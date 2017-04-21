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Материалы по теме:  День Конституции
Теги: Конституция (1963) Порошенко (12746) праздник (1527) указ (249) День Конституции (35)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины

Президент Петр Порошенко подписал Указ № 111/2017 "О праздновании 21-й годовщины Конституции Украины".

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"Гаранту" плевать на Законы, но праздновать надо... Самое время, тем более - "масштабно"
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ЭТО КОНСТИТУЦИЕЙ ОНИ ВЫТИТРАЮТ ОДНО МЕСТО КОГДА ИДЕТ ДЕЛО О НАРОДЕ НЕДРАХ ГАЗЕ И ВОДОЕМАХ
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Расстреляйте врагов Украинского Народа Коломойского , Ахметика и вот это будет праздник .
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С Кравчука и Суркисов надо . Кравчук распродал украинский флот .
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Не фанат коломойши, но он явно не первый в этом списке. Реально уже куча новых олигархов наплодилось.
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Коломойского и так общипали как курицу... Зато Ахметка за год правления Пеци увеличил прибыли в 3 раза и стал обладателем 75% нефтегазодобывающих компаний Украины. Не кажется ли ето подозрительным?
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Класно - будемо святкувати 21 рік як чиновкники дупи свої витирають Конституцією України.
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Ты можешь праздновать конституцию Вануато, тролик.
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А ти можеш далі лизати дупу порошенку і Януковичу.
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Я поважаю свою краiни та ii конституцi, а ти, експерт-лизун та поважаеш таких як сам.
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Я теж поважаю Конституцію України, але мій комент стосувався президента і чиновників які видумують різні святкування роблячи вигляд що виконують її.
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Якщо для вас св'яткування дня конституцii "видумують різні святкування",то читайте мене вище.
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Конституция то хорошая. Но её никто не выполняет, нагибают, толкуют так как выгодно негодяям с ул. Банковая. А ещё есть Суд, который реально нах не нужен......
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не смотря на ваши усилия она (конституция) долгожитель
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Януковоча, Азірова та інших нехай запросить на святкування.
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В Украине заработало бесплатное мобильное приложение для жалоб "Каратель"

В Киеве сегодня презентовали бесплатное мобильное приложение "Каратель", с помощью которого украинцы могут пожаловаться на правонарушения.

Об этом сообщил председатель ОО "Фонд.101" Андрей Богданович во время презентации, сообщает корреспондент Укринформа.

"Хотя название нашего проекта "Каратель" является достаточно ироничным, но суть его серьезна. Мы создали сервис, в котором можно помочь через дополнение в мобильном телефоне пожаловаться почти на любое правонарушение - от ям на дороге до грубости чиновников и просроченных товаров в супермаркете", - сказал Богданович.


Он объяснил, что для работы с приложением человек, который хочет пожаловаться, делает фото или видео инцидента, добавляет минимальную информацию, необходимую для рассмотрения этого обращения, и отправляет всю информацию на мобильное приложение. Юристы сервиса изучают всю информацию и направляют обращение в соответствующий орган власти. Супер быстрой реакции, по мнению разработчиков, ожидать не следует, ведь, по законодательству Украины, ответ на обращение может предоставляться в течение 30 дней. Однако, по словам Богдановича, все ответы и реакции на обращение будут размещаться на ресурсе мобильного приложения.

Как отметил разработчик, любая жалоба гражданина остается анонимной, личные данные пользователя мобильного сервиса доступны только ограниченному кругу сотрудников общественной организации «Фонд.101» и не фигурируют в обращениях к органам власти или частным структурам.

Богданович также отметил, что сейчас работают 2 юриста, однако с увеличением спроса количество сотрудников увеличится. По его словам, на приложении уже зарегистрировались 100 человек с 00.00 часов 20 апреля и оставили 23 жалобы.
Проект «Каратель» - это бесплатное мобильное приложение, с помощью которого можно пожаловаться почти на любое правонарушение, например требование взятки, хамство, нарушения правил парковки, продажа просроченного товара, курение в заведениях питания, нарушение благоустройства, яма на дороге и др. Мобильное приложение «Каратель» можно бесплатно загрузить на смартфон в Google Play и App Store.
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Зрадофилом меньше: Нацсовет аннулировал лицензию канала С. Шустера
Порошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины - Цензор.НЕТ 5787
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала. Об этом сообщает "Детектор Медиа".

"20 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала, который прекратил вещание 1 марта", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 декабря 2016 телеканал 3S.tv Савика Шустера официально сообщил о прекращении своей деятельности по 1 января 2017 из-за финансовых трудностей.
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петя - тот еще....
кто нибудь обьясните ему, что якать не нужно - уши режет.
и воюет с рашкой не петя, а Украина.....
завтра не будет пети, а Украина все равно будет воевать и прижмуривать кацапню...
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Саудовская Аравия: Украина, держись! Мы вам поможем в борьбе с Кремлем, который скоро окажется в аду
Посол Саудовской Аравии Аль-Хезаль: "Украина, держитесь! Мы вам поможем в борьбе с Кремлем, который открыл ворота в ад и скоро там и окажется!"
Дипломат осудил недавние теракты в Санкт-Петербурге, однако возложил вину за возникновение этого инцидента на президента России, поддержавшего терроризм в Сирии в лице Асада.

Посол Саудовской Аравии в Украине Жадий Аль-Хезаль указал на недавние инциденты на России и на Ближнем Востоке, сообщает "Диалог. UA" со ссылкой на The Independent.

Выражая сочувствие семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге, саудитский дипломат решительно осудил это и подчеркнул: "У каждого террористического акта во всех уголках мира есть свои причины, которые необходимо решать быстро, чтобы такие инциденты не повторились и жизнь невинных людей не находилась под угрозой".

Рассуждая о причинах происшествия, Аль-Хезаль прямо указал на президента РФ Путина.


"Когда Путин вступил в Сирию и поддержал Асада, он даже не подумал, что когда-нибудь такое бедствие случится в его стране. Именно президент Российской Федерации открыл двери своей страны, вмешавшись в сирийскую войну, поддержав Башара Асада и терроризм, и сегодня петербуржцы несут на себе основную тяжесть ошибок своих лидеров", - заявил дипломат из Саудовской Аравии.

Также Аль-Хезаль напомнил, что его страна предупреждала как Россию, так и Иран о поддержке терроризма, но ни Тегеран, ни Москва не отказались от этой весьма сомнительной затеи.

"К сожалению, они не обратили внимания и продолжали поддерживать терроризм. Иранцы также должны знать, что такой инцидент не будет неожиданным в их стране, поэтому Ирану и России лучше прекратить поддерживать режим Асада", - подчеркнул посол Саудовской Аравии в Украине.

На вопрос о недавнем ракетном ударе США по асадитским военным базам в Сирии дипломат ответил, что его страна полностью поддерживает действия американцев.

"Мы поддерживаем этот шаг. Необходимо как можно скорее искоренить терроризм в Сирии. Трамп и его союзники приняли лучшее решение. Я благодарю правительство Украины за поддержку этого шага со стороны Соединенных Штатов. Кажется, что Россия еще не извлекла уроков из последних событий и все еще вмешивается в дела Сирии", - сказал Аль-Хезаль.

"Ранее мы доказали свою практическую силу России в Чечне, которая основывалась на воле мусульман Кавказа, но Москва не прислушалась к нашему предупреждению и в то время", - добавил он.
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Конституцию нужно не праздновать , а соблюдать . Начиная с гаранта Конституции .
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путлер СМИ, аднака.... токо у них всё путём... путлером...
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Вчера прочитал ,что где-то на западной Украине изобразили Путена горящем в аду,в какой-то церкве.Мне вот интересно:а Петя там гдет-о не нарисован в раю,на небесах?Спрашивающий у вофки:не жарко там тебе без кондишена,брателло?Какм он предстанет пред Творцом?С той парнографией и игрой человеческими судьбами,которую он по случае называет то АТО,то настоящей войной...Незнание или игнор истины не освобождает от наказания!
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гляжу на Венесуелу и конченного МаДУРО, который волает народу, что во всем виноваты америкосы, народ почти каждый день митингует, кидая в харанта яйцами и какашками И ШТО? у нас почти тоже самое, вместо америкосов виноват путлер, таких митингов еще нет, НО ЕСТЬ КУДА СТРЕМИТСЯ! только вынос мозга поможет харанту отцепится от высасывания крови народа, других вариантов нет
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А зачем если сам гарант Конституции не придерживается ее ??? Давайте начнем праздновать тогда когда этот документ будет выполняться, когда руководство страны будет жить по конституции , а не по своим личным законам, когда они исправят то, что за три года нахуе.....ртили, когда соберут страну в кучу, когда они ( Порошенки, Парубии, Гройсманы) , а не мы ( народ ) вернут долги, которые понагребались для собственных нужд... Вот тогда можно и шашлычка поесть с водочкой.
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odessa-ua 🇺🇦‏ @uanews3 3 ч.3 часа назад
Принимайте на вооружение. Одна моя часть сочувствует погибшим в терактах россиянам, а другая радуется, что на 15 врагов стало меньше.

Порошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины - Цензор.НЕТ 2511
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А в чем проблема? Кто там в Киеве - прийти на концерт и зачитать гаду его слова!!!
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Президент підписав указ про введення в дію указу про святкування Дня Конституції, доручив Кабінету Міністрів розробити план святкування, а саме: хто замочуватиме шашлик, варитиме шурпу, готуватиме салати, компоти і пиріжки. Кабінет Міністрів зібрав екстренне засідання та на протязі дня розробив проект святкового меню, яке подав на затвердження Верховної Ради. Адміністрація Президента розглянула проект святкового меню та внесла пропозиції про його доповнення, а саме: обовязкове включення салату вінегрет (нагадує вишиванку в певних випадках), компоту із калини, шоколаду(догадайтесь якого). Кабінет Міністрів приступив до уточнення меню. У Верховній Раді стурбовані невчасним поданням проекту меню...... Суєта суєт. Турбота про народ в дії.....
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Как там у Войновича: "Плохо живем в стране Лимонии? А давайте праздники праздновать: 500 лет Крыжополю, 300 лет Ставрополю, 1100 лет Житомиру"....И СКАЖИ, ЧТО ТОЙ СССР УМЕР!!! Фиг вам - жив, курилка!!!
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Лучше б мудак подписал указ о признании дырылыныры террористическими организациями. Сколько интересно бабла ипануть под гуляния...
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А что, осталось что праздновать, что, еще что-то осталось от конституции????????????
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це вже проституція України. ЇЇ крутять всі як хочуть( під себе)
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На яку тільки фігню мої податки витрачаються...І це під час війни
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко подписал указ о праздновании 21-й годовщины Конституции Украины
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