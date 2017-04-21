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Материалы по теме:  Репрессии в оккупированном Крыму
Теги: Крым (19553) репрессии (1693) крымские татары (1440)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО

В оккупированном Крыму представители российских "властей" второй раз судят крымского татарина Руслана Зейтуллаева, для того, чтобы увеличить ему срок. Руслан продолжает голодовку уже 18 сутки, таким образом высказывая свою позицию.

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Хамство, поборы, угроза оружием на УКРАИНСКИХ КПП.
Прошу перепоста, сделаем мудака знаменитым!
http://uainfo.org/blogosphere/journalists/1492761626-pobory-sbu-na-blokpostah-pauluskp---donetskiy-zhurnalist-.html

"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов - Цензор.НЕТ 7252 "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов - Цензор.НЕТ 5444
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В том то и прикол. Что из-за таких мудаков, с помощью хрустящей бумажки, шастают именно те, кому НЕХРЕН!
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2 млн ежегодно ...туда-сюда ...
Можно представить КАКОЕ там бабло "на карманах" оседает ...
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Израиль уже второй раз за сегодня наносит авиаудары по российско-асадовским войскам в Сирии.





#Quneitra: Regime positions confirmed hit by Israeli strikes: Brig. 90 in E. outskirts of Ain Ayshaa, Samadiniyah Sharqiyah & Madina Baath.
"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов - Цензор.НЕТ 3321
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По темі сказати нічого, судячи з коментів.
Тема не про офшори Порошенка і не про Святу Міссію Юлі.
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А вчора,позавчора і бозна ще скільки теж футбол був.
Взагалі Цензор не впізнаю, півроку тому було дещо інакше.
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Все дуже просто. Черговий Майдан скоро запланований. Майдан, який нарешті приведе до влади затверджену КГБ на пост губернатора Малороссііі Ю.В. Тимошенко. А ми знаходимося на сайті, який належить Ю.В. Тимошенко.
Можу з гордістю сказати- перед деактивом я пару років добряче поганяв Витиранів БЮТу Цензор Да!
І поганяю і після деактиву. Я добре знаюся в секретах мережі.
Забанити мене неможливо.
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Ти так не драматизуй.
Використовуй інші ніки для своїх "поганяй".)
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смотрю футбик-))))))))))))))))суркис- предатель нацепил клоунам вышиванки-мляяяяяяяяяяяяя анна ахметова набей им 10
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Слабак! шото так похудал... вон Надька по месяцу голодала и только харя росла в размерах.
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Счастья тебе Руслан. Воли выдержки и понимания, кто ты. Спасибо - Татарскому Народу, за таких сыновей, детей и срам нам украинцам, за "недоглядение".
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кацапи то і є суцільна брехня..тримайся..
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"Савченко-2: Кавказская пленница Татарский пленник" - смотрите в кинотеатрах вашего города.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО
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