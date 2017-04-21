"Мне Петя на борьбу с Яценюком отправлял 12 млн евро на счет. Лично он": в интернете появилась очередная часть так называемых "пленок Онищенко"

Иван Петрович Сидоров
, Oljik
, Urs
, kotofot
, dd13
, Mi3ch
, Пташко
, Артур Артуров eb067f42
, майор швейк
, пачую кожнава
, Андрій Польщенко
, rahr
, octr9k
, Слободянюк Григорий
, Великая Исландия
, Андрій Вьюга ba9c14c4
, Україна ЮА
, Vlad Pr
, Саня Лозовий
, war3
, Александр Шульга 91530009
, vad
, три - пятнадцать
, Димас Толабас
, Alexx Lexton
, OldCat
, Vovcheg Zak
, Та_я
, DI GI
, larisa890
, Adalet
, чтец
, Ігор Воронюк
, Elena I 52638e4b
, Gyro
, Kenzo 065c7258
, Шрек Баблокат
, Джон123456
, Elvic Vic
, Ned Stark
, botoks
, borodas
, Semen Semenich
, Діонісій
, Другua
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, Shedrin Vitalij
, Константин 1041a131
, Zaporozec
, Владислав Обужеванний
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, cimbitep
, Стопор
, Может быть 36f1caa4
, Alex Nemo
, тхир
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, Зойч
, fnln6050 .
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, Hanka Panyanka
, Baks13
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, Включаем Мозг
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, alex lagun
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Mi3ch, Артур Артуров eb067f42, Александр Шульга 91530009, DI GI, Alexx Lexton, Urs, пачую кожнава, Саня Лозовий, Другua, vad, Semen Semenich, rahr, Gyro, Ігор Воронюк, Viktor Smolyar, Vlad Pr, Elena I 52638e4b, Діонісій, Константин 1041a131, Valeriy Fenyuk, Domkrat, Василина Вас, Фантом 2, larisa890, Kenzo 065c7258, Олег Андрощук 4c49420c, Fobos, Ирина Денежная, Vovcheg Zak, Русскоязычный, тхир, Джон123456, Та_я, Jamaika, Hanka Panyanka, гонта коваль, Cлободян С 4b2f3782, East Clintwood, tector, octr9k, Ted Viktorovich, Привет, Sophia-Maria Duglass, ручка от чемодана, Владислав Обужеванний, OldCat, Лео Кот, Вова Индюков, vera Rom, амфаш, Rjr, сознательная, Стопор, Hanna Ch, жовтоблакитний, cimbitep, Wevelsburg, John Observer, kelman muksat, Vadym Tsyrkalyuk, Valery Greff, ВКЛ_это_мы_01, Voenniy Kamenetsky, borodas, Чинганчгук
Всего на сайте: 233 писателя
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Ты среди них был?
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Повторю - если я завтра напишу, что ты трахал свинью, никакихпри этом пруфов, и выложу СВОИ СЛОВА на Ю-туб - это повод привлечь тебя за зоофилию?
Проворовавшийся дядя чего-то сам говорит, и сам свои слова распространяет - и это всё, что можно наскрести против Пороха??!
Блин, я не голосовал за него, но - после вашей галиматьи - наверное, буду...
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П.С.. стэць, заканчивай грузить форум своими соевыми отбросами под бабскими никами!
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Мужик САМ несет пургу, потом распространяет через Гужву СВОИ ЖЕ СЛОВА - и это называется "разоблачение".
Блин.
Похоже, что Порох таки нормальный.
Если вот "это" - главный компромат на Пороха, то за него надо голосовать на второй срок.
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https://www.youtube.com/watch?v=fgkk9TYq5dU
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Какой "мир в шоке"?
Проворовавшийся дядя САМ что-то там говорит - и САМ это распространяет.
Без пруфов, без нихера.
И это "разоблачение"?
А если я завтра расскажу, как ты свинью трахал, выложу это на Ю-туб - тебя надо будет привлекать за зоофилию?
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офшоры проглотили (минстэць кричал законом не запрещено), так и это схаваем. Чего тут удивляться...
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каждый украинец знает что Петя может только брать
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Вы всё врёте, шатункремля...
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Вашими же стараниями.
Если это ВСЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОКАЗАТЬ ПРОТИВ ПОРОХА - то Порох нормальный человек.
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примитивные вы петрушки, чес.слово
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Пауки в банке,и для народа без разницы кто победит...)))
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Непонятно, как Онищенко - ну дурак же и дураком себя выставляет! - мог накрасть так много.
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Где деньги?
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А так все какая-то туфта.
Главное результат.
Есть какое-никакое НАБУ, какое-инкакое НАПК, есть армия и всемирная поддержка.
Ну а то что с кем-то там договаривались, так даже посольство США договаривалось с Коломойским.
А Байцден утверждает что подкупал Порошенко миллиардом кредита, требуя увольнения Шокина.
Какой позор!
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