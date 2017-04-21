EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595697)
  393  22
Материалы по теме:  Украина против России в Гааге
Теги: Гаага (143) ООН (2067) Порошенко (12746) Климкин (1257) минские соглашения (2100) Зеркаль (57) Международный суд ООН (36)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Международный суд ООН признал Россию стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить, - Порошенко. ВИДЕО

Международный суд Организации Объединенных Наций призвал Россию к полному выполнению Минских договоренностей, признав ее стороной Минского процесса, а не посредником. Признание этого является не политической, а впервые - юридической оценкой.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та да. Подписать такую дурню, что через три года мямляния про бэзальтэрнатывнисть минськых угод считать пэрэмогою признания Кацапией стороной подписания. Вылыкий дипломат. Однозначно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Невиданная паника в «банде» Яценюка: Самолеты в срочном порядке вывозят имущество банды за границу.
По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдз
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут все понятно-они дали в свое время вывезти все рыгам но одного не просчитали,рыги в основном в козлостан ломились,а эти куда ??Там на западе не шибко рыло спрячешь!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как тебя представить-Липецко-Офшорный -Торговый партнер!
 показать весь комментарий
Ответить
 
може так воно й буде, але ж це треба щоби пап йшов на другий термін(((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень хочу ошибаться, но пока что у меня складывается такая картина: в первые же дни российского нападения Порошенко подписал некие Минские соглашения, суть которых народу неизвестна. Да, в общем что-то говорят, но деталей мы не знаем, а дьявол всегда в деталях. Так, например, заявления россиян о том, что ДАП должен был без боя отойти сепарам, оказались правдой, немцы подтвердили и то, что россия так же говорит правду о порядке шагов: Украина обязалась сначала провести выборы на окупированных территориях, дать ордло особый статус, и лишь затем Россия вернет Украине контроль. Как будет действовать украинский контроль в районах с особым статусом и собственной армией - непонятно. Так вот, события в ДАПе показали, что украинцы готовы драться, и могут драться. Несмотря на всю бесхребетность армейского руководства и отсутствие реальной помощи, бойцы держались невероятно долго. А мысль об описанном выше порядке "урегулирования конфликта" приводила активных украинцев в ярость. Так можно было получить взрыв, который привел бы к свержению порошенковской кодлы, а то и к настоящей гражданской войне. Именно поэтому два года продолжались танцы вокруг этого минска. Народу при этом все время врут. В это же время ведется "сбор доказательств" для будущего дела в Гааге. И вот суд. Нас убеждают, что Украина получила невероятную "перемогу", уже потому, что суд такого уровня принял дело и определил подсудность. Мол, дальше дожмем. Так вот, по совокупности всех провалов, которые демонстрирует украинское правительство, а так же по промежуточному вердикту, могу сказать, что целью иска в Гаагу и не было привлечение России к ответу. Как я уже написал выше, Порошенко не может начать процесс "урегулирования" в том порядке, который он подписал рукой своего представителя. В то же время, западные "партнеры" и Россия давят на него, требуя выполнения этих минских договорняков. Вот тут и пригождается суд. В то время, как наш МИД радуется победе со счетом 3:1, нам стоит присмотреться к деталям вердикта. Итак:
1. Суд определил, что это дело будет рассматриваться и это его компетенция
2. Суд обязал Россию восстановить Меджлис
3. Суд обязал обеспечить право украинцев Крыма на обучение на украинском.
4. Суд обязал Украину и Россию выполнять минские договоренности !!!!
Почему все "онолитеги" скромно умалчивают про этот пункт? Наиболее упоротые порохоботы кричат о великой победе и ловушке для Путина, мол, как только Россия нарушит хоть одно из постановлений, то ей кирдык. Но позвольте, а почему она будет нарушать??? Зачем??? Восстановить Меджлис? Та пожалуйста! Трудно что ли устроить аварии и пожары особо ретивым борцам с режимом? Изучение украинского? Так там и так официально три гос. языка. А что до того, что нет школ, - так СПРОСА на обучение на украинском нет. Не верите? Вам покажут тонну документов, что спроса нет! В отличие от украинских чиновников, русские имеют все документы, включая справку о том, что они - самая мирная нация на планете, и вообще не нападали на Украину. И что же остается? Ага, то самое - минские соглашения. И вот тут встает вопрос об очередности шагов. Не даром же областные советы уже обратились в ЦИК с запросом о процедуре проведения выборов на неподконтрольной територии. Порох и грося тут же отморозились, типа не время для выборов, но пройдет еще немного времени, и суд в Гааге вынесет окончательное решение, и когда в нем Россия НЕ будет названа спонсором терроризма, а Украина будет обязана провести выборы, то есть когда там четко будет прописано "провести выборы в такой-то срок", то Украина СДЕЛАЕТ это, ведь альтернатива - санкции против нашей страны! Россия же НИЧЕМ не рискует! Ни ЛНР, ни ДНР НЕ являются террористами с точки зрения правосудия. Сама Украина, наша Рада и Президент до сих пор их таковыми не определили. Не находятся в розыске по базе Интерпола ни Плотницкий, ни Захарченко. Даже такие откровенные садисты и убийцы, как Мильчаков, или покойные ныне моторолла и гиви не были объявлены террористами. Как же можно наказать за спонсирование терроризма, если нет террористов?
Таким образом, по моему мнению, весь этот процесс в Гааге является фарсом для украинцев, и призван лишь легитимизовать минские соглашения. В самом деле, до сих пор под ними нет ни единой подписи официальных лиц Украины. Порохоботы уже три года вещают, как пэця всех москалей наебал, ведь подпись Кучмы - ничто, мол, кто такой тот кучма. Да, может и так, но после окончательного вердикта Гаагского трибунала все поменяется радикально. Совбез ООН, а то и Генассамблея быстро обложат нас санкциями, если мы нарушим этот вердикт. Останется только получить гвоздь в крышку гроба в виде проигранных дел в Высоком суде Лондона по "кредиту Януковича" и Стокгольмский арбитраж по делу с Газпромом, и Украина будет не только в дефолте, но и под внешним управлением. Естественно, что Европа с радостью согласится, чтобы содержание Украины взяла на себя страна, которой Украина должна такие деньги (около 43 миллиардов долларов, или три размера ЗВР Украины).
После этого к тремстам пятидесяти тысячам местных ментов добавятся еще сотня тысяч кацапских, введен режим ЧП с разрешением открывать огонь по демонстрациям, а сами демонстрации запретят.
Даже если этот сценарий слишком мрачен, то он позволит попугать нас именно таким развитием событий, чтобы большинство не рыпалось, когда объявят выборы. После выборов в Раду пройдут и Захарченко, и Плотницкий, и еще куча других пророссийских мразей. Так Украина будет передана под рос. управление "мягким" способом. Но зато большинство будет свято верить, что страна еще очень хорошо отделалась. И если бы не Пэця, то был бы Армагеддон.

Мда... дай бог, чтоб это было моей больной фантазией, а не реальным планом российского резидента Порошенко.﻿
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та мы уже давно недалеко там - в Роттердаме
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну это он сказал для гражда Украины. А реально? Так и окурок Пукин делает, для ваты сливает всякую хрень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера в Ютюбе смотрел полную версию перехваченных переговоров крыс Путлера перед сбитием Боинга 17 июля 2014 года...
ПОДОНКИ Путлерские, ГОРЕТЬ ВАМ В АДУ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
...ещё при жизни!
Причём, с развитием процесса в Гааге, хуйло всё реальнее представляет себе перспективы небольшой, но уютной камеры с окном в решёточку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все правильно Петр Алексеевич теперь Россия и Украина выполнят минские соглашения благодаря чему оккупированные области смогут голосовать на следующих выборах ! К власти придет пророссийский кандидат и уже надолго !
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныМеждународный суд ООН признал Россию стороной Минских договоренностей, а не посредником, как изначально она пыталась себя представить, - Порошенко. ВИДЕО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Джон123456, Евгений Калашников, KonstnT, Алла Новосад 5b57f84f, Змиевобандеровец, Oleksa Skira, Ksenia VB, Олександр Багряний, Артур Лазарь, Дмитрий Гайдук, Leo Uxmal, Стопор, Røbin Hood, SergTranscarpathian, Natalia Mangion, гильза1, Олег Андрощук 4c49420c, Лилия Стацкая, Дельфін Фатіма, Tatota Ke, Cтарий Кінь, Герхард, Igor L, snoopy1, Kare Resa, Senator S 01a656ec, Кацманавт, Панас Рудченко, Antony, Димас Толабас, Aguka, Другua, Цинічний Барига, Masa Petrova, Яна Черная, Гоблин Унылый, Aviso Hela2007, Алексей Носов d8330900, частный сектор, Україна ЮА, Степан Федченко, Mi3ch, 4Liberty UA, тютя тютькин 53320a4f, Domkrat, Андрей Чумак 33ec505f, Антип61, Alex_Dimitrov, Alexander Bozhko 1ef9c7b2, зеленка, Sergii Ustim, kaktus, Verter_98, Андрей Бигма, OldCat, Андрей Ильчук, Эрнесто, Kenzo 065c7258, Олег Хардин, Енот 84dd4c12, Me, opus
 Всего на сайте: 232 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти