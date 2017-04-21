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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: Мартыненко (309) ОГХК (10) Журило (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТО

Бывший и.о. главы правления "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) Руслан Журило заверяет, что сегодня мера пресечения ему избираться не будет, а также, что ему не грозит арест.

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Они гордятся этим.... соревнуются..... лохи смори... я крут... и мне ничё не будет... слыш быдло.... забава у них такая.
Патамушта вы все нищеброды......http://u-news.com.ua/41662-patrulnyh-nakazhut-za-zaderzhanie-stolichnogo-sudi-narushivshego-pdd-video.html
"У меня есть деньги и возможности! Я уничтожу твоих детей!"
http://u-news.com.ua/41607-ya-unichtozhu-tvoih-detey-nardep-bpp-s-zhenoy-izbili-muzhcinu-v-kzino-video.html
"Я плачу налоги тебе, тварь, бл#дь. Чмошник #баный", - полицейские поймали пьяным за рулем главу одесского окружного админсуда Глуханчука. ВИДЕО
Культурный человек не назовёт народ быдлом - он скажет: «Дорогие мои избиратели!»
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старенькая статейка про этого козла, которую цензор почему то обходит стороной уже второй год:
Государственная ОГХК оставляет миллионы долларов на фирмах прокладках
http://markets.eizvestia.com/full/668-gosudarstvennaya-oghk-ostavlyaet-milliony-dollarov-na-firmah-prokladkah
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Как все в ВР перееблось .Каждого второго надо расстрелять ,каждого третьего повесить ,Каждого четвертого в Днепре утопить. С оставшимися можно и поработать.
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Это органика, со временем будет удобрение.
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і ще б не помішало на кіл посадити настоящий- осиковий.Бо там є такі як Ляшко,то вони часто на кіл сідають,а їх я думаю 90% в Раді
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такие как Ляшко не с кола а с ху-я чаще не слазят.Так что им как кацапам : что водка ,что пулемет, лишь бы с ног валило
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Шо таки совесть не мучає, шо за форофку галасавал...)))
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І ще б цю гниль відправити в промзону в Авдіївку,якщо не застрілять ,то хоча б зістраху пообсирались
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Чувак на приколе - "Я сам приехал в САП. Был трезвый" ?

Т.е., в САП можно только если совсем по синьке?!

Или пан Журило редко бывает трезвым?
В общем, красавчики!
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интересно ржут хохот веселье с какой радости то???!!
Вопрос- если под такие веселые рыла зайти в зал да с пулемета станкового плотным строем пиф паф умхылки думаю не успеют слететь так и подохнут...
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Эти уроды сделали самое худшее, что они могли сделать со страной, после Майдана - они так унизили Украину, перед всем миром, как ни унижал её ещё никто за последние 25 лет. ВОРЬЁ И КОРРУПЦИОНЕРЫ, ПО ВСЕЙ ВЛАСТНОЙ ВЕРТИКАЛИ, СВЕРХУ И ДОНИЗУ - БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА!!! Весь мир возмущён, а им - плевать!
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"Я сам приехал в САП. Был трезвый", - сказал Журило..." Сколько же нужно пить, что бы так вякнуть? Это оправдание и мерило человечности? Значит так: пян - человек, трезв - быдло?

Это НАСМЕШКА - над ВСЕМИ, кто из племени - БЫДЛО. Мои поздравления!
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такое отребье боится только одного ..СМЕРТИ!
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шахта -анны ахметовой-напрочь уничтожает псевдопатриотов подонка сурков динаму и 5-0 не помешало бы-.ничтожества .а не футболисты у сурков!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДело Мартыненко: "Меру пресечения мне избирать не будут", - бывший и.о. предправления ОГХК Журило. ФОТО
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