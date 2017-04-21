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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (309) суд (20677)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд отклонил отвод судьи Бобровника в деле Мартыненко

Соломенский суд отклонил отвод судье Бобровнику при избрании меры пресечения экс-депутату Рады Николаю Мартыненко.

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у нашего НАБУ его еще очень много) они любят устраивать шоу) главное делать концерт, главное устраивать концерты и показуху - это их главная цель и принцип работы!
Вот такая петрушка получается, ведь нет никакой доказательной базы как правило у них, просто заявления!
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Да какая разница? Отклонил или удовлетворил, не важно, итог будет как с Онищенко, Охендовским и Насировым. С Мартыненко сфоткаются и отпустят. Это шоу.
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правильне написать, что судья Бобровник отклонил отвод судье Бобровнику
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А что судья сам решает брать ему отвод или нет? Он не заинтерисованное лицо. Это явно видно.
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Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід

первый раз, отвод рассматривает другой следственный судья, а второй и следующие разы, отводы рассматривает тот же самый судья
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обычно те, кто готовят процесс, готовят несколько судей (дуэт/дуплет)... поэтому, получается что рассматривает отвод на самого себя (фигура речи)
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Гениально! Наши коррупционеры никогда не пропадут.
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вы только посмотрите на наших так называемых антикоррупционеров, борцов с коррупцией, Лещенко себе в элитном доме шикарную квартиру купил, а Шабуние земельные участки! видимо хорошо ребята гранты пилили
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Ну так уже никто и не сомневается в том, что борцы с коррупцией превратили этот процесс в прибыльное дело и по тихому отмывают деньги
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в тому що у нас в Україні 25 років такий безправний спектакль абсурду, винні лише ми українці. ми співучасники злочину по розкраданню країни - просто наші спільники у владі, яких ми обираємо, постійно нас кидають і з нами не діляться.
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Перестаньте заниматься самобичеванием. Лучше бичуйте владу.
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Мы виноваты в том, что нам замаливают глаза все время. То на офшоры Порошенко, то на деятельность Гонтаревой, которая вывела кучу денег в офшоры себе и ПАП.
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Что происходит? Попытка изобразить трагикомедии. Что будет дальше. Трагикомедий - будет больше. Нам, предложили - быть в обойме. А как решим? Что дальше? Трагикомедия не настолько далека от слагаемых трагикомедии. Либо одно, либо другое.
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НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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Суды под контролем АП, а не под конролем НАБУ.
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Понятное дело, что у нас все под контролем АП, но и НАБУ, обратите внимание, тоже пользуется услугами только отобранных суде. Бобровник, Макуха
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Навіть так, суд не пішов на поводу у мартинівських борульок, цікаво...
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А сегодня опять пятница, между прочим, как и в деле Ромы Насирова.
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И опять Бобровник. НАБУ прям свой стиль выработало, фирменный. Если создадут антикор.суд, то Бобровнику местечко там заняли.
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Який сенс обговорювати один і той же фільм, знятий за однойменним сценарієм, тільки актори змінюються. Хіба тільки гру самих акторів, хто з них отримає в кінці року шоколадний Оскар.
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Шоколадного Оскара должны получить президент и его администрация. Страну за 3 года на ...опу натянули.
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а настоящего Юле отдайте, она то его как никто другой заслужил, более 20 лет так играет для народа Украины
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Одна шобла...
Жаль у Майдана до них руки не дійшли!
Але вчитися будемо на своїх помилках...
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Такими темпами будем "учится" - от Украины ничего не останется ...
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Что за бред? Контракт выполнен, урановый концентрат поступил. А КАКИМ путём выполняется оплата - определяет продавец, он же указывает реквизиты для оплаты. Сотрудникам НАБУ кажется нужно записываться на первичные курсы по ведению ВЭД. Клоуны....... адвокат развалит это дело в 5 минут, ещё и STEUERMANN выставит иск за попытку испортить их репутацию. Урановый рынок - это не площадка для торговли овощами, там СЛУЧАЙНЫХ посредников нет и быть НЕ МОЖЕТ. И через какие компании реализует производитель стратегического сырья - это не собачье дело детективов НАБУ.
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Государственный ГОК купил урановый концентрат из Казахстана через оффшорную прокладку по цене в 1,5 раз выше первоначальной. Это - растрата государственных средств, а значит КРУ, МВД, Прокуратура и НАБУ должны виновных лиц привлечь, а деньги вернуть в бюджет.
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Не могу найти нормальный источник. Одни пишут, что 17 млн переплатили, другие, что 20 млн. но никакой конкретики,,,,,,,, и никакой инфы о полном объёме контракта. Учитывая, что казахским службам не удалось нарыть в "Эксимбанк Казахстан" в Астане доказательства относительно схем закупок урана украинским предприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат", всё это похоже на очередной мыльный пузырь
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вот почитайте http://kp.ua/politics/573693-uranovyi-korol-v-chem-podozrevauit-byznesmena-y-byvsheho-deputata-nykolaia-martynenko
У Казахстана покупал не ГОК, а фирма-посредник. ГОК купил концентрат у посредника по завышенной цене.
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Вот именно там в их банке и должно выяснится сколько на самом деле получил ГОК а этот концентрат. И какова разница. Судя по гробовому молчанию наших ура-детективов, ничего не нарыли. И вообще непонятно какие права на рынке у этого ГОКа от МАГАТЭ. Там вопросов немеряно. Этот рынок имеет очень большие ограничения и ничего просто так продать или купить нельзя.
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Я ваш пессимизм разделяю, но только в плане правосудия в нашей стране. Возможно, хороший аудитор НАБУ и переломит ситуацию (особенно если он будет из США), но сейчас дело развалится в суде. И не по причине отсутствия доказательств - как раз доказать здесь все просто, самое сложное - это инф-я об оффшоре, кто реальный владелец (а ее они точно получили). Цена в Казахстане - вообще проверяется элементарно по прайсу производителя в период продажи, этого достаточно.А есть еще оплата, отгрузка, доставка, сертификаты происхождения, качества и т.п., это совсем просто).
Самое интересное в этом деле - этот ГОК должен был производить урановый концентрат сам из украинской же руды, у него монополия на поставку концентрата на наш Энергоатом. Но ГОК сам необходимое количество не производил, а докупал через посредника. В общем, обычная коррупционная афера, как везде у нас.
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Сое смотрю четкую методичку выдали,валить набу)))).
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Был бы жив Крылов, он бы написал басню про бобра и мартышку
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А разве могло быть иначе. Кто ж как не Бобровник будет без вопросов выполнять указания НАБУ иначе НАБУ пустит компромат на судью в дело.
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Это таких судей НАБУ хотят набрать в свой антикоррупционный суд? Бобровник взяточник, да еще и бухает на рабочем месте.
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сразу все стало понятно что будет с делом когда судью Бобровника поставили, он же без указаний НАБУ ничего не может делать, поэтому пока не поступило дальнейших указаний от Сытника заседание перенесли
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Судья Бобровник это дно и это доказательство того. что антикоррупционное бюро только делают вид. что они борются с коррупцией, на самом деле они ее покрывают.
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Пшел на х., полная нулевка, не имеющий здесь друзей, и зарегистрировавшийся только сечас.
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Соломенскому суду доверять, это просто себя не уважать, к тому же мы уже видели сегодня как заседание проходило, этого Бобровника никто не воспринимает как судью, на нем ужне не где меток ставить, НАБУ так постаралось
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Это выдержка из "Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко"Яна Черная

НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815

Это выдержка из данной ветки:

Суд отклонил отвод судьи Бобровника в деле Мартыненко - Цензор.НЕТ 9916 Fedor Stepanenko
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815

Это мое мнение:

Пидарасты. Сколько вы будете метать говно и пытаться сделать из людей быдло, которые должны верить вам и этому пидарасту вору Мартыненко?

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Говно-фронтовские тролли. Передайте своим работодателям, а это адвокаты Мартыненко, что ваши услуги, мало интересуют украинский народ. Какая цель ваших говновыбросов в таком случае? Цели нет. Есть только причина. Истеричные дергания. Вы что, действительно считаете, что народ начнет за вас, чтобы освоболить, выходить на майдан? Да люди вас повесить готовы, суки. Любым способом, хоть с помощью черта, ахоть судьи, кажется, бондаренко.
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Судья Бобровник, затягивающий дело Насирова, помог аферистам отобрать у киевлянина квартиру и теперь дедушка стал бомжом https://ru.tsn.ua/ukrayina/sudya-kotoryy-zatyagival-delo-nasirova-pomog-aferistam-otobrat-u-kievlyanina-kvartiru-838600.html
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Тебе, сука продажная, еще раз твой же епаный коммент из мартышкиной методички адвокатов - преступников. Надеюсь их когда-нибудь посадят с конфискацией.

Это выдержка из "Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко" Яна Черная
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815

Это выдержка из данной ветки:

Суд отклонил отвод судьи Бобровника в деле Мартыненко - Цензор.НЕТ 7078 Fedor Stepanenko
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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Министры (4 головы) подлежат изгнанию из Кабинета министров. Депутатов хотелось бы, побить палками на Крещатике.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд отклонил отвод судьи Бобровника в деле Мартыненко
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