Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр. ФОТО

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, Евгений Пономарев
, Игорь Литвинюк
, OldCat
, Максим Полынов
, Владимир_1958
, Іван5
, Вова Карпюк
, Василий Лоханкин
, Игорь Шульга 295c16ae
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, Alexx Lexton
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, Люцифер
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, Ольга Мартынюк b6557456
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, три - пятнадцать
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, лао-цзы-дун
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, Крымваш и лугандония впридачу
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Всего на сайте: 171 писатель
Героям Слава !!!
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Что у кацапов боеприпасы закончатся?
Он, хоть, понимает, что 20-летние отдают жизнь, чтобы он на этой должности работал?
Почему жизнь воина превратилась в ломаный грош?
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Серце розривається...
Коли вже кремлівські карліки з пітерської пісочниці праведної крові обіп'ються?!
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Вибачте нас, воїни. Хай небо прийме
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без Вас, хлопці, стало смурніше на цьому світі...
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Пусть покоятся с миром.......
Родным и близким соболезнования.
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Сумую.
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Чтоб ты провалилась, немытая клоака Параша. Придёт время и найдём каждую свинью убивавшую наших ребят и все они ответят за свои дела.
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СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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Далек от мысли что его жене и ребенку без него будет лучше чем с ним...
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