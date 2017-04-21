На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортаж

2300 7Теги: Волынь (572) сигареты (583) ГФС (2749) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 20:59 На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортажВ Волынской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной транспортировки в Польшу. читать источник x Мне нравится
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сделать так, что бы контранады не было - не умеем.
а закурится - отобраным? - пых...
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