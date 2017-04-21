Суд отклонил отвод судьи Бобровника в деле Мартыненко

1206 53Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: Мартыненко (309) суд (20677) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 21:32 Суд отклонил отвод судьи Бобровника в деле МартыненкоСоломенский суд отклонил отвод судье Бобровнику при избрании меры пресечения экс-депутату Рады Николаю Мартыненко. читать источник x Мне нравится
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Вот такая петрушка получается, ведь нет никакой доказательной базы как правило у них, просто заявления!
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первый раз, отвод рассматривает другой следственный судья, а второй и следующие разы, отводы рассматривает тот же самый судья
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Жаль у Майдана до них руки не дійшли!
Але вчитися будемо на своїх помилках...
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У Казахстана покупал не ГОК, а фирма-посредник. ГОК купил концентрат у посредника по завышенной цене.
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Самое интересное в этом деле - этот ГОК должен был производить урановый концентрат сам из украинской же руды, у него монополия на поставку концентрата на наш Энергоатом. Но ГОК сам необходимое количество не производил, а докупал через посредника. В общем, обычная коррупционная афера, как везде у нас.
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Это выдержка из "Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко"Яна Черная
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
Это выдержка из данной ветки:
Fedor Stepanenko
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
Это мое мнение:
Пидарасты. Сколько вы будете метать говно и пытаться сделать из людей быдло, которые должны верить вам и этому пидарасту вору Мартыненко?
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Это выдержка из "Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко" Яна Черная
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
Это выдержка из данной ветки:
Fedor Stepanenko
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
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