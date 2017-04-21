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Материалы по теме:  Дело против Онищенко
Теги: Григоришин (124) Злочевский (96) Коломойский (836) Мартыненко (291) Порошенко (12748) Онищенко Александр (460) Кононенко (336) Укргаздобыча (126)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял 12 млн евро на счет. Лично он": в интернете появилась очередная часть так называемых "пленок Онищенко"

В Интернете появилась запись якобы разговора беглого нардепа Александра Онищенко. На записи человек с голосом, похожим на голос Онищенко, ведет разговор с человеком, чей голос напоминает голос экс-нардепа Николая Мартыненко.

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Могли б і відео зняти. Бєзруков зараз ніде ж не знімається.
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Що, шокобидло, поки методички не привезли, імпровізувать доводиться?
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Вывсеврети! Гдевашидоказательства? Это подставной разговор!
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т.е. разговор настоящий, вся информация правдива и вы согласны, что лещенки-х##щенки - это засланные кизячки, которые работают на кацапского олигарха григоришина?
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Порошенко гнилая душонка когда ты уже нажрешься?
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Так все же на форумах топили чтобы яценюка снять.
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Изящно. Хоть скрины теперь делай да в морду тычь - и кто, мол, теперь порохобот?
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А шо, кроль- это не говно разве? А ценный мех и 100-200 тыс тонн капусты?
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воно еще не только жадное но тупое и дефективное... на рыло посмотришь и все сразу видно особенно видно как "отдыхает" Природа на лицах его диточок... нет не когда он не нажрется а когда станет памятником с фотографией на могилке...
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Шото коцапы активировались с злочинной хунтой - видать какую-то гадость опять готовят по Плану Пукина. Гранаты то уже каждый день как по расписанию взрываются, и войска к границам подогнаны.
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шыкаладная хатынь? банковая резня? кто если не мармеладный глаз?
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чмокин это страдалец от боевого тепловизора?
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а у тебя в омерике, если бы про трампа так... тоже - ноль?
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Шоколадным все, что плохо про Петра, - ноль. Вот Юлька - варофка, Сеня - ворюга еще тот, Ляшко - заднеприводной воровайка, Садовой - мусорный барыжонышь, а Пеця и Грося - святый люди.
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По твоим словам... А где ж нормальные люди? Нет их ... Совсем....
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ТАк я написал же - Петро Порошенко и Володя Гройсман - хорошие люди, как мне здесь втирают каждый день их адепты из Минстеця. Шо, не веришь? Спроси у них, они сейчас всей шайкой в этой теме. ))
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Тобі з твоїми нервами кроликів в селі вирощувати а не на Цензорі в коментарях гадити.
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Гм... а тобі з твоїми порадами краще накуй піти, ніж на Цензорі в коментарях гадити.
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А ти, як я бачу, вже там. Тєрпілко підпоребриківське
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Родной, "плохо про Петра" - надо пруфики.
Повторю - если я завтра напишу, что ты трахал свинью, никакихпри этом пруфов, и выложу СВОИ СЛОВА на Ю-туб - это повод привлечь тебя за зоофилию?

Проворовавшийся дядя чего-то сам говорит, и сам свои слова распространяет - и это всё, что можно наскрести против Пороха??!
Блин, я не голосовал за него, но - после вашей галиматьи - наверное, буду...
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Очередной вброс из Кремля. Человек похожий на человека, ведет разговор с другим похожим на человека, ага, очень информативно.
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А вы всему верите...как дети малые.... в любую сказку поверите какую вам не расскажи....
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Ну вот ты же поверил в Апачи и даёшадинтур. А теперь других поучаешь.
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Очередное шоколадное подстилко, -в спам.
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еще одна "американка" :D

П.С.. стэць, заканчивай грузить форум своими соевыми отбросами под бабскими никами!
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Очередной вброс из Кремля. Человек похожий на человека, ведет разговор с другим похожим на человека, ага, очень информативно
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без всяких пленок видно, что петрушка во всей этой грязи по самые уши.
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Чего там "без пленок" - то еще вопрос, но с "пленки", по-ходу, аццкие
Мужик САМ несет пургу, потом распространяет через Гужву СВОИ ЖЕ СЛОВА - и это называется "разоблачение".

Блин.
Похоже, что Порох таки нормальный.
Если вот "это" - главный компромат на Пороха, то за него надо голосовать на второй срок.
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Вообще уже кризис жанра или соя мозги плавит? Охрененно логическая цепочка - "аццкие пленки" - Гужва- "порох нормальный". Браво!
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"Мне Петя 5 млн. дал на киллера для Яценюка. Даже расписка киллера есть, что бабки взял. Жаль не может сам подтвердить, убрали по приказу Пети, что не грохнул", ну как-то так, вроде ниче и поинтересней будет)))
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Классный у нас гарант - весь Мир в шоке.. Где там 54%, которые купились на развод - (построил "украл-отжал" бизнес - построит и процветающую Украину) ... - как это чувствовать себя лохом??
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Мужик, ты чего???!
Какой "мир в шоке"?

Проворовавшийся дядя САМ что-то там говорит - и САМ это распространяет.
Без пруфов, без нихера.
И это "разоблачение"?

А если я завтра расскажу, как ты свинью трахал, выложу это на Ю-туб - тебя надо будет привлекать за зоофилию?
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ты прав... мир вряд ли уже удивится Украине и ее шоколадному предводителю...
офшоры проглотили (минстэць кричал законом не запрещено), так и это схаваем. Чего тут удивляться...
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это провокация и фальсификация
каждый украинец знает что Петя может только брать
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Я вам и по-круче могу диалог написать)) Выкладываете всякую хрень аматорскую
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Обратите внимание как дружно откликнулась на информацию армия порохоботов. )))
Вы всё врёте, шатункремля...
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нет. они в тихую подотрут тему и оставят один пост с зализыванием шыкаладного глаза .
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Да капец, повылазили вмиг, так это еще методички с канхветами не подвезли. К вечеру в теме будут только они.
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Родной, когда читаешь вашу х...ню - то становишься порохоботом.
Вашими же стараниями.

Если это ВСЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ ПРОТИВ ПОРОХА - то Порох нормальный человек.
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и что ,столько времени надо было это фарганить )я думала ,что будет как минимум шедевр,а тут просто шняга какая то...не интересно
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Млять, шоколадные, вас как тараканов налезло.
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не интересно, а че-то я заметил, что из тем про парашенку метлой не выметешь... а так же не интересно, да?
примитивные вы петрушки, чес.слово
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Пистят кадыровцы и сами себе верят..Не хочется в турму а придутся...мразота...
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Только вместе с партнером шыколадным, а то глядишь, по сделке и совсем отмажется
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Так Сеня уже не "куля в лоб"?
Пауки в банке,и для народа без разницы кто победит...)))
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В следующей части "разоблачительных пленок" будет, походу, как Порох жарил рускоязычных младенцев...

Непонятно, как Онищенко - ну дурак же и дураком себя выставляет! - мог накрасть так много.
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А по диалогу "Петя"- это человек именем похожий на Порошенко?
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и что дальше....одни себе премию выписывают по пол лимона другие схемы отжима внедряют и кто сам ХАРАНТ..и все..погудели полежали на носилках..в памперсах и теперь Дзюдо занимается а Пеця вАбще забил на все скоро в открытую будут воровать!!!Ё
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А он и так в открытую, только не трубит об этом на каждом углу.
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мне Чечетов, когда выпал из балкона, рассказывал, что это Петя его попросил по карнизу погулять... я конечно посмеялся, но Чечетов сказал: "Верь мне, чувак! Я же регионал со стажем! Я не могу обмануть!"
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гчгде запись с Порошенко, Грановским, Кононенко?
А так все какая-то туфта.
Главное результат.
Есть какое-никакое НАБУ, какое-инкакое НАПК, есть армия и всемирная поддержка.
Ну а то что с кем-то там договаривались, так даже посольство США договаривалось с Коломойским.
А Байцден утверждает что подкупал Порошенко миллиардом кредита, требуя увольнения Шокина.

Какой позор!
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я парашенку не захищаю, але вірити кацапу кадирову-онищенко і якомусь відео, яке зявилось на якихось ютуб-каналах, це те саме, що повірити коню Сергію і його розповідям про аружиє з шахт
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Цензор.НЕТФорум Украины"Мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял 12 млн евро на счет. Лично он": в интернете появилась очередная часть так называемых "пленок Онищенко"
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