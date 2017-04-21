"Мартыненко действовал как настоящий политик и не прятался от расследования, - Ляшко..."

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Бо знает, шо бут сидеть..... в ВР, как и Мосийчук.... чё не?
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Губки вытри- "Бэлый шаКАЛад"....
Вооо, ПРррративный....
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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов и министр инфраструктуры Владимир Омелян готовы просить суд отдать им на поруки экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.
Об этом сообщает сайт украинского телеканала 112.
Отмечается, что кроме министров готовность взять Николая Мартыненко на поруки выразил депутат Николай Княжицкий ("Народный фронт").
На своей странице в Facebook блогер Александр Барабошко опубликовал фотографии чиновников, которые "пришли на помощь" Николаю Мартыненко к зданию суда.
"Сходка реформаторів, які прийшли впрягатися в робочий час за Мартиненка.
Реформатор номер 1 - Омельян, рік ескалатор в нього на ЖД вокзалі не працював, дочекався поки Укрзалізницю забрали з його підпорядкування. Чому він зараз не хоче сходити на сторовокзальну з головним по Київпастрансу і за ще один неробочий ескалатор впрягтися?
Реформатор номер 2 - міністр молоді і спорту Жданов, який тільки фоткається із спортсменами в аеропорту коли ті самі привозять медалі, а потім розказує, що борець Жан чи ще хтось щось не так сказав.
Гриневич теж впряглася третім номером, видно вчителі в маслі купаються, є трохи часу.
Шикарно, дякую за роботу шановні міністри! Не працюйте так дофіга, п'ятниця ж", - написал блогер.
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але чому жіночого роду , ТИ Ж ТІПА ЧОЛОВІЧОГО ....
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Мартыне́нко Никола́й Влади́мирович (род. 12 января 1961 года, г. Светловодск Кировоградской обл.) - украинский политик, народный депутат Украины III-VIII созывов. В Верховной раде возглавлял фракцию «Наша Украина - Народная самооборона» и Комитет по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности. Член партии «Народный фронт» с сентября 2014 года. Ранее состоял в компартии, НДП, «Нашей Украине», «Фронте перемен» и Батькивщине.
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мартыненко-крестьянин, прилепил к 95 долларов для госкомпании свои 35 долларов, во время войны, и шлюшко взяло за него вилы...
Шляшка на вилы!
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А чего ему прятаться как, депутату и с мандатом-ксивой, отпускающем все грехи? Ангел - сошедший на землю? В зале суда медалью наградят или опосля?
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"Бывшая агент "Штази" Кристина Вилкенинг, которую в прошлом году осудили в Германии за подкуп немецких правоохранителей в интересах Дмитрия Фирташа, сообщила следствию, что среди ее клиентов был и бывший украинский нардеп Николай Мартыненко...
...
По информации Tages-Anzeiger, на допросах в Германии Кристина Вилкенинг сообщила, что Николай Мартыненко в случае успеха предлагал от двух до четырех миллионов евро человеку, который во главе команды частных детективов нашел бы выход на соответствующих лиц в Федеральной прокуратуре Швейцарии..."
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єдине правильне рішення
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Ну і безумовно ви не побачити цих витрат в його електронній декларації
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