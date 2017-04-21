Избрание меры пресечения Мартыненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО
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Все! Больше ничего от вас и не требуется...
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и это еще не все...
одни дармоеды-вздоимцы наехали на казнокрада, другие казнокрады создают круговую поруку, вместо того, чтобы стимулировать искоренение оных..
а как против своих пойдешь?
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Серия 1. Онищенко
Серия 2. Охендовский
Серия 3. Насиров
Серия4. Рожкова
Серия 5. Лерка Облигация
Серия 6 Мартыненко
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сыдно быть самой богатой самочкой самого богатого президента самой бедной страны Европы...
Мариночке это не понять?
думает, что они заслужила такую сумочку за счет нищенских зарплат?
пусть на детях отзовутся дела их родителей...
да будет так, еще раз...
проклены просто так не проходят!
марина, модничай еще с более дорогой сумочкой...
муж же бизнесс кондитерский развивает...
и плевать на погибших ребят 20-летних...
кстати, как там ваш сынуля?
ДТП им устроенное на бронированном автомобиле , уже замяли?
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Первый: дело Мартыненко - очень четкий сигнал всем, кто ведет «дела» с президентом. «Ребята, он - чистый пид…с, кинет всех и выставит на бабки». Уже после ареста Насирова все в регионах «сели на одно место». Ну, взяли же главного «счетовода власти», президент ничего не сделал, фактически сдал его. А теперь, когда закрывают Мартыненко, еще более неприглядная картина получается: просто пользуется моментом и отжимает все.
Второй: обозначен четкий раскол в формальной парламентской коалиции, состоящей в основном из «БПП» и «Народного фронта». Все-таки Мартыненко является одним из финансистов «НФ», и «фронтовики» уже выступили с официальным заявлением: «дело заказное, нашего человека прессуют». Тоже тревожный звоночек «чистому пид…су».
Третий: опять начнется шоу в Соломенском суде, где будет избираться мера пресечения Николаю Мартыненко. Когда в том же суде пытались закрыть Насирова, «активистам» - Мустафе Найему, Светлане Залищук и Сергею Лещенко (все депутаты «БПП») - пришлось организовывать чуть ли не третий «майдан». Мустафа написал клич в «Фейсбуке» - «срочно выходите все под Соломенский суд, коррупционера продажные судьи хотят выпустить». Не доработали американцы, не сумели продавить специализированные суды. Пришлось активистов мобилизовать. Собрались пара тысяч человек, заблокировали Насирова прямо в здании суда. За него назначили залог в сто миллионов гривен. Жена и тесть сбросились, выкупили. Теперь бывший главный налоговик ждет предъявления обвинения. За Мартыненко Специализированная антикоррупционная прокуратура просит залог в триста миллионов. Думаю, автор фразы «Петя - чистый пид…с» выйдет под залог. «Пид…кий» триллер продолжается.
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Впереди - выходные (ну, совершенно случайно).
Я так понимаю, если истечет 72 часа - товарищч свободен.
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