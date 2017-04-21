EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595697)
  930  34
Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1623) Мартыненко (284)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами". Так бывший народный депутат Николай Мартыненко прокомментировал вручение ему подозрения детективами НАБУ.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вас мразей надо всех вычищать.... пулеметом.... и никакой политики - чистая гигиена.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а вот это чистой воды правда - это заслуживает уважения) не обеляя и не очищая эту личность, но то , что не прячется - это дорого стоит! Здесь наверное показатель того, что боятся нечего человеку, раз не падает в больничку!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мартын уже ооооочень много лишних лет на свободе гуляет !!!! ООООООчень много !!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рафик-невиновник...
Его нужно оградить от общества....на Мальдивы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
ти там в цому слові), літеру одну пропустив -- о ))))!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Невиданная паника в «банде» Яценюка: Самолеты в срочном порядке вывозят имущество банды за границу.
По информации журналиста Виталия Глюдзо, в партии «Народный Фронт» начался невиданный переполох.
По его словам, «реформаторы» начали вывозить имущество (по всей видимости наличные деньги и драгоценности) за границу.
Вот, что говорит журналист Виталий Глюдзо:
«Задержание Мартыненко стало настоящим сюрпризом для паразитов из Народного Фронта. Они до последнего надеялись, что Петя порешает вопрос. Он всегда решал и решает такие вопросы…Он же Президент как не крути, а Президент в нормальных странах всегда решает вопросы за своих (с иронией отмечает журналист). По всей видимости, Президент порешать не мог, слишком влиятельные люди из-за океана начали душить паразитов.
Нет сомнений, что из США дали команду душить реформаторов, но это не странно. Странно, почему НАБУ и СБУ дают возможность Турчинову, Пашинскому, Яценюку, Авакову и другим паразитам спокойно вывозить наличные и драгоценности за границу!!!??? А по моей информации, только за прошедшую ночь сразу несколько чартеров реформаторов были загружены всяким добром и вылетели в Израиль, Польшу и Францию. Нет, конечно это может быть совпадением, что в сторону аэропорта Жуляны всю ночь прибывали дорогущие автомобили на блатных государственных номерах с сопровождением гос.охраны…
Но дело не в имуществе, Яценюку и банде оно в тюрьме не понадобится, а арест самого толстого «кошелька» партии говорит о том, что места для Яценюка и ко. уже приготовлены… Наблюдаем за развитием ситуации» - пишет журналист Глюдзо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дело конечно) палитическое))
но посадить кого-то нада?! хоть для галочки, для американцев!
 показать весь комментарий
Ответить
 
В СМИ опубликовали разговор в Лондоне беглого нардепа Александра Онищенко якобы с бывший народным депутатом от «Народного фронта» Николаем Мартыненко, который был задержан Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Стенограмма первого фрагмента записи
Онищенко: … Редчайший …. Использовать людей в своих целях, чтобы потом… пи..ец. Самое главное, у человека нет… Ладно там я, новый человек, но у вас же есть какая-то история отношений.
Мартыненко: Сколько я ему помогал…. благодаря мне он стал министром иностранных дел. Ты не представляешь. Притом Анька моя (Анна Мартыненко, вторая жена Мартыненко. - Прим.Ред.) дружит с его женой. Говорит, вполне нормальная. Так ты не знаешь что там дома делается, там тоже такое. Так он (Порошенко. - Прим.Ред.) считает, что у него кругом дискомфорт - на работе дискомфорт, дома дискомфорт, со здоровьем дискомфорт, со сном дискомфорт. Везде, б..дь, дискомфорт. Когда поставил Гройсмана - ему стало немного проще. Но Гройсман такой. Вот сделай то-то. Он ему: «Я подумаю». Порошенко ему: «Я сказал, ты будешь делать?». А Гройсман такой: «пур-пур-пур». Тот, что не попросит отвечает ему: «Добре, я подумаю». И он ничего не может сделать.
Онищенко: П…дец.
Марытненко: Он мне бизнес по Энергоатому (НАЭК «Энергоатом». - Прим.Ред.) не решил. Потом пристал ко мне, давай я посмотрю твои выписки документов и так далее.. Ну, я дал документы, доступы. Они посмотрели. А потом после этого ко мне СБУ приезжает. По запросам, по всему. Ну чистый пи…рас, понимаешь? Он мне чуть не поломал систему, которую я выстраивал лет десять… Так это Москаленко (лидер группы «Воля народа» - Прим.Ред.), он ко мне вчера приезжал, поднимаюсь на 12 этаж. Он мне - на, ухожу с руководителя группы. Он мне начал рассказывать. Рассказал про этого Пасечника (экс-зам.главы НАК «Нефтегаз», стал известен тем, что звонил экс-министру экономики Абромавичусу и, по заявлению последн

Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/2104-ya-im-leg-poperek-gorla-onishhenko-opublikoval-skandalnyj-razgovor-s-zaderzhannym-martinenko-videoего, говорил, что он Кононенко - Прим.Ред.). Это ж берут 50 тыс, потом говорят еще. Грановский с Кононенко - е… ж твою мать, 10 тыс. 15 тыс., и все им мало.
Онищенко: Он меня напрягал еще тем, чтобы группу («Воля народа», - Прим.Ред.) надо переименовать в «Наш край». Сказал, будешь это финансировать 50 на 50. Но я знаю, что такое с ним 50 на 50.
Мартыненко: Его 50 - это все 100. В лучшем случае.
Онищенко: Так он вообще никогда ничего не это… Все, о чем мы договаривались, он ничего не делал.
Мартыненко: Где ты живешь? Квартиру снимаешь. Где?
Онищенко: Хер его знает, я тут не ориентируюсь. А ты с Григоришиным (олигарх Константин Григоришин. - Прим.Ред.) в нормальных отношениях? Он тебе кум или кто?
Мартыненко: Ээээ, не очень. Он же играл против меня с Петей. Он очень опасный. С ним нельзя связываться.
Онищенко: Я просто не понимаю эту игру, что Лещенко (депутат от БПП Сергей Лещенко - Прим.Ред.) - его человек, но в то же время и Петю он глушит и все на свете.
Мартыненко: Ну, это Григоришин такой. Вот они похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (Ринат Ахметов - Прим.Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла…
Онищенко: Я ж почему и говорю. Мне Григоришин передавал: зачем Онищенко, б…дь, с Ринатом туда лезет, защищает его, это вообще не его тема - пусть не лезет. Это Паша Фукс передал. Типа, какого х*я он заступается за него. Это моя тема, пусть он туда не лезет. Более того, он же (Порошенко. - Прим.Ред.) хотел, чтобы я поставил министра (экологии. - Прим.Ред.) и уже через министерство начать херить Рината. Более того, министр Шевченко еще может дать показания, что эти все склоки, которые он устраивал с премьер-министром - тоже ему давал задание Петя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когда воровал (творил беззаконие к народу) о Законе и не думал,а как отвечать-вспомнил о Законе.С ними надо поступать-есть малейшее нарушение арестовывать имущество,родичей и других ...не выпускать пока не сознаются (нотариально) а потом суд открытый...вы ж так хотите рассею.... а там "тройка" действовала....шляшко,гадя,юдя и прочая сволочь,где такой ЗАКОН ?Ах, тут демократию подавай?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А воровал ты, чисто из альтруистких побуждений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- А невесту ты воровал по советским законам?! (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАБУ спецом так все организовало, чтоб решение принимал приближенный к ним судья, который даже из отпуска уходит, лишь бы выполнить их указания. Недавно судящий майдановцем и сам замеченный в коррупционных делах - судья Бобровник https://apostrophe.ua/news/politics/judiciary/2017-04-21/u-martyinenko-prognoziruyut-chto-izbirat-meru-presecheniya-eks-nardepu-budet-svyazannyiy-s-nabu-sudya/93815
 показать весь комментарий
Ответить
 
И это очень и очень хорошо, что в нашей прогнившей и полностью подчиненной Порошенко судебной системе, у НАБУ есть свой судья. Просто великолепно. Спасибо, обнадежили и обрадовали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
судебная реформа у нас осталась только на бумаге и никто не собирается ее выполнять
 показать весь комментарий
Ответить
 
От правды не уйдешь. Що маемо, те маемо, как говорил класик. Вы толкьо представьете что будет когда не дай Бог создадут эти антикор суды
 показать весь комментарий
Ответить
 
яке ж воно тупе і убоге лайно... і ця худоба керує нами, вчить нас жити((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там пока все мутно, но такие заявы -
бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией"

Это шо, индульгенция от уголовного преследования?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Какие такие политические идеи пропагандировал Мартыненко, за которые против него завели уголовное дело? По моему это рыло все это время сидело тихо как мышь. Заметили, что все крупные воры и олигархи совсем непубличные люди. Когда вы, к примеру, последний раз слышали выступление Ахметова, Фирташа, Пинчука. Грабят тихо и каждую минуту. А их крикливые шестерки заполняют эфиры и газетные полосы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко.

Вывод - пора судить директора НАБУ.... добивать, так с музыкой и фейерверками.... на весь мир...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зашел на сайт НАБУ, посмотрел дела, которыми они занимаются, увидев это: "Заволодіння талонами на бензин прокурором ГПУ", ток материться охота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
После провала всех предыдущих дел НАБУ, Сытник просто обязан спустя двух лет имитации работы, ну хоть какие-то результаты предьявить, а то европейцы скоро прижмут к стенке Сытника
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора арестовывать Ахметку-он по-украински говорить не умеет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАБУ и здесь не может нормально работать, вечно у них какие-то проблемы, то доказательной базы нету, то кто-то мешает! но в случаи с экс депутатом, это всего лишь очередная пиар акция
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мало кто спокойно может сдать мандат, не устраивать сцен, не бежать, хотя есть возможность и вести себя достойно. https://www.facebook.com/drttionov/posts/1421355541260562?pnref=story
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хватит уже Сытнику всем сказки рассказывать, все и так прекрасно понимают, что все они делают по указаниям АП
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разборки одних уродов с другими, а пора бы заняться всеми и сразу.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныДело против меня сфальсифицировано по указанию директора НАБУ, - Мартыненко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
KonstnT, Змиевобандеровец, Oleksa Skira, Ksenia VB, Олександр Багряний, Артур Лазарь, Дмитрий Гайдук, Leo Uxmal, Стопор, Евгений Калашников, Røbin Hood, SergTranscarpathian, Natalia Mangion, гильза1, Олег Андрощук 4c49420c, Лилия Стацкая, Дельфін Фатіма, Tatota Ke, Cтарий Кінь, Герхард, Igor L, snoopy1, Kare Resa, Senator S 01a656ec, Кацманавт, Панас Рудченко, Antony, Aguka, Другua, Димас Толабас, Цинічний Барига, Masa Petrova, Яна Черная, Гоблин Унылый, Aviso Hela2007, Алексей Носов d8330900, частный сектор, Україна ЮА, Степан Федченко, 4Liberty UA, тютя тютькин 53320a4f, Domkrat, Андрей Чумак 33ec505f, Антип61, Alex_Dimitrov, Alexander Bozhko 1ef9c7b2, зеленка, Sergii Ustim, Джон123456, kaktus, Verter_98, Андрей Бигма, OldCat, Андрей Ильчук, Эрнесто, Kenzo 065c7258, Олег Хардин, Енот 84dd4c12, Me, opus, cthutq dfcz, Ва Ва 7c567806
 Всего на сайте: 230 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти