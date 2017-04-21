Мемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Киеве. ВИДЕО

1374 9Теги: Киев (16893) память (786) мемориальная доска (92) военнослужащие (3574) Антитеррористическая операция (16511) потери (950) Тему создал: Цензор.НЕТ21.04.17 20:19 Мемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Киеве. ВИДЕОВ Киеве открыли мемориальную доску в честь погибшего под Авдеевкой в 2016 году десантника Олега Афанаса. читать источник x Мне нравится 11
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Вічна тобі пам'ять та слава...
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http://ru.krymr.com/a/28443079.html
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такі повинні жити!
все памьятаю....
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как там и чем ж2ва расплачиваться будет ?
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