Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко.

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Его нужно оградить от общества....на Мальдивы...
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По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдзо
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но посадить кого-то нада?! хоть для галочки, для американцев!
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Стенограмма первого фрагмента записи
Онищенко: … Редчайший …. Использовать людей в своих целях, чтобы потом… пи..ец. Самое главное, у человека нет… Ладно там я, новый человек, но у вас же есть какая-то история отношений.
Мартыненко: Сколько я ему помогал…. благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь. Притом Анька моя (Анна Мартыненко, вторая жена Мартыненко. - Прим.Ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. - Прим.Ред.) считает, что у него кругом дискомфорт - на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде, б..дь, дискомфорт. Когда поставил Гройсмана - ему стало немного проще. Но Гройсман такой. Вот сделай то-то. Он ему: «Я подумаю». Порошенко ему: «Я сказал, ты будешь делать?». А Гройсман такой: «пур-пур-пур». Тот, что не попросит отвечает ему: «Добре, я подумаю». И он ничего не может сделать.
Онищенко: П…дец.
Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому (НАЭК «Энергоатом». - Прим.Ред.) не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи…рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы «Воля народа» - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне - на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК «Нефтегаз», стал известен тем, что звонил экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последн
Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2104-ya-im-leg-poperek-gorla-onishhenko-opublikoval-skandalnyj-razgovor-s-zaderzhannym-martinenko-videoего, говорил, что он Кононенко - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко - е… ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.
Онищенко: Он меня напрягал еще тем, чтобы группу («Воля народа», - Прим.Ред.) надо переименовать в «Наш край». Сказал, будешь это финансировать 50 на 50. Но я знаю, что такое с ним 50 на 50.
Мартыненко: Его 50 - это все 100. В лучшем случае.
Онищенко: Так он вообще никогда ничего не это… Все, о чем мы договаривались, он ничего не делал.
Мартыненко: Где ты живешь? Квартиру снимаешь. Где?
Онищенко: Хер его знает, я тут не ориентируюсь. А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?
Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.
Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) - его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.
Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла…
Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б…дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема - пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. - Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. - Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром - тоже ему давал задание Петя.
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бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией"
Это шо, индульгенция от уголовного преследования?
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Вывод - пора судить директора НАБУ.... добивать, так с музыкой и фейерверками.... на весь мир...
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