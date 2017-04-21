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Теги: Держдума (247) діти (723) закон (301) ім'я (0) Росія (5785)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов

Госдума РФ приняла закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов.

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Імена у вигляді цифр???? Народилась трійня - шістка, ии , лайно. Руцький креатив.
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На троїх рахувати зможуть, впевен на всі 100%%!! )))
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Тобто Хуйло,Пуйло,Хутин под Думский Закон попал?
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А ну ущемление ли это национальностей, на языке которых слово нормальное совпадает (или почти) с русским бранным? По-китайски х@й - красный.
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А я знаю почему запретили...чтобы имена обязательно были привязаны к христианским святым и за это несли бабло гундяеву при крещении...Хотя в орде (спросите у жителей средней азии) имена даются в честь определенных событий...например высокий урожай хлопка..значит сын будет Хлопком...если папа родился в день полета гагарина...то папу могли назвать Спутником, а дед в годовщину победы...то будет Хлопок Спутникович Победов
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А если родятся во время правительства ...утина, то очень распространятся такие имена как: Ла-Ла-Ла, Хуйлосович, Пидрусса, Рус-Засрасович, Введивойскович и т.д.
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Аха...теперь там "Каролина" будет "Золушкой",а Максимилиан в Стандартиан превратится...))
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так чё - теперь Хуйло666 не покатит? а зря с таким именем ему только вяликую б расею строить через 40-50 лет...
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Козломордые рассеяне, успокойтесь, не паникуйте - закон можно обойти. Маразматические имена нельзя давать ДЕТЯМ, а взрослым брать можно. Поэтому количество рассеян с идиотскими, глупыми, гадкими и паскудными именами уменьшаться не будет. Рассея - страна дураков, подлецов и мудаков....Не долго уже ей осталось....
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Гітлер заборонив Свідків Єгови в Німечині , а Путін в Росії і багато українських християн підтримали Путіна
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Символ π это число а не цифра, значит в РФ можно называть своих отпрысков, к примеру, πи*е*ас или даже ΠΙΔΑΡ.
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Тю-юю-ю..А ..уйлов Іван ..П..дарович наче непогано звучить...для москалів..
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Следующий шаг - одобрение имени комиссией, или вообще назначение, например имя Олимпиада.
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Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов. А как же высоко духовное имя в честь отца народов , великого созидателя , президента всех президентов, великого царя- батюшки - ХУ#ЛО.
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Найбільш прикольне сполучення імені та по-батькові я бачив у паспорті цигана в авіакасі. Прізвище було слов'янське, ім'я та по-батькові - Матрос Лолевич. Очевидно тато був матросом, а маму звали Лола.
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Чтоб же ж никакой московит не назвал дитя ХУ*ЛОМ, оно у них одно.
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А сім'я закарпатських ромів (циган) назвала хлопчика "Янукович". Янукович реагує тільки на повне ім'я, на Ян чи Янек не відкликається.
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Зря это они запретили. Было бы казломордым удобно детей сразу называть например "Солдат №9".
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Поздно спохватились. Я знал чела по фамилии Пидорич.
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Ну насчёт бранных слов они конечно подзагнули , их как раз можно оставить ( Хуйло например ) , а вот цифры надо убрать , хотя цифру "Шестёрка" можно оставить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГосдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов
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