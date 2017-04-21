Среди боевиков активно ходят слухи, что до конца года ВСУ возьмут под контроль оккупированный Донбасс, полностью уничтожив "Л/ДНР", - ИС

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Рабов не кормить, пока по 2 березки не срубят.
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Але не вздумай цю картинку ввечері демонструвати!
На ніч такі жахи...
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И перед сносом донбасии ведь снесут сначала порохнявого иначе он не позволит любимых дамбасяток в украинцев превратить.
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Публицист
Все статьи автора
Донбасс не возьмет даже Зимбабве
20 апреля 2017, 16:20
Трудно найти человека, который бы мечтал приобрести кучу грязных лохмотьев или же приобретателя, который желал бы получить автомобиль, бывший в пяти авариях, с украденным двигателем и загаженным салоном. Донбасс доведен до такого состояния, когда он уже не является ни для кого лакомым куском, а является только дотационной ужасной нагрузкой, содержать и восстанавливать которую, практически на данный момент, нет смысла. Если там еще будут какие-то компании террористов, то считайте, что этот регион вообще можно будет предлагать в подарок, скажем, Зимбабве. И она тоже не возьмет.
Здесь надо исходить не из того, что Россия любит захватывать, а она любит захватывать. Но Россия XXI-го века уже понимает, что имеет смысл захватывать, а что нет. В том то и дело, что если бы кто-нибудь дал Путину волшебную палочку, с помощью которой можно было бы вернуть донбасскую ситуацию обратно, то я не сомневаюсь, что он бы ее воспользовался.
Россия позорно завязла в этой истории. Эта история бесславна, грязная и разрушительная для имиджа самого Путина. И это разрушение уже началось.
Поймите, нельзя создавать город солнца руками уголовников. Нельзя творить какую-то высокую светлую идею, пусть даже бредовую, пусть даже национальную, - ее нельзя творить руками ублюдков. А других кадров нет. И то, что получилось - получилось чудовищно и никому не нужно.
Что там будет дальше? Думаю, еще хуже, чем в Приднестровье. Приднестровье - очень советский регион, в котором эта советскость долгое время была стержнем. Но мы же видим, как эта маленькая, жалкая, банановая республика, с пластмассовыми жетонами на продовольствие и с дикарскими законами, оказалась никем непризнанной и никому не нужной.
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-Та читаю...
-Куме, та ви шо?
-Так я раніше читав проукраїнскі газети - така тоска! Все пропало, нас Європа продала, Росія нас захопить, газу зимою не буде, банки збанкротують... Почав читати сепаратистські - і там так приємно, так гарно! Хохли подчінілі вєсь Восток, хохли нас унічтожают, хохлам помогаєт Амєріка, хохли бесчінствуют на Донбассє, нікто нє может дать отпор зарвавшимся хохлам, - аж серце радіє.
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Два пидораса обсудили права геев
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США готові повернути гроші вкрадені Лазаренком https://goo.gl/VWS3ix
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#Сирия | Из Чечни отправили вторую банду #террорист'ов (муртадов) Кадырова для проведения #теракт'ов среди гражданского населения Сирии.
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За разврат его, за пьянство, за дебош,
И, кстати, вашего соседа забирают,
Негодяя, потому, что он на Берию похож.
Словно мухи, тут и там, Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи Их разносят по умам,
Их разносят по умам.
- Ой, что деется! Вчерась траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи. -
Говорят, шпионы воду отравили. Самогоном.
Ну, а хлеб, теперь из рыбьей чешуи.
https://www.youtube.com/watch?v=-UpZXFwY8S8 Владимир Высоцкий - Песенка о слухах
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Чому українці мовчать? #Беркут що вбивав людей звільнили і дозволили втекти на Росію.
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Вчера 11.41
Медведев поотбрехивался в Госдумке. Его спрашивали - он вяло отвечал. Пробулькал про "блокаду, в которой живет Россия". Думал - пожалеют и почешут за ушком. Не почесали. Спросили-таки про Навального. В ответ тявкнул, как смог. А вообще - кладбищенская скукотища, конечно.
Но 3D мешки под глазами все равно выпирали. То, что у Димона - железная печень и "синячит" он - "только в путь" - как раз не удивляет. В бункере у фюрера перед крахом тоже не просыхали. Так что понять Димона можно. Живой? - уже счастье. А наступит "час Х" - все равно весь ливер выпотрошат. К чему его беречь?
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А как же пионЭрские галстуки, как же разруха, мародерство, веселые наемники отжимающие остатки имущества... Чертовы бЕндЕровцы зайдут, примутся чинить дороги, коммуникации, всё восстанавливать, наладят торговлю, пенсии и зп опять начнут выплачивать.
Это же КОНЕЦ русского мира, который так любит душа...
Может сбежать в Россиюшку? Эх... во-первых не пущают, во-вторых, Россиюшка мила душа, но любить её нужно издалека... И чем дальше, тем сильнее ))
Есть у меня знакомцы, в Штатах живут, ох любят Рашу и Вову Пуцина...
Говорю, дык может туда а? В Рязань родную?!!! Та не говорят...
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