АВТОРИТАРИЗМ ЯК МЕТА УКРАЇНСЬКОГО ОЛІГАРХАТУ Три питання, які нас дуже цікавлять: - коли і чим закінчиться війна з Росією? - як подолати владу олігархів в Україні? - коли почнеться нормальне життя наших громадян? На всі ці питання - одна відповідь: потрібні політичні...
Ответить
правительство этой банды.
Так чему удивляться! На что надеялись? Страна пожинает плоды...
Ответить
не считаясь ни с законами, ни со здравым смыслом, ни с настроениями
людей. Но все до поры, до времени ...
Ответить
ни за что не отвечая. Что они и делают, загоняя страну в долг, за который она будет расплачиваться своими землями... Все направлено на это...
Ответить