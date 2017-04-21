Депутаты и министры намерены взять Мартыненко на поруки. ФОТО

Иван Петрович Сидоров
, Oljik
, Urs
, kotofot
, dd13
, Mi3ch
, Пташко
, Артур Артуров eb067f42
, майор швейк
, пачую кожнава
, Андрій Польщенко
, rahr
, octr9k
, Слободянюк Григорий
, Великая Исландия
, Андрій Вьюга ba9c14c4
, Україна ЮА
, Vlad Pr
, Саня Лозовий
, war3
, Александр Шульга 91530009
, vad
, три - пятнадцать
, Димас Толабас
, Alexx Lexton
, OldCat
, Vovcheg Zak
, Та_я
, DI GI
, larisa890
, Adalet
, чтец
, Ігор Воронюк
, Elena I 52638e4b
, Gyro
, Kenzo 065c7258
, Шрек Баблокат
, Джон123456
, Elvic Vic
, Ned Stark
, botoks
, borodas
, Semen Semenich
, Діонісій
, Другua
, East Clintwood
, Shedrin Vitalij
, Константин 1041a131
, Zaporozec
, Владислав Обужеванний
, Viktor Smolyar
, Domkrat
, Andry Asmodeus
, Лео Кот
, амфаш
, Николай Колесник 4b5ef00f
, Олексій Голота
, Vlad1606
, --Григорій--
, Tatyana Pomolova
, Дарья Мышкина
, Valeriy Fenyuk
, cimbitep
, Стопор
, Может быть 36f1caa4
, Alex Nemo
, тхир
, Ирина Денежная
, Харьков Сумской
, Fobos
, Данило Галицький 1c1ee858
, Зойч
, fnln6050 .
, гонта коваль
, Лада Каменская
, Алексей Носов d8330900
, Василина Вас
, свободный человек b4fbfe90
, Hanka Panyanka
, Baks13
, Фантом 2
, Олег Андрощук 4c49420c
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Русскоязычный
, ВКЛ_это_мы_01
, Олег Н
, Igor L
, Alexander Savely
, Юрий Шмадченко
, Сергей Боровой 8d42a1dc
, Козак Іван
, Cлободян С 4b2f3782
, Jamaika
, Antiberkut
, vigo
, Rjr
, Hanna Ch
, Ольга Колушко
, Леонид Богданов
, vera Rom
, Ted Viktorovich
, tector
, Юра 976e1d7a
, Злий Грицько
, Андрій Гладишевський
, John Observer
, Віталій Липовець
, Алексус
, ДНЕПР_форэва
, Alex Ananiev
, ручка от чемодана
, igor555 ab2700df
, Ольга Мартынюк b6557456
, Sophia-Maria Duglass
, Vitaly Yakovlev
, Привет
, Wevelsburg
, Bogdan_
, (unknown) a8311cec
, Stephan Bil
, жовтоблакитний
, Вова Индюков
, sergik
, Дока-Дока
, VOLVO XC 70
, Denice Tashkin 052e05e7
, Лера Ларченко
, Включаем Мозг
, Valery Greff
, Дустэ азиз
, Baden
, Serega 62
, Alexandr167
, Яков1
, secret secret_too
, Oleg Youryevich
, Vapy Provk
, Гела
, сознательная
, Володимир Корчик
, kelman muksat
, Igor Temnyi
, Иван Петренко
, Vadym Tsyrkalyuk
, виктор безнос
, alexs
, Fayna Ukraine
, Eispickel
, Чинганчгук
, alex tem
, Vitaly Yudenko
, Voenniy Kamenetsky
, Anna Daniels
, Дельфін Фатіма
, валерий коренев 41e3634f
, Glock-19
, Ортодром
, Aviso Hela2007
, Фейс Буук b6410764
, Олег Сорокин
, alex lagun
, roshenko q
, Vlad Hof
, Веня Феня
, Gerri Philantrop
, Осел Лопоухий
, Де Правда
, Игорь b007627d
Mi3ch, Артур Артуров eb067f42, Александр Шульга 91530009, DI GI, Alexx Lexton, Urs, пачую кожнава, Саня Лозовий, Другua, vad, Semen Semenich, rahr, Gyro, Ігор Воронюк, Viktor Smolyar, Vlad Pr, Elena I 52638e4b, Діонісій, Константин 1041a131, Valeriy Fenyuk, Domkrat, Василина Вас, Фантом 2, larisa890, Kenzo 065c7258, Олег Андрощук 4c49420c, Fobos, Ирина Денежная, Vovcheg Zak, Русскоязычный, тхир, Джон123456, Та_я, Jamaika, Hanka Panyanka, гонта коваль, Cлободян С 4b2f3782, East Clintwood, tector, octr9k, Ted Viktorovich, Привет, Sophia-Maria Duglass, ручка от чемодана, Владислав Обужеванний, OldCat, Лео Кот, Вова Индюков, vera Rom, амфаш, Rjr, сознательная, Стопор, Hanna Ch, жовтоблакитний, cimbitep, Wevelsburg, John Observer, kelman muksat, Vadym Tsyrkalyuk, Valery Greff, ВКЛ_это_мы_01, Voenniy Kamenetsky, borodas, Чинганчгук
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Он по форумам за бугром вещает какие он хорошие реформы в стране провел
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садитесь вместе с мартыненко в сизо и там держите его на руках...))
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мля, ща отсмеюсь, а то слезы мешают комментировать
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А что у нас есть закон который говорит что подозреваемого можно взять на поруки..?? Сколько подписей нужно собрать..для этого..?? Это могут быть подписи только министров и депутатов...или обычные люди тоже могут освободить обычного человека из СИЗО взяв его на поруки..??
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А так гроші вкрав, а його на поруки, а гроші поверне хто....
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Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею ії на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.
Берите, чо там - доверие коллектива он оправдает, к гадалке не ходи...
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А для того что бы покаяться...нужно вначале признать свою вину.....
А товаришЧ Мартыненко уже признал..??
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https://www.youtube.com/watch?v=Xfy84cIW5f4
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Моральные авторитеты нации - депутаты ВР и министры....
После таких новостей появляется стойкое желание - идти готовить бутылки с жидкостью имени одного покойного политика и министра.....
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в банде были урки, шулера.
банда занималась тёмными делами,
и за ней следила губчека.
Мартыненко, ты мой Мартыненочек...
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Значит сильно повязаны в схемах.
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