровый президент и подконтрольная ему, выбранная в результате проституированных и фальсифицированных выборов зРада уверились в том, что могут по своей воле кромсать и насиловать любые документы, регулирующие жизнь в стране - конституцию, регламенты, бюджет - все что захотят! При этом
не считаясь ни с законами, ни со здравым смыслом, ни с настроениями
людей. Но все до поры, до времени ...
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У народа должно быть право на исправление своей ошибки и устранение (без крови) не оправдавшей себя власти. Где законы об импичменте президента, о роспуске парламента, об отзыве депутата? Полная безответственность!... Все принятые законы за все время существования независимой Украины, властью принимались "под себя", так чтобы они могли "законно" насиловать страну,
ни за что не отвечая. Что они и делают, загоняя страну в долг, за который она будет расплачиваться своими землями... Все направлено на это...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАВТОРИТАРИЗМ ЯК МЕТА УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ
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