Трусы Маши Захаровой

2957 11Теги: Рыбников Василий (298) Захарова (89) Тему создал: Цензор.НЕТ22.04.17 11:00 Трусы Маши ЗахаровойНа этой неделе Россия так уверенно выиграла у Украины какой-то иностранный суд, что православные правоведы решили на всякий случай подбодрить Путина оптимистической историей о том, что Гитлер вообще на все эти суды клал с прибором, и ничего. читать источник x Мне нравится 12
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Чебуреки из русскоговорящих младенцев безусловно могут стать кулинарным хитом этого пляжного сезона. Осталось подождать когда снег растает.
)))
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Забитої Рашистської Фекалізації,
Повинна у Вкраїні відродитсь КВН--
Корсацьких Варягів Нація.
Тоді і зазорить Чумацкий+Шовковий Шлях
В ШЛЯХетних наших СЕЛАХ І МІСТАХ(С).
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Трусы у Захаровой так себе, верим, видать, покупала типа на Черкизовском рынке. А они ж , туды их в качель, разве товар дадут? да ни в жисть.
Винница, как известно, мировая столица трусов... Но клятым кацяпам - накося выкуси!
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