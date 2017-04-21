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Теги: Верховный Суд (364) конкурс (675) Козьяков (23) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (69) Совет доброчестности (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ВККС объявляет перерыв во время собеседований с кандидатами в Верховный суд, чтобы получить более полную информацию о претендентах, - Козьяков

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, комментируя решение комиссии об объявлении перерыва во время собеседований по некоторым кандидатам на должности судей Верховного Суда, заявил, что ВККС принимает решение в правовом поле, "в том числе, защищая конкурс от возможных судебных обжалований"

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Не знаю чому, але запевнення людини з прізвищем Козьяков - у мене не викликають довіри.. Так само як і запевнення людей з прізвищами Гройсман, Розенблат, Охендовський, Порошенко, Кононенко, Луценко, Парубій та Тимошенко..
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Вот-вот, только прочитала выше и об этом же подумала, неужели нет людей, которым можно доверять.
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Довіряйте сім'ї, друзям, сусідам.. Владі та чиновникам - не довіряйте.. Хоч які з них люди?
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Доверять нужно только самому себе, остальным - дело не благодарное, иногда много фальши.
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Було б добре, якби вони співбесіду з усіма суддями провели, усіх кого відберуть і визнають професійно придатними, відразу у в'язницю можна буде відправляти, без додаткового слідства.
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Была видеотрансляция и все было видно кто у вас "хороший" кандидат. Все куплено. Нет веры в будущий Верховный Суд.

Еще скажите что так совпало что все притенденты с высших судебных инстанций попали на собеседование на 24 мая случайно. Смешно. Людей держут за лохов.
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Надо результат сразу говорить, прошел или нет, а не тянуть месяц чтобы протянуть нужных кандидатов.
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Ще в пологовому будинку, цей немовля суддя, цей прокурор, а цей агент кремля.
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ПРи владі цій -всі гєнномутанти совкові, кого не копни!!!

Тай 56%% охлосу цього заслужили і зараз скавчать і стрілки переводять!!!

Я то при чім??!
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"...ВККС принимает решение в правовом поле..." Чего? Каком такой матери поле? Где оценка в поле IQ? Где оценка в провознании? Где оценка в профпригодности и многом и многом другом. Я пишу не как злопыхатель, а как человек, которому не все - безразлично. Еб вашу мать! 36 - млн... и вот так...
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Падазрєваю-ШаКАЛадом пытают ....

Зомбаки будуть...
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во время собеседования мы принимаем -доллары и евро!
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новенькoe......

а тугрики?
валюта же обеспеченя баранами - рупель практически.
так берете?
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эта проститутка Козявкин прямо виновен в том, судьи, которые садили Майдановцев, и просто коррумпированные судьи, удачно прошли люстрацию и до сих пор берут взятки...
эта тварь резко разбогатела на люстрации.
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уепища после прахфессора власть взяли!всех погибших -жаль!но рюкзаки и пропороси -должны ответить!
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и шо вас, кацапов так тянет в Украину?
шо дома, в мухосранске то не так?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВККС объявляет перерыв во время собеседований с кандидатами в Верховный суд, чтобы получить более полную информацию о претендентах, - Козьяков
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