ВККС объявляет перерыв во время собеседований с кандидатами в Верховный суд, чтобы получить более полную информацию о претендентах, - Козьяков

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, комментируя решение комиссии об объявлении перерыва во время собеседований по некоторым кандидатам на должности судей Верховного Суда, заявил, что ВККС принимает решение в правовом поле, "в том числе, защищая конкурс от возможных судебных обжалований"
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Еще скажите что так совпало что все притенденты с высших судебных инстанций попали на собеседование на 24 мая случайно. Смешно. Людей держут за лохов.
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Тай 56%% охлосу цього заслужили і зараз скавчать і стрілки переводять!!!
Я то при чім??!
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Зомбаки будуть...
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а тугрики?
валюта же обеспеченя баранами - рупель практически.
так берете?
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эта тварь резко разбогатела на люстрации.
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шо дома, в мухосранске то не так?
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