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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: адвокат (894) Богачук (19) Мартыненко (303) суд (20673)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж

Адвокаты экс-нардепа Николая Мартыненко заявили отвод судье Александру Бобровнику.

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ага, запустили "динамо"! И так пока система которая выбирает судью случайным образом не выбирет того кого надо!!!
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"Динамо" запускает тот кто руководит системой. Система случайным образом выбирает именно того, кто нужен системе. О том, что система случайным образом выберет Бобровника говорили давно. О том, что система выберет Чауса в суде над Корбаном знали задолго до суда.
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А завтра суббота. А как известно, судьи по субботамна работу не выходят. А тами 72 часа истечёт.

Говорите история повторяется в виде фарса? Так там и первая с дзюдоистом при смерти чистый фарс был.
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шо кино с госпитализацией не будет ?
вот облом
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уже и не интересно, все уже известно наперед...
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Мне по-барабану Мартыненко, но играйте честно с назначениями судей и не будет фарса.
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Якщо хтось ще на форумі вірить у правосуддя, то нехай з'їсть шматочок шоколаду, він покращує роботу головного мозку. Я щодня їм і тільки фабрики Рошен, оскільки дбаю про добробут президента Порошенко, адже йому ніколи зайнятися справжніми реформами, все собачі будки будує.
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Очередной цирк шоколадных ублюдков для быдла...что бы пар выпустило....в понедельник он внесет 300 лямов а через неделю о нем забудут и он убежит....
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хоть один чел щщас верит шо очередной прокравшийся реально сядет ??? .. шум , имитация бурной деятельности , болезнь подозреваемого, выход под залог ( друзья скинулись) ... хороводы для народа.
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Да зачем отвод судье? Везите сюда уже всю Феофанию. Мартыненко наворовал столько, что оплатит любой диагноз.
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Так дайте ему в дагер дунуть :D
Трезвый - пущай судит, ковтнул - права мантию сразу заберите ! Вы ж в суде - не надо ходить никуда!
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Да "отлуп" лубому судие...Педрый ход на шакаладной шахМАТ доске...)))

ШАПИТО и клоуны вже остогидли...
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В Китае казнили миллиардера Лю Ханя. Перенимайте опыт, барыги))

Защита Мартыненко заявила отвод судье Бобровникову - Цензор.НЕТ 809
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Отпустите Мартынку , гады , он ни в чому не виноватая
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"Адвокаты экс-нардепа Николая Мартыненко заявили отвод судье Александру Бобровнику..."
А хрен их знает там всех. Все они миропомазаны, Алкоголики, воры, отжималы, наркоманы, гламурные... Если у судьи Бобровника есть достоинтство, честь и право носить мантию - СУДЬИ выносящего законные приговоры и решения? Бог в помощь, а если нет? Осиновый кол в спину.
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О!Начались традиционные пляски! Мартыненко не посадят. Если посадят Мартыненко - Яценюк будет недоволен и пригрозит пэте выходом НФ из и так на ладан дышащей коалиции. Следственно пэтя надавит на набу. А набу у нас не совсем независимое и насирова бы отпустили из зала суда , если бы не народ под судом. А набу свернуло удочки и ретировалось. Так и тут. На набу Украина тратит достаточно весомые средства, а результат- очередные шоу.
Ну хватит с нас уже шоу! У нас для этого есть пэтя и Луценко.
Набу должны показать хоть какой- то результат по борьбе с топ коррупцией. Мы уже на пером месте в мире по коррупции, так как кроме деклараций о борьбе и шоу уже поднадоевших- нет ничего. Делать нервы насирову и мартыненко недостаточно. Мы хотим их всех видеть в тюрьме перестукивающихся с бойкой.
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вот вопрос в том, вы хотите чтобы просто кто-то стучал?
Так в 37 замечательно миллионы стучали.
Или чтобы стучал за дело?
Тогда надо нормальные дела и независимый судья а не 1 и тот же во все дыры затычка
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НАБУ умудрилось превратить борьбу с корруцией в фарс.
Просто репрессивный орган.
Свой судья, из носа наковырянные обвинения и т.д.

Если бы обвинения были стоящие, то незачем было бы опять идти к этому бобровнику
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Я так понимаю - ПРОВОРОВАШИЙСЯ ЧИНОВНИК - ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ГОСУДАРСТВА, В КОТОРОМ 4-Й ГОД - ВОЙНА? Народ, тебе еще не надоели эти ХОХМОЧКИ?
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цирк на дроті. судья коррупционер судит вора и мошенника, брата по крови (шоколадной).
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗащита Мартыненко заявила отвод судье Бобровнику. ФОТОрепортаж
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