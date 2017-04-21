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Теги: суд (20658) Кузьменко Евгений (240) Международный суд ООН (36)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Зрада" или "перемога"? Что думают о решении суда ООН политики, юристы и дипломаты

Промежуточное решение Международного суда ООН по иску "Украина против РФ" наделало у нас много шума. Это и понятно: гибридная война с агрессором, наряду с внутренней коррупцией, вот уже несколько лет составляют ядро общественного интереса.

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вот пока "нет окончательного результата"- вот теперь и надо немедленно вносить измененения -или в кадры МИДа или в кадры Минюста... или в делегацию.. когда уже будет "окончательный результат"- тогда уже поздно будет что то менять.. на сегодня в тех требованиях которые поданы в суд по превентивным мерам по прекращению поставок танков рф на восток украины- нам - ОТКАЗАНО !!!! провал налице.. срочно надо кого то менять..
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У Власенко единственный вменяемый комментарий.
Порадовал Береза. Аргументация выше всяких похвал: "...Но в суде ООН они почему-то не представляли Украину...."
Ну может быть потому, что вот такие шоколадные дол...бы захватили власть, и не дают нормальным людям нормально делать дело?
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Очень хочу ошибаться, но пока что у меня складывается такая картина: в первые же дни российского нападения Порошенко подписал некие Минские соглашения, суть которых народу неизвестна. Да, в общем что-то говорят, но деталей мы не знаем, а дьявол всегда в деталях. Так, например, заявления россиян о том, что ДАП должен был без боя отойти сепарам, оказались правдой, немцы подтвердили и то, что россия так же говорит правду о порядке шагов: Украина обязалась сначала провести выборы на окупированных территориях, дать ордло особый статус, и лишь затем Россия вернет Украине контроль. Как будет действовать украинский контроль в районах с особым статусом и собственной армией - непонятно. Так вот, события в ДАПе показали, что украинцы готовы драться, и могут драться. Несмотря на всю бесхребетность армейского руководства и отсутствие реальной помощи, бойцы держались невероятно долго. А мысль об описанном выше порядке "урегулирования конфликта" приводила активных украинцев в ярость. Так можно было получить взрыв, который привел бы к свержению порошенковской кодлы, а то и к настоящей гражданской войне. Именно поэтому два года продолжались танцы вокруг этого минска. Народу при этом все время врут. В это же время ведется "сбор доказательств" для будущего дела в Гааге. И вот суд. Нас убеждают, что Украина получила невероятную "перемогу", уже потому, что суд такого уровня принял дело и определил подсудность. Мол, дальше дожмем. Так вот, по совокупности всех провалов, которые демонстрирует украинское правительство, а так же по промежуточному вердикту, могу сказать, что целью иска в Гаагу и не было привлечение России к ответу. Как я уже написал выше, Порошенко не может начать процесс "урегулирования" в том порядке, который он подписал рукой своего представителя. В то же время, западные "партнеры" и Россия давят на него, требуя выполнения этих минских договорняков. Вот тут и пригождается суд. В то время, как наш МИД радуется победе со счетом 3:1, нам стоит присмотреться к деталям вердикта. Итак:
1. Суд определил, что это дело будет рассматриваться и это его компетенция
2. Суд обязал Россию восстановить Меджлис
3. Суд обязал обеспечить право украинцев Крыма на обучение на украинском.
4. Суд обязал Украину и Россию выполнять минские договоренности !!!!
Почему все "онолитеги" скромно умалчивают про этот пункт? Наиболее упоротые порохоботы кричат о великой победе и ловушке для Путина, мол, как только Россия нарушит хоть одно из постановлений, то ей кирдык. Но позвольте, а почему она будет нарушать??? Зачем??? Восстановить Меджлис? Та пожалуйста! Трудно что ли устроить аварии и пожары особо ретивым борцам с режимом? Изучение украинского? Так там и так официально три гос. языка. А что до того, что нет школ, - так СПРОСА на обучение на украинском нет. Не верите? Вам покажут тонну документов, что спроса нет! В отличие от украинских чиновников, русские имеют все документы, включая справку о том, что они - самая мирная нация на планете, и вообще не нападали на Украину. И что же остается? Ага, то самое - минские соглашения. И вот тут встает вопрос об очередности шагов. Не даром же областные советы уже обратились в ЦИК с запросом о процедуре проведения выборов на неподконтрольной територии. Порох и грося тут же отморозились, типа не время для выборов, но пройдет еще немного времени, и суд в Гааге вынесет окончательное решение, и когда в нем Россия НЕ будет названа спонсором терроризма, а Украина будет обязана провести выборы, то есть когда там четко будет прописано "провести выборы в такой-то срок", то Украина СДЕЛАЕТ это, ведь альтернатива - санкции против нашей страны! Россия же НИЧЕМ не рискует! Ни ЛНР, ни ДНР НЕ являются террористами с точки зрения правосудия. Сама Украина, наша Рада и Президент до сих пор их таковыми не определили. Не находятся в розыске по базе Интерпола ни Плотницкий, ни Захарченко. Даже такие откровенные садисты и убийцы, как Мильчаков, или покойные ныне моторолла и гиви не были объявлены террористами. Как же можно наказать за спонсирование терроризма, если нет террористов?
Таким образом, по моему мнению, весь этот процесс в Гааге является фарсом для украинцев, и призван лишь легитимизовать минские соглашения. В самом деле, до сих пор под ними нет ни единой подписи официальных лиц Украины. Порохоботы уже три года вещают, как пэця всех москалей наебал, ведь подпись Кучмы - ничто, мол, кто такой тот кучма. Да, может и так, но после окончательного вердикта Гаагского трибунала все поменяется радикально. Совбез ООН, а то и Генассамблея быстро обложат нас санкциями, если мы нарушим этот вердикт. Останется только получить гвоздь в крышку гроба в виде проигранных дел в Высоком суде Лондона по "кредиту Януковича" и Стокгольмский арбитраж по делу с Газпромом, и Украина будет не только в дефолте, но и под внешним управлением. Естественно, что Европа с радостью согласится, чтобы содержание Украины взяла на себя страна, которой Украина должна такие деньги (около 43 миллиардов долларов, или три размера ЗВР Украины).
После этого к тремстам пятидесяти тысячам местных ментов добавятся еще сотня тысяч кацапских, введен режим ЧП с разрешением открывать огонь по демонстрациям, а сами демонстрации запретят.
Даже если этот сценарий слишком мрачен, то он позволит попугать нас именно таким развитием событий, чтобы большинство не рыпалось, когда объявят выборы. После выборов в Раду пройдут и Захарченко, и Плотницкий, и еще куча других пророссийских мразей. Так Украина будет передана под рос. управление "мягким" способом. Но зато большинство будет свято верить, что страна еще очень хорошо отделалась. И если бы не Пэця, то был бы Армагеддон.

Мда... дай бог, чтоб это было моей больной фантазией, а не реальным планом российского резидента Порошенко.﻿
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похоже, позов готовился специально, чтоб народу глаза было чем замылить - типа мы вот подавали, а европа вон какая непутящая, вся под влиянием
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Цензор.НЕТФорум Украины"Зрада" или "перемога"? Что думают о решении суда ООН политики, юристы и дипломаты
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