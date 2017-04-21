Дело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТО

2157 18Материалы по теме: Задержание МартыненкоТеги: Мартыненко (309) ОГХК (10) Журило (2) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 20:46 Дело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТОБывший и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) Руслан Журило заверяет, что сегодня мера пресечения ему избираться не будет, а также, что ему не грозит арест. читать источник x Мне нравится
Патамушта вы все нищеброды......http://u-news.com.ua/41662-patrulnyh-nakazhut-za-zaderzhanie-stolichnogo-sudi-narushivshego-pdd-video.html
"У меня есть деньги и возможности! Я уничтожу твоих детей!"
http://u-news.com.ua/41607-ya-unichtozhu-tvoih-detey-nardep-bpp-s-zhenoy-izbili-muzhcinu-v-kzino-video.html
"Я плачу налоги тебе, тварь, бл#дь. Чмошник #баный", - полицейские поймали пьяным за рулем главу одесского окружного админсуда Глуханчука. ВИДЕО
Культурный человек не назовёт народ быдлом - он скажет: «Дорогие мои избиратели!»
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Государственная ОГХК оставляет миллионы долларов на фирмах прокладках
http://markets.eizvestia.com/full/668-gosudarstvennaya-oghk-ostavlyaet-milliony-dollarov-na-firmah-prokladkah
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Т.е., в САП можно только если совсем по синьке?!
Или пан Журило редко бывает трезвым?
В общем, красавчики!
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Вопрос- если под такие веселые рыла зайти в зал да с пулемета станкового плотным строем пиф паф умхылки думаю не успеют слететь так и подохнут...
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Это НАСМЕШКА - над ВСЕМИ, кто из племени - БЫДЛО. Мои поздравления!
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