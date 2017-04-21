Хуг о "военном параде" боевиков "ЛНР" на 9 мая: Это нарушение Минских соглашений

Иван Петрович Сидоров
, Oljik
, Urs
, kotofot
, dd13
, Mi3ch
, Пташко
, Артур Артуров eb067f42
, майор швейк
, пачую кожнава
, Андрій Польщенко
, rahr
, octr9k
, Слободянюк Григорий
, Великая Исландия
, Андрій Вьюга ba9c14c4
, Україна ЮА
, Vlad Pr
, Саня Лозовий
, war3
, Александр Шульга 91530009
, vad
, три - пятнадцать
, Димас Толабас
, Alexx Lexton
, OldCat
, Vovcheg Zak
, Та_я
, DI GI
, larisa890
, Adalet
, чтец
, Ігор Воронюк
, Elena I 52638e4b
, Gyro
, Kenzo 065c7258
, Шрек Баблокат
, Джон123456
, Elvic Vic
, Ned Stark
, botoks
, borodas
, Semen Semenich
, Діонісій
, Другua
, East Clintwood
, Shedrin Vitalij
, Константин 1041a131
, Zaporozec
, Владислав Обужеванний
, Viktor Smolyar
, Domkrat
, Andry Asmodeus
, Лео Кот
, амфаш
, Николай Колесник 4b5ef00f
, Олексій Голота
, Vlad1606
, --Григорій--
, Tatyana Pomolova
, Дарья Мышкина
, Valeriy Fenyuk
, cimbitep
, Стопор
, Может быть 36f1caa4
, Alex Nemo
, тхир
, Ирина Денежная
, Харьков Сумской
, Fobos
, Данило Галицький 1c1ee858
, Зойч
, fnln6050 .
, гонта коваль
, Лада Каменская
, Алексей Носов d8330900
, Василина Вас
, свободный человек b4fbfe90
, Hanka Panyanka
, Baks13
, Фантом 2
, Олег Андрощук 4c49420c
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Русскоязычный
, ВКЛ_это_мы_01
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, Igor L
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, Cлободян С 4b2f3782
, Jamaika
, Antiberkut
, vigo
, Rjr
, Hanna Ch
, Ольга Колушко
, Леонид Богданов
, vera Rom
, Ted Viktorovich
, tector
, Юра 976e1d7a
, Злий Грицько
, Андрій Гладишевський
, John Observer
, Віталій Липовець
, Алексус
, ДНЕПР_форэва
, Alex Ananiev
, ручка от чемодана
, igor555 ab2700df
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, Sophia-Maria Duglass
, Vitaly Yakovlev
, Привет
, Wevelsburg
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, жовтоблакитний
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, alex lagun
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Mi3ch, Артур Артуров eb067f42, Александр Шульга 91530009, DI GI, Alexx Lexton, Urs, пачую кожнава, Саня Лозовий, Другua, vad, Semen Semenich, rahr, Gyro, Ігор Воронюк, Viktor Smolyar, Vlad Pr, Elena I 52638e4b, Діонісій, Константин 1041a131, Valeriy Fenyuk, Domkrat, Василина Вас, Фантом 2, larisa890, Kenzo 065c7258, Олег Андрощук 4c49420c, Fobos, Ирина Денежная, Vovcheg Zak, Русскоязычный, тхир, Джон123456, Та_я, Jamaika, Hanka Panyanka, гонта коваль, Cлободян С 4b2f3782, East Clintwood, tector, octr9k, Ted Viktorovich, Привет, Sophia-Maria Duglass, ручка от чемодана, Владислав Обужеванний, OldCat, Лео Кот, Вова Индюков, vera Rom, амфаш, Rjr, сознательная, Стопор, Hanna Ch, жовтоблакитний, cimbitep, Wevelsburg, John Observer, kelman muksat, Vadym Tsyrkalyuk, Valery Greff, ВКЛ_это_мы_01, Voenniy Kamenetsky, borodas, Чинганчгук
Всего на сайте: 233 писателя
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Хугу показывают сепаров.
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начало Мая...
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О чем думал Джон Юз?
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Более легкий пути- изучение словацкого языка( есть платно и есть бесплатно). Но на счету 2400 вроде должны быть.
Есть вариант по трудовой визе , но надо иметь вызов от работодателя.
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Торжественное шествие возглавляют трактористы Дамбаса.
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Кремля и его украинского "гаранта"-подельника и
до сих пор считает "боевиков ЛНР" самостоятельной силой,
а не подставными лицами Кремля-агрессора.
Вот к чему приводит на высшем международном уровне предательские соглашения украинской "верхушки".
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У меня наград не счесть:
Весь обвешанный, как елка,
На спине - и то их шесть!..
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- Мабуть, то шось донецьке...
- Майже вгадали, - "Далпайопам Нужна Расія".
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21 квітня 2017, 09:581
Колишня агентка "штазі" Крістіна Вілкенінг, яку торік засудили у Шверіні до двох років і десяти місяців ув'язнення за підкуп німецьких правоохоронців, вочевидь, після арешту виявилася доволі балакучою. Вона не лише детально розповіла про свою роботу на грошовитих клієнтів, серед яких і український мільярдер Дмитро Фірташ.
Як пише Deutsche Welle, Вілкенінг активно здає свою мережу інформаторів по всій Європі. Кругленькими сумами "приватна детективка", як називає себе засуджена за хабарництво, імовірно, підкуповувала правоохоронців не лише в Німеччині, але й у низці інших країн Європи.
Новий герой "шпигунського скандалу": Микола Мартиненко
Свідчення "приватної детективки для олігархів" вже призвели до першого арешту у Швейцарії, повідомили DW у прокуратурі кантону Цюрих.
"У цьому зв'язку було затримано співробітника поліції. Він перебуває під арештом на час слідства", - зазначили у прокуратурі. Арешт відбувся за підозрою в незаконному використанні службової інформації. Підозрюваний заперечує свою провину. Від кого були отримані можливі хабарі, у прокуратурі не повідомляють.
Тим часом низці швейцарських видань вдалося дізнатися деякі подробиці цієї справи. Газети, обізнані з протоколами допитів Крістіни Вілкенінг, повідомляють, що підкуп співробітника поліції Цюриха відбувся в інтересах колишнього українського депутата Миколи Мартиненка.
Операція "Дельта": вийти на федерального прокурора
Політик наприкінці 2015 року склав із себе депутатські повноваження після того, як стало відомо, що Федеральна прокуратура Швейцарії розслідує проти нього справу за підозрою в корупції і відмиванні коштів у швейцарських банках. Як повідомляє провідне швейцарське видання Tages-Anzeiger, імовірно, підкуплений Вілкенінг поліцейський мав завдання вийти на федерального прокурора Швейцарії, який веде справу Мартиненка. За це йому авансом було виплачено 3500 євро, повідомляє швейцарське видання, посилаючись на знайдені при обшуках документи Вілкенінг.
План "Дельта", як начебто називалася таємна спецоперація в інтересах українського бізнесмена, був, щоправда, від початку провальною авантюрою. Адже співробітник середньої ланки в управлінні поліції кантону Цюрих навряд чи мав прямий вихід на федерального прокурора. Арештований поліцейський, як пише Tages-Anzeiger, займався боротьбою з торгівлею наркотиками та виявленням радикальних ісламістів. Тим не менше, після отримання авансу, за даними видання, він електронною поштою надіслав замовниці з Берліна довідкову інформацію у справі Мартиненка.
Мільйони на адвокатів та детективів
За інформацією Tages-Anzeiger, на допитах у Німеччині Крістіна Вілкенінг повідомила, що Микола Мартиненко у разі успіху пропонував від двох до чотирьох мільйонів євро людині, яка на чолі команди приватних детективів знайшла би вихід на відповідних осіб у Федеральній прокуратурі Швейцарії. У команді, яка працювала на Мартиненка у швейцарській справі, були й імениті правоохоронці. Зокрема, за інформацією видання Der Spiegel, на українця після виходу на пенсію працював і федеральний прокурор Німеччини Вольф-Дітер Дітріх (Wolf-Dieter Dietrich). Він, як розповіла на допитах Крістіна Вілкенінг, на замовлення Мартиненка написав для швейцарської справи аналітичну записку, в якій дійшов висновку, що жодної корупції у діях українського депутата не було. Мовляв, отримані від чеської компанії Skoda JS близько 30 мільйонів швейцарських франків були платою "в рамках лобістської діяльності". Чеська Skoda JS прагнула отримати в Україні замовлення на будівництво атомних реакторів.
Адвокат Мартиненка Ганс-Петер Шаад (Hans-Peter Schaad) не відповів на запитання Deutsche Welle щодо зв'язків екс-депутата з Крістіною Вілкенінг і заарештованим у Цюриху поліцейським.
Австрійський слід шпигунського скандалу
Тим часом полювання на корумпованих через посередницю Дмитром Фірташем та, імовірно, Миколою Мартиненком правоохоронців розгортається і в Австрії. Як повідомили DW в Антикорупційній прокуратурі Австрії, у зв'язку зі свідченнями Крістіни Вілкенінг у цій країні відкрито кримінальну справу. Деталі відомство не повідомляє. За інформацією Der Spiegel, Вілкенінг на допитах у Німеччині, в яких взяли участь і австрійські правоохоронці, "здала" одного зі своїх інформантів в Австрії.
Як повідомляє німецьке видання, інспектор австрійського Федерального відомства захисту конституції отримав щонайменше 90 тисяч євро за секретну інформацію про олігархів. "Так, такі звинувачення є. Відповідного співробітника відсторонили від виконання службових обов'язків на час розслідування", - зазначили у прес-службі міністерства внутрішніх справ Австрії у відповіді на запит Deutsche Welle.
Віденські проблеми Мартиненка
До речі, в Австрії, як і у Швейцарії, розслідується масштабна корупційна оборудка, пов'язана з Мартиненком. В Антикорупційній прокуратурі Австрії DW повідомили, що щодо фірм Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG und Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH ведеться розслідування за підозрою у розкраданні коштів. Згадані фірми, зареєстровані в Австрії, тривалий час були "прокладками" при торгівлі титаном і ураном, видобутих на державних українських підприємствах. Саме за підозрою у розкраданні коштів Східного гірничо-збагачувального комбінату за допомогою цих австрійських фірм у четвер, 20 квітня, у Києві й затримали Мартиненка.
Проблеми із законами Австрії і Швейцарії, вочевидь, вилилися для екс-депутата у чималі витрати. У розмові, запис якої в лютому оприлюднив депутат-утікач Олександр Онищенко, людина з голосом, схожим на голос Мартиненка, скаржиться на щомісячні витрати на адвокатів у 500-600 тисяч доларів США.
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21 Апрель 2017, 15:00
Зарема Сеитаблаева
Идет уже четвертый год аннексии Крыма Россией. Несмотря на все потуги российских властей, мировое сообщество не ослабляет, а лишь усиливает давление на Россию с целью деоккупации полуострова и возвращения его под контроль Украины.
Даже так называемые стратегические союзники России - Беларусь и Казахстан - не признают нынешний статус Крыма как «российской территории». Несомненно, это также не способствует развитию доверия между «стратегическими партнерами». Кремль осознает, что реально у него остается лишь два союзника - как сказал в свое время царь Александр III, «это армия и флот».
Но если с мировым сообществом все понятно - оно не признавало, не признает и никогда не признает права России на часть территории суверенного государства Украины - Крымского полуострова, - то с населением Крыма все не так однозначно.
Прошло три года - и настроения в Крыму изменились существенно
Весной 2014 года многие крымчане поддались на хорошо раскрученный геополитический ход Кремля. Все было сделано очень грамотно: на фоне деморализованной украинской армии российские войска заходили в Крым под ареалом «победителей-освободителей». Хорошо обученные вести идеологическую пропаганду российские СМИ создали нужный Кремлю информационный поток, который накрыл крымчан, что называется, с головой и по полной программе. И, надо признать, информационная война Кремля дала свои результаты - немало крымчан искренне поверили в миф про райскую жизнь в «российском» Крыму. В 2014 году имидж президента Путина для них стал - «уровень бога».
Но как же все-таки быстро меняется человеческое мнение. Прошло три года - и настроения в Крыму изменились существенно. Приведу наглядный пример из своих личных наблюдений.
Март 2014 года. Троллейбус. Симферополь. Одна из пассажирок, что-то сказала нелестное о «референдуме». Боже, что произошло! Я думала, ее вышвырнут из троллейбуса.
Апрель 2017 года. Автобусная остановка. На ней человек двадцать. Мужчина громко возмущается, что Крымом руководят бандиты в лице Аксенова и Константинова. Никто ему не перечит. Некоторые кивают головами. Мужчина продолжает критиковать российскую власть и говорит, что Путину пора уходить, так как из-за него россияне вообще перестанут ходить на выборы. Никто ему не перечит…
Что же произошло за три года, что крымчане потеряли веру в российскую власть?
Причин немало. Во-первых, несмотря на все увещевания каналов «Россия 24» и «Крым 24», Украина не распалась, не получила дефолт, не стала страной третьего мира. Наоборот, крымчане видят, что Украина развивается и постепенно становится полноправным членом демократического европейского сообщества. И ярким доказательством тому стала возможность для граждан Украины посещать страны ЕС по безвизовому режиму уже с июня этого года. Тысячи крымчан с удовольствием начали делать себе биометрические паспорта, радуясь, что Украина по-прежнему считает их своими гражданами.
Власть и простое население Крыма живут в параллельных измерениях
Во-вторых, крымчане, привыкшие к демократии за годы жизни в независимой Украине, не могут не замечать, что «что-то не так в королевстве Датском». Если до 2014 года - даже при режиме регионалов - крымчане могли воздействовать на власть, и власть, в свою очередь, считалась с мнением населения, то сейчас этого нет. Власть и простое население Крыма живут в параллельных измерениях.
Есть еще много и в-третьих, и в-четвертых, но суть этой статьи не в этом. Суть в том, что настроения крымчан изменились, да и россиян тоже. И у многих они изменились кардинально. А это уже серьезный тревожный звоночек для Кремля. И хотя в России не принято считаться с мнением населения, но где-то история это уже проходила. Это уже было в 1917 году, это уже было в 1991 году. Говорят, что история повторяется…
Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)
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Всего ужаснее, однако ж, дела их с разными неразумными тварями и скотами: они без всякого различия имеют с ними нечестивое соитие. Да еще и не совестятся хвастать, что делают это часто потому, что их наказывают.
Петр Петрей. История о великом княжестве Московском. 1608-1614
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Доказательство того, что ватник понимает язык силы. Вот он до удара по сирийскому аэродрому и вот он после...
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Cьогодні о 15:12 Facenews
Прислали газету "Казачий вестник" из Стаханова. Хотел почитать, что там в ЛНР творится. А там про ЛНР толком ничего и не написано. Зато вся газета про Украину. Про Гонтареву, про Яресько, про Порошенко, про Евровидение.Это что такое? Вы референдум для чего проводили? Для чего республику провозглашали? За что антифашисты гибли на фронтах? Чтобы люди про Гонтареву укроповскую статейки читали?Какое дело гражданам свободной республики до Евровидения? Им бы бензин сейчас где-то достать, который пропал со всех заправок. А вот про бензин как раз ничего не написано. Нет в Стаханове такой проблемы.Особенно порадовала заметка "Яресько сослали на остров". Ну да, Пуэрто-Рико - страшная дыра, не то что Луганск или Стаханов.Какой-то адский бурлеск. Люди, которые утверждают, что не хотят жить в Украине, на самом деле бредят Украиной.Казалось бы, ничего больше вас не связывает с Киевом. Пишите про Москву, епта! Про великую Россию. Про Путина, наконец! Никто же не заставляет ничего писать про Украину.Но нет. Люди подсели на истории про кровавых бандеровцев, как на ширку. Не могут без этого уже.
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