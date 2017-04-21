"Зрада" или "перемога"? Что думают о решении суда ООН политики, юристы и дипломаты

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Порадовал Береза. Аргументация выше всяких похвал: "...Но в суде ООН они почему-то не представляли Украину...."
Ну может быть потому, что вот такие шоколадные дол...бы захватили власть, и не дают нормальным людям нормально делать дело?
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1. Суд определил, что это дело будет рассматриваться и это его компетенция
2. Суд обязал Россию восстановить Меджлис
3. Суд обязал обеспечить право украинцев Крыма на обучение на украинском.
4. Суд обязал Украину и Россию выполнять минские договоренности !!!!
Почему все "онолитеги" скромно умалчивают про этот пункт? Наиболее упоротые порохоботы кричат о великой победе и ловушке для Путина, мол, как только Россия нарушит хоть одно из постановлений, то ей кирдык. Но позвольте, а почему она будет нарушать??? Зачем??? Восстановить Меджлис? Та пожалуйста! Трудно что ли устроить аварии и пожары особо ретивым борцам с режимом? Изучение украинского? Так там и так официально три гос. языка. А что до того, что нет школ, - так СПРОСА на обучение на украинском нет. Не верите? Вам покажут тонну документов, что спроса нет! В отличие от украинских чиновников, русские имеют все документы, включая справку о том, что они - самая мирная нация на планете, и вообще не нападали на Украину. И что же остается? Ага, то самое - минские соглашения. И вот тут встает вопрос об очередности шагов. Не даром же областные советы уже обратились в ЦИК с запросом о процедуре проведения выборов на неподконтрольной територии. Порох и грося тут же отморозились, типа не время для выборов, но пройдет еще немного времени, и суд в Гааге вынесет окончательное решение, и когда в нем Россия НЕ будет названа спонсором терроризма, а Украина будет обязана провести выборы, то есть когда там четко будет прописано "провести выборы в такой-то срок", то Украина СДЕЛАЕТ это, ведь альтернатива - санкции против нашей страны! Россия же НИЧЕМ не рискует! Ни ЛНР, ни ДНР НЕ являются террористами с точки зрения правосудия. Сама Украина, наша Рада и Президент до сих пор их таковыми не определили. Не находятся в розыске по базе Интерпола ни Плотницкий, ни Захарченко. Даже такие откровенные садисты и убийцы, как Мильчаков, или покойные ныне моторолла и гиви не были объявлены террористами. Как же можно наказать за спонсирование терроризма, если нет террористов?
Таким образом, по моему мнению, весь этот процесс в Гааге является фарсом для украинцев, и призван лишь легитимизовать минские соглашения. В самом деле, до сих пор под ними нет ни единой подписи официальных лиц Украины. Порохоботы уже три года вещают, как пэця всех москалей наебал, ведь подпись Кучмы - ничто, мол, кто такой тот кучма. Да, может и так, но после окончательного вердикта Гаагского трибунала все поменяется радикально. Совбез ООН, а то и Генассамблея быстро обложат нас санкциями, если мы нарушим этот вердикт. Останется только получить гвоздь в крышку гроба в виде проигранных дел в Высоком суде Лондона по "кредиту Януковича" и Стокгольмский арбитраж по делу с Газпромом, и Украина будет не только в дефолте, но и под внешним управлением. Естественно, что Европа с радостью согласится, чтобы содержание Украины взяла на себя страна, которой Украина должна такие деньги (около 43 миллиардов долларов, или три размера ЗВР Украины).
После этого к тремстам пятидесяти тысячам местных ментов добавятся еще сотня тысяч кацапских, введен режим ЧП с разрешением открывать огонь по демонстрациям, а сами демонстрации запретят.
Даже если этот сценарий слишком мрачен, то он позволит попугать нас именно таким развитием событий, чтобы большинство не рыпалось, когда объявят выборы. После выборов в Раду пройдут и Захарченко, и Плотницкий, и еще куча других пророссийских мразей. Так Украина будет передана под рос. управление "мягким" способом. Но зато большинство будет свято верить, что страна еще очень хорошо отделалась. И если бы не Пэця, то был бы Армагеддон.
Мда... дай бог, чтоб это было моей больной фантазией, а не реальным планом российского резидента Порошенко.
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