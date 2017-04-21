EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595889)
  2300  7
Теги: Волынь (572) сигареты (583) ГФС (2749)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции совместно с пограничниками выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной транспортировки в Польшу.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це компетенція податківців? Слідкуйте краще щоб в Україну підакцизний товар не заходив.. Хоч з акцизами Арсенія та вінницького вундеркінда - зробити буде це не легко..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це податківці - контрабандисти руками прикордонників зі своїми конкурентами розправилися. Злили їм інформацію, а для більшої впевності самі пішли і простежили, щоб все було вилучено.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ведущий российского "Первого канала" принес в студию ведро с говном http://gordonua.com/news/worldnews/vedushchiy-rossiyskogo-pervogo-kanala-prines-v-studiyu-vedro-s-govnom-184563.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
У них все пов"язане з гівном, навіть метательні снаряди.

 показать весь комментарий
Ответить
 
мусорской рай.
сделать так, что бы контранады не было - не умеем.
а закурится - отобраным? - пых...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Який жахливий злочин, але доблесні податкуни врятували економіку країни!.. Ще й сигарети білоріські.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Волыни налоговики выявили место накопления сигарет, предназначенных для незаконной перевозки в Польшу. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Наталя Хоменко, Vladimir Rentyuk, Wevelsburg, Vladimir Kalasnikov, Nickol Nickols, Намкрыш Намкрыш, Чуб, Олег Петрович ed2c8e0a, alex1919, Япона Мать, укропбандерівець, іванов, igor555 ab2700df, майор швейк, Igor Dacenko, Oljik, 4Liberty UA, cvthtrf, шут, Vasyl Moroz 779d57e5, HugeMug, Baks13, Ринат Амедов, Oleksa Milosh, Герхард, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Bastian Right, Алла Новосад 5b57f84f, Tritey, Прощай немытая раССея, Cтарий Кінь, Fobos, Kristo Dubinin, Жора Аленье, три - пятнадцать, Anatoliy Kalyna, Anatoly Filatov, серджио def6ff91
 Всего на сайте: 140 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти