Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Сейчас пишут

Mi3ch , Артур Артуров eb067f42 , Александр Шульга 91530009 , DI GI , Alexx Lexton , Urs , пачую кожнава , Саня Лозовий , Другua , vad , Semen Semenich , rahr , Gyro , Ігор Воронюк , Viktor Smolyar , Vlad Pr , Elena I 52638e4b , Діонісій , Константин 1041a131 , Valeriy Fenyuk , Domkrat , Василина Вас , Фантом 2 , larisa890 , Kenzo 065c7258 , Олег Андрощук 4c49420c , Fobos , Ирина Денежная , Vovcheg Zak , Русскоязычный , тхир , Джон123456 , Та_я , Jamaika , Hanka Panyanka , гонта коваль , Cлободян С 4b2f3782 , East Clintwood , tector , octr9k , Ted Viktorovich , Привет , Sophia-Maria Duglass , ручка от чемодана , Владислав Обужеванний , OldCat , Лео Кот , Вова Индюков , vera Rom , амфаш , Rjr , сознательная , Стопор , Hanna Ch , жовтоблакитний , cimbitep , Wevelsburg , John Observer , kelman muksat , Vadym Tsyrkalyuk , Valery Greff , ВКЛ_это_мы_01 , Voenniy Kamenetsky , borodas , Чинганчгук