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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Авдеевкой
Теги: армия (7681) обстрел (6055) Донбасс (14206) военнослужащие (3572) Антитеррористическая операция (16509) потери (948) Авдеевка (1456)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр. ФОТО

Вчера во время вражеского обстрела от осколочных ранений погибли бойцы 72-ой ОМБр - Александр Викторович Кириенко из города Десна на Черниговщине, и житель Умани Василий Петрович Нежиинский.

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Очень тяжело писать... такие молодые пацаны, им бы жить и жить... СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ! Покойтесь с миром... Искренние соболезнования родителям.
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На что надеется Порошенко, запретив огонь в ответ?
Что у кацапов боеприпасы закончатся?
Он, хоть, понимает, что 20-летние отдают жизнь, чтобы он на этой должности работал?
Почему жизнь воина превратилась в ломаный грош?
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Зачем пишешь ерунду?Никто ничего не запрещал,или ,ты, думаешь орки в лугандонии умирают от разрыва сердца при пердеже.
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Тебе бы гадить здесь запретить, проявил бы уважение к погибшим.
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Хлопці, покойтесь з миром.
Серце розривається...

Коли вже кремлівські карліки з пітерської пісочниці праведної крові обіп'ються?!
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ніколи. така їх звіряча рашистська порода: народжені на крові мільйонів від моксельської повії і ординця-хижака завжди будуть спраглі крові людської. вони - північні звірі.
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Не відповісь............. нікому притягувати його до відповідальності.................. він виконує те, що йому доручили, коли ставили "президентом"..........
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принудительно отправили на убой. без права защищать свою жизнь ответным огнём. смерть списали на ранения. несмотря на то что ребята погибли в блиндаже от прямого попадания. так родне платить меньше. оформить как самоубиство не получилось-слшком тяжёлые были ранения. порошенко. будь ты проклят со своими минскими гешевтами! желаю тебе пережить своих детей!
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Хто такі ті учасникі АТО,мабуть ваші сєпари ....
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Жити б і жити
Вибачте нас, воїни. Хай небо прийме
Стали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр - Цензор.НЕТ 1651
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ведь наступит день победы над рашистами,интересно что скажут в свое оправдание рашисты любители хуйла
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Как всегда, и уже много раз, ...мы ничего не знали, мы не виноваты...
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Зачем тебе ихнее оправдание?Спроси лучше,почему война 4 год,и конца не видно.У пети.
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да тут не один Петя виноват,сам должен понимать
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без Вас, хлопці, не так вже будуть каштани цвісти....
без Вас, хлопці, стало смурніше на цьому світі...
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Для Вас вже не будуть каштани цвісти / Не будуть радіти Вам рідні і милі / Життя Ви віддали щоб нас вберегти / Несемо ми квіти на Ваші могили .
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Приклоняюсь.........
Пусть покоятся с миром.......

Родным и близким соболезнования.
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Царство Небесное.Спасибо ВАМ ВОИНЫ,за ВАШ героизм,за ВАШУ твердость и мужество.Соболезнование родным и близким.Спасибо РОДИТЕЛЯМ,что воспитали таких ЗАЩИТНИКОВ своей страны.
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Я молюсь за Вас . Каждого защитника Украины !
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бойцам ВСУ надо уступить место в АТО професионалам из СБУ. ментам и нацгвардейцам.
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Сперва деоккупировать Ордило надо , потом можно и уступать .
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Покойтесь с миром, хлопцы. Вечная Слава.
Чтоб ты провалилась, немытая клоака Параша. Придёт время и найдём каждую свинью убивавшую наших ребят и все они ответят за свои дела.
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Немає нічого найстрашнішого в світі як втратити свою свободу і свободу своєї Батьківщини, за святу суверенну Україну наші герої віддають свої життя мужньо захищаючи її. I ця кривава війна для Українського народу вона Вітчизняна Національна Визвольна це захист своєї рідної суверенної української землі Криму i Донбасу від лютих кривавих фашистів ворогів )(уйла. Та коли наших Героїв патріотів українських воїнів загиблих у цiй кривавій визвольній війні з російськими фашистами окупантами і з їх продажними холуями місцевими кривавими нелюдами бандитами - сепаратистами. Українських патріотів якi віддали своє життя за територіальну цілісність і суверенітет нашої Української Вітчизни від лютих російських фашистів загарбників, їх проводжають в останню путь багато тисяч Українців вони на всьому протязі траурної процесії стоять на колінах десятки кілометрів і з вигуками СЛАВА УКРАЇНІ! СЛАВА ГЕРОЯМ ! ГЕРОЇ НЕ УМИРАЮТЬ ... віддають останню шану вічної пам'яті Українським Героям відважно полеглих за свободу Української Батьківщини.

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ!
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Твоя СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ! Жене и ребёнку наУй не нужна. Наскакали дебильную власть, а сейчас лозунгами бросаетесь. Вы это ребёнку его скажите, ДБ..
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Вы чё со второго фото сделали рахита или карлика, у которого голова больше туловища.
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Василию Нежинскому было 28 лет, и воевать он пошел, чтобы защитить от вражеского нашествия любимую жену и ребенка", - говорится в сообщении.Источник: http://censor.net.ua/p437279

Далек от мысли что его жене и ребенку без него будет лучше чем с ним...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСтали известны имена погибших вчера под Авдеевкой воинов 72-ой ОМБр. ФОТО
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