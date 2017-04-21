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 Форум Украины(595697)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: боевик (18554) Россия (70099) Донбасс (14199) техника (663) Тымчук (1397)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия перебросила на Донбасс значительное количество автотранспорта, - ИС

Из приграничных районов РФ на Донбасс прибыло значительное количество автотранспорта.

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І тільки український Генштаб та українська влада відморожені і нічого не роБЛЯТЬ!
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Тебе с дивана видно? Или тебе лично генштаб докладывать должен, что он делает?
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Ну якби Генштаб та влада взагалі нічого не повідомляли, тобі б було зрозуміло що все військова таємниця і ніхто нічого не каже. Але ж влада піариться на кожній дії, передали танки - виступ Президента, фотозвіт та відео, передали міномети - виступ Президента, фотозвіт та відео, пофарбували гелікоптери - виступ Президента, фотозвіт та відео. Світ дивиться на нашу владу як на дикунів та дебілів які піаряться на тупих речах, бо неспроможні ні на що реально круте та потужне.
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Украина увеличивает количество ПТУРС на линии разграничения
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Еще недавно москвитяне радовались на Форумах «возвращению Крыма в родную гавань». Православные жители улусов мечтали о военном параде в Киеве, а солдаты Шойгу на своих страничках «В контакте» обещали захватить к Первому мая 2014 года Мать городов русских - Киев (о котором писал летописец Нестор в 882 году: «И седе Олег княжа в Кыеве, и рече Олег: «Се буди мати градом Русьскым»).
После бурятского «блицкрига» победители обещали изнасиловать всех «кастрюлеголовых» девочек и женщин от пяти и до тридцати лет, помочиться на аллее Небесной сотни, а оставшихся в живых киевлян погрузить в товарные вагоны и отправить на ПМЖ в Магадан.
Президент России не выполнил надежд и чаяний своих избирателей, и православные весьма злы на него.
Киев до сих пор остается «жидобиндеровским», Беларусь покупает нефть у Ирана, а из Сирии грузовыми самолетами Воздушно-Комических Сил РФ регулярно прибывает «Груз-200» в цинковых гробах.
Кроме того, ассортимент продуктов в холодильниках у жителей Великой Империи после введения санкций и «помидорной войны» с Турцией, заметно оскудел.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что «в России нет никаких антиукраинских настроений». А ведь слукавила леди.
Александр Дугин: «Украинцев нужно убивать, убивать и убивать, это я вам как профессор говорю». И каждый день уже три года: «Разбомбим, дойдём до Киева, устроим чистки, сделаем второй Алеппо, страна 404, недогосударство, нацисты, фашисты, бандеровцы».
Антон Красовский: «украинцы идиоты и подонки».
Яна Поплавская: «Не давать слова этим уродам».
Олег Табаков: «Они в каком-то смысле убогие».
Православный священник из РПЦ мп о. Иван Охлобыстин: «Какие братья и сёстры?! Их надо уничтожить!».
Михаил Хазин: «Украину расчленить и миллионы неугодных украинцев уничтожить».
Илья Резник: «В Украине выросло бездуховное, потерянное поколение, пушечное мясо».
Владимир Жириновский: «Украина хуже самой отсталой африканской страны».
Никита Михалков назвал одесситов «бандерлогами», потом подумал и добавил: «Жалеть украинцев нельзя, они зомбированные недоросли».
Владимир Меньшов: «Русофобская Украина не возродится».
Гарик Сукачёв: «Украина распадётся».
Шура: «Я думаю это не последняя страна, которую мы себе отхватили».
Николай Расторгуев: «Почему украинцы такие тупые? У них зомбированное и злобное общество».
Станислав Говорухин: «Я с брезгливостью отношусь к Одессе. Одесситы - трусливые люди».
Владимир Соловьёв: «Генетически мы другие, вся Украина будет нашей, Украина очистится от фашистской нечисти».
Ниже комментарии россиян на сайтах и Форумах:
Сергей Козак: «У меня каждый день хорошее настроение, и радуюсь любому здохшему хохлу, от дезинтерии (правильно «ДИЗЕНТЕРИЯ» - прим. Антипы) или от сала главное что б побольше здыхало!».
alex culibin
«хохлопидоры свинорылые вы мусор генетический - сатаниская перхоть, чмари гнойные».﻿
Виталий Юбенюк.
«А у нас в микрорайоне вчерась хохла зарезали-гастрабайтера... Еще днем в гараже слесарил, а вечером под домом с ножевыми раненниями нашли...Бу-га-га-га!».﻿
Николай Пашков
«скоро мы акупируем ещё 6 областей недостраны. ну как акупируем.... сами к нам прибегут. как Крым))))﻿».
Михаил Кирютенко
«украина - больное общество, ебнутый президент, политики и больные и ебнутые!!!!».
hanter2035: «Был бы у меня Тополь))) я бы из своего родного Красноярска Варшаву бы разнес)))».
Рецензия россиянина на авиакатастрофу под Смоленском 10 апреля 2010, в которой погибло Польское Правительство:
«Лично мое мнение, что поляков угробили мы. И горжусь этим - во-первых, за дело, во-вторых, профессионально, что не подкопаешься, в-третьих, другим уродам урок будет».
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Соседство с галактикой "Кин-дза-дза" - наша беда...
Глядя на Жириновского. Данелия бессмертен!
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тільки український Генштаб та українська влада відморожені і нічого не роБЛЯТЬ!

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Пан ЦЕНЗОР! На цій сторінці з'явилися україномовні поребрiкi з ФСБ РФ. З самого ранку тролі з вулиці Савушкіна, яка знаходиться в Банд-Петербурзі вкидають на цей ресурс лайно і за 11 руб. 80 коп. проклинають, наволочі, Петра Порошенка та Уряд України.
Просимо заблокувати блювотину лишнехромосомных «кухарів путiна» - любителів «Глоду» (Боярышника).
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среди цензора, видимо тоже есть предатели. убирать не будут.
так что, вы просто их баньте постоянно.
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Пан Олекса! Будь ласка, научите, как банить тролли?
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в меню /ответить/ выпадет опция /отметить как спам/
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Напишіть на admincensor@gmail.com Або в "Раду форумчан".
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Пока у русского солдата
Есть фотошёп и инстаграм
Сосите хер солдаты НАТО
Дрожи от страха Фашингтон.
Россия перебросила на Донбасс значительное количество автотранспорта, - ИС - Цензор.НЕТ 6411
Россия перебросила на Донбасс значительное количество автотранспорта, - ИС - Цензор.НЕТ 1448
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия перебросила на Донбасс значительное количество автотранспорта, - ИС
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