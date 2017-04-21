Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж

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, Ksenia VB
, Vlad1606
, HugeMug
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, Ivi Nau
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, Антоша Чеханте
, Харьков Сумской
, Яукр
, armamagedoniks
, Владимир Филипенко
, Elena I 52638e4b
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Юрій Бровкін
, Valery Greff
, Дед b34f2642
, marusia klimova
, Толя Барклай
, Serhiy Lonko
, Евгений Пономарев
, Игорь Литвинюк
, OldCat
, Максим Полынов
, Владимир_1958
, Іван5
, Вова Карпюк
, Василий Лоханкин
, Игорь Шульга 295c16ae
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, V-roma
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, Alexx Lexton
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, Cтарий Кінь
, Люцифер
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, Юрий Иваник
, Ольга Мартынюк b6557456
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, три - пятнадцать
, Семен Шкаралупа
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, Who is Who
, буков
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, Bob2
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, Тарас Затолочный
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, Варуна Мітра 3e355edd
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, сидор сидоров 945e588f
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Всего на сайте: 171 писатель
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Говорите история повторяется в виде фарса? Так там и первая с дзюдоистом при смерти чистый фарс был.
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вот облом
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Трезвый - пущай судит, ковтнул -
правамантию сразу заберите ! Вы ж в суде - не надо ходить никуда!
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ШАПИТО и клоуны вже остогидли...
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А хрен их знает там всех. Все они миропомазаны, Алкоголики, воры, отжималы, наркоманы, гламурные... Если у судьи Бобровника есть достоинтство, честь и право носить мантию - СУДЬИ выносящего законные приговоры и решения? Бог в помощь, а если нет? Осиновый кол в спину.
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Ну хватит с нас уже шоу! У нас для этого есть пэтя и Луценко.
Набу должны показать хоть какой- то результат по борьбе с топ коррупцией. Мы уже на пером месте в мире по коррупции, так как кроме деклараций о борьбе и шоу уже поднадоевших- нет ничего. Делать нервы насирову и мартыненко недостаточно. Мы хотим их всех видеть в тюрьме перестукивающихся с бойкой.
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Так в 37 замечательно миллионы стучали.
Или чтобы стучал за дело?
Тогда надо нормальные дела и независимый судья а не 1 и тот же во все дыры затычка
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Просто репрессивный орган.
Свой судья, из носа наковырянные обвинения и т.д.
Если бы обвинения были стоящие, то незачем было бы опять идти к этому бобровнику
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