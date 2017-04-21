"Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕО

836 23Материалы по теме: Репрессии в оккупированном КрымуТеги: Крым (19553) репрессии (1693) крымские татары (1440) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 20:46 "Все, что мне инкриминируют - абсолютная ложь", - крымский татарин Зейтуллаев голодает 18 сутки во время суда оккупантов. ВИДЕОВ оккупированном Крыму представители российских "властей" второй раз судят крымского татарина Руслана Зейтуллаева, для того, чтобы увеличить ему срок. Руслан продолжает голодовку уже 18 сутки, таким образом высказывая свою позицию. читать источник x Мне нравится 1
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Прошу перепоста, сделаем мудака знаменитым!
http://uainfo.org/blogosphere/journalists/1492761626-pobory-sbu-na-blokpostah-pauluskp---donetskiy-zhurnalist-.html
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Можно представить КАКОЕ там бабло "на карманах" оседает ...
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#Quneitra: Regime positions confirmed hit by Israeli strikes: Brig. 90 in E. outskirts of Ain Ayshaa, Samadiniyah Sharqiyah & Madina Baath.
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Тема не про офшори Порошенка і не про Святу Міссію Юлі.
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Взагалі Цензор не впізнаю, півроку тому було дещо інакше.
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Можу з гордістю сказати- перед деактивом я пару років добряче поганяв Витиранів БЮТу Цензор Да!
І поганяю і після деактиву. Я добре знаюся в секретах мережі.
Забанити мене неможливо.
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Використовуй інші ніки для своїх "поганяй".)
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Кавказская пленницаТатарский пленник" - смотрите в кинотеатрах вашего города.
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