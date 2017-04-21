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Тему создал: Цензор.НЕТ

Мемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Киеве. ВИДЕО

В Киеве открыли мемориальную доску в честь погибшего под Авдеевкой в 2016 году десантника Олега Афанаса.

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Спи спокійно,Воїне...
Вічна тобі пам'ять та слава...
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Они не знают, что делать с этим конфликтом, но не могут просто взять и уйти. Путин никогда не признает своих ошибок, самое важное для него ‒ это «понты». Важнее, чем политика, чем человеческие жизни. Самое главное для него ‒ это как он выглядит по телевидению, как он одет, как может поиграть мускулами. Это трагедия России, настолько маленький человек вступил в должность президента и теперь хочет отомстить всему миру, что он такой маленький. (добавлю:163 см карлік з ліговської комуналки).
http://ru.krymr.com/a/28443079.html
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такій же ж молоденькій - як той голубок.
такі повинні жити!
все памьятаю....
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доску установить - это не вопрос...
как там и чем ж2ва расплачиваться будет ?
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Вічна память земляку. У нас на будинку також відкрили дошку чоловіку років 45 ,який загинув за Україну у війні з росією на Донбасі. Завжди свіжі квіти лежать біля дошки, минулої осені ще і підсвітку зробили і ніхто не обмальовує і не розбиває її. Про таких людей ніколи забувати не треба.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМемориальную доску погибшему бойцу 81-й аэромобильной бригады Олегу Афанасу открыли в Киеве. ВИДЕО
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