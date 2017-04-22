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Теги: Рыбников Василий (298) Захарова (89)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Трусы Маши Захаровой

На этой неделе Россия так уверенно выиграла у Украины какой-то иностранный суд, что православные правоведы решили на всякий случай подбодрить Путина оптимистической историей о том, что Гитлер вообще на все эти суды клал с прибором, и ничего.

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Шо там у кацапов? Говорят что товарооборот у шоколадных с ними увеличился. Так что переставайте дули давать. Может вместо шутовства придется забаться челноком в Мацкву трусами барыжить для Захаровой. В Виннице, говорят, очень неплохой товар на рынке есть, благодаря гению реФФорм
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грят, кацапские бабы, прям, жопой, трусы съедают. Стопудов выгодный бизнес.
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Тут давеча Невзоров на "Эхе" отжег:на вопрос об ужасе ядерной войны ответил, что после фото Захаровой в раздевалке неясно, что страшнее.
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Лавров абсолютно точно знал, что он не крокодил"Трусы Маши Захаровой - Цензор.НЕТ 5928
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А ведь креативно!
Чебуреки из русскоговорящих младенцев безусловно могут стать кулинарным хитом этого пляжного сезона. Осталось подождать когда снег растает.
)))
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Ну да, а то снегири вместе с зимой закончились...)))
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Аби ся вибрати із мордорських гівен
Забитої Рашистської Фекалізації,
Повинна у Вкраїні відродитсь КВН--
Корсацьких Варягів Нація.
Тоді і зазорить Чумацкий+Шовковий Шлях
В ШЛЯХетних наших СЕЛАХ І МІСТАХ(С).
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как-то невнятно все же про наши пэрэмогы в этом славном суде, где наши выдатные юрысты положили на обе лопатки недолугих мокшан.
Трусы у Захаровой так себе, верим, видать, покупала типа на Черкизовском рынке. А они ж , туды их в качель, разве товар дадут? да ни в жисть.
Винница, как известно, мировая столица трусов... Но клятым кацяпам - накося выкуси!
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Сфотографировался человек во время тренировки, что тут такого? Осуждаю безгранично политику РФ, большинство из официальных лиц и трудовую деятельность Захаровой, но глум такого рода - глум низкий, подлый и не достоин мужчины. Вы что, все настолько конченные (хотел написать господа, но понял, что это слово неуместно, а заменить в рамках приличия нечем)?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрусы Маши Захаровой
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