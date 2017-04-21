Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных слов

3733 125Теги: Держдума (247) діти (723) закон (301) ім'я (0) Росія (5785) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 20:39 Госдума запретила давать российским детям имена в виде цифр, титулов и бранных словГосдума РФ приняла закон, ограничивающий право родителей давать детям имена в виде цифр, сочетания букв и цифр, бранных слов и титулов. читать источник x Мне нравится
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