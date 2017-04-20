EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595640)
  1319  34
Теги: Париж (338) стрельба (2310) Франция (1824)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб

Неизвестные вечером 20 апреля открыли огонь по полицейским на Елисейских полях в центре Парижа. В результате один полицейский погиб, еще один получил тяжелое ранение, сообщают информагентства со ссылкой на полицию.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Згідно з інформацією, людина, яка відкрила вогонь по поліції на Єлисейських полях, в одному з найпрестижніших бульварів в світі, була убита
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацапы кто ещё до этого додумается. Больше никто в мире не лепит петухов из гавна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приближаются выборы в Франции,и кацапская нечисть будет делать терракты,в надежде что таким образом французы выберут ле пеншу.Известия писали об этом пару недель назад
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С автоматом Калашникова.
Интересно.
Гранотометы есть ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Антон Геращенко просил наградить экс-сотрудников Беркута, которые сбежали в Россию (ВИДЕО)
Cьогодні о 22:39 Дорожный контроль
Советник главы МВД Антон Геращенко просил наградить экс-сотрудников Беркута, которые сбежали в Россию. Напомним, что 15 апреля 2017 года Украину покинули четыре беркутовца, которые обвиняются прокуратурой в убийстве участников Евромайдана. Все сбежавшие беркутовцы работали в Национальной полиции Украины. Двое из них, в январе 2015-го, принимали участие в избиении журналистов за что их и хотели наградить медалью.
Итак, 6 апреля Апелляционный суд Киева принял решение отпустить из СИЗО экс-сотрудника Беркута Виталия Гончаренко под личное обязательство. Гончаренко, а также еще трое беркутовцев Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков были задержаны Генеральной прокуратурой 23 июня 2016 года. На момент задержания они все были действующими сотрудниками Национальной полиции Украины.
Гончаренко тогда сразу отправили в СИЗО, а остальным избрали меру пресечения в виде личного обязательства. После того, как 6 апреля суд выпустил Гончаренко из СИЗО, он собрал своих поддельников Костюка, Мастегу, Войлокова и сбежал с ними в Россию. Гончаренко был обвинен в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014-го.
Еще двоих обвиняют в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.
29 января 2015 года между журналистами Громадского Константином Реуцким, Анастасией Станко и экс-сотрудниками Беркута возник конфликт. Реуцкий и Станко ехали из зоны АТО где снимали репортаж и были остановлены на посту ГАИ "Песочин" в Харьковской области (не является зоной АТО). В нарушении закона, беркутовцы решили провести основательный обыск машины журналистов. Ст.233 УПК - "ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді".
Журналист Константин Реуцкий начал возмущаться, достал видеокамеру и решил снять на видео незаконные действия милиции. Экс-сотрудники Беркута Виталий Гончаренко, Александр Костюк и Владимир Рияко напали на журналиста, избили его, отобрали видеокамеру и украли флеш-карту. После избиения, беркутовцы заявили: "Нам ничего не было за Майдан и за это нападение ничего не будет. Тогда в интернете развернулась информационная компания, мол журналист обязан был подчиниться милиционерам, милиционеры хорошие, а все что говорят журналисты - клевета.
тогда направил в МВД официальный информационный запрос с требованием пояснить общественности, на каких конкретно законных основаниях сотрудники милиции решили провести обыск автомобиля журналистов. "ДК" получил ответ от МВД, что данная информация засекречена. На самом деле, милиционеры не имели законных оснований для обыска, а чтобы не признавать свою вину, написали, что "информация секретна". Это подтверждает умысел МВД на сокрытие обстоятельств совершенного преступления.
МВД засекретило информацию, почему Беркут обыскал машину журналистов Громадского
1 марта 2015 года, советник главы МВД Антон Геращенко пишет сообщение о том, что беркутовцы Гончаренко, Костюк и Владимир Рияко поймали участника добровольческого батальона, который перевозил оружие.
"Я встретился с двумя их трех работников милиции, которые выполнили свой долг и рискуя жизнью выявили и задержали злоумышленников. Они не возражали против опубликования их лиц, так как они и так хорошо известны обществу после известной истории произошедшей месяц назад на Песочинском блок посту. Буду ходатайствовать перед руководством МВД о награждении всех троих работников милиции проведших данную операцию", - написал тогда Геращенко.
Сообщение Антона Геращенко набрало тогда почти 5 тысяч "лайков" и 480 "репостов". Украинцам понравилась идея наградить беркутовцев. Через полтора года, в июне 2016-го, Генпрокуратура задерживает Гончаренко и Костюка по обвинению в убийствах на Евромайдане. Владимир Рияко также находится под следствием, но он пока еще находится в Украине и продолжает служить в Национальной полиции. Исходя из меры пресечения "личное обязательство", Рияко в любой момент может уехать в Россию и присоединиться к своим коллегам.
По состоянию на сегодняшний день, Антон Геращенко не прокомментировал ситуацию с побегам сотрудников Беркута, которых он просил наградить. Отметим, что Геращенко систематически защищает полицейских с сомнительной репутацией. Например, Геращенко оправдывал сотрудника патрульной полиции Сергея Олейника, который в феврале 2016-го убил подростка. В 2014-м, Сергей Олейник, будучи следователем Оболонского РОВД г. Киева, отправил в СИЗО участника Евромайдана, которого жестоко избил Беркут 23 января 2014-го на Крепосном проулке.
Буквально недавно, Антон Геращенко оправдывал из защищал сотрудника Нацполиции Юрия Голубана, который весной 2014-го был участником террористической организации "Восток", которая в составе "ДНР" убивала украинских военных. Также, Геращенко оправдывал сотрудников Беркута, которые были расстреляны в Киеве в мае 2015-го. Расстрелянные беркутовцы принимали участие в уничтожении машин и избиении активистов "Автомайдана" 23 января 2014-го на Крепосном проулке. Получается какая-то нездоровая закономерность.
Проблема в том, что глава МВД Арсен Аваков оставил на службе в Национальной полиции почти всех сотрудников Беркута, которые калечили и убивали активистов Евромайдана. Почему нельзя было выгнать всех этих милиционеров и набрать новых порядочных людей - остается загадкой. Естественно, что совершая преступления в старой милиции, эти граждане продолжили незаконные действия уже в составе новой полиции. А Антон Геращенко, вместо того чтобы признать факт незаконных действий, всеми силами пытается оправдать полицейских-преступников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Европа как обычно не способна противостоять внешним угрозам.На это и играет параша и исламские терры связаные с ними.В результате получат финальную точку.Бог троицу любит 1914,1939.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Інна Тимченко

ЮУ АЕС посилається на закон про децентралізацію і вважає, що має право вирішувати національні питання в декількох окремих селах. Попри спроби відкрито (є записи з громадських слухань!) "підкупити" мешканців сел, які дійсно мають купу невирішених проблем, села говорять: НІ. І все одно - ЮУ АЕС намагається нам довести, що це питання лише їх, депутатів, ОТГ, а не всієї області і всіє України. Від науковців вони не просто відмахуються, вони називають нас купкою прієзжих на їх!! територію.
Олексій Савченко Ваше мовчання може дорого коштувати не лише Миколаївщині, а і всій Україні. Можливо вже час зібрати круглий стіл в облдержадміністрації, де незалежні!, тобто ті, чиї дослідження не фінансує АЕС, науковці (кандидати наук, доктора наук) покажуть весь очікуваний масштаб катастрофи?
Такий приклад - За збереження Дністровського каньйону - (через наміри побудувати нові ГЕС по тій самій програмі: Розвиток гідроенергетики до 2026 року) в Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецьких облрадах виступили всі депутати і проголосували за заборону будівництва каскаду з шести ГЕС на Дністрі, і лише після того їх підтримало і Мінекології. Їх боротьба як і наша продовжується, але принаймні з підтримкою.
Ми робимо все можливе. Олексій Савченко, нас дуже багато, це і науковці, активісти, волонтери, учасники та інваліди АТО, депутати - з Миколаєва, Первомайску, Доманівки, Вознесенську, Южноукраїнську і інших міст, видатні науковці Києва, екологи Вінниці і багато інших. Ми не зупинимось і, якщо треба, то встанемо живим коридором, але чи варто до цього доводити людей? Невже Ви не розумієте, як нам болить за нашу землю і за наш козацький Буг?!
В центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб - Цензор.НЕТ 3749 На Миколаївщині затоплять 26 га національного природнього парку | ФактиЕнергетики планують затопити одне із семи природних див України - Гранітно-степове Побужжя. За проектом Енергоатому воду Олександрівського…FAKTY.ICTV.UA
 показать весь комментарий
Ответить
 
Партноры по экономическому сотрудничеству а Ялте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина житница. что благородно. а рашка свои пуляет по мирным людям. что позорно и преступно. ты не на тот сайт заполз червяк.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кацап, эту инновацию начал разрабатывать еще украинец Королев в 1953 году.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дмитро Кравченко
Нещодавна на сайті Миротворець пояснили зникнення з баз Голубана тим, що він в батальоні Восток був під прикриттям. І які ж успіхи його діяльності там? Попереджені якісь втрати? А результат: участь у боях проти батальону Донбас, доволі успішних боях для сепарів. Напрошуються висновки, що задачею стояло знищення добровольців. Саме така задача була поставлена перед Голубаном під прикриттям?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та он сепар. просто там у него, что то не срослось. но он будет первым расстрелян попади в плен к ним. предателей никто не любит. удивительно почему их любит аваков? они его в топку кинут при определенных условиях. легко вкинут.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
ща пеца скажет, шо он тоже выпиваха
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне кажется в начале надо автомат Калашникова признать террористом. и тогда все станет на свои места. смеюсь горько.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сердечные поздравления от Вовы Путина братскому французскому народу (перед выборами).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб - Цензор.НЕТ 8191Бабушка французского минета следует заветам Ильча Пуйла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
расія навоз жре та лвпе петухов з лайна, бо то ж бидло, а бидло треба знишкодити!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бабушка с внучеком дедушки Ленина снова жених и невеста
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сценарий обкатанный на русне. Сейчас Лепенша взвоет подраненным шакалом,призовет сплотиться вокруг нее и тесно сотрудничать с масковией в борьбе с ИГИЛом,и сообщит шо никто не заборет ИГИЛ,кроме нее с хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
сначала уничтожим внутренних врагов,для полной победы Мировой революции..
в.и.чЛенин.Женева.Щвейцария.1916 год.
уничтожали с 7 ноября 1917 года по 22 июня 1941 года.ГУЛАГ на не враг...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ центре Парижа неизвестные открыли огонь по полицейским, 1 правоохранитель погиб
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Іван Зеленко, Олекса Шевченко, Oleg Volokos, Roman Rjevskiy, Виллен Ульянов, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, Андрей Ильчук, Андрій Жаровський, Вася Городской, Толя Барклай, Чрствый, Владимир_2, Senator S 01a656ec, Олег Прохоренко, vad, Дмитрий Гайдук, Roman Podyu 5027fa4e, Джон123456, З Україною в серці, Джамал, Панько Недобрий, A San, Юрий Примак, укропбандерівець, майор швейк, Ростислав Кравец, Сергей Петров e0506d57, Юрий П, Иван Афанасьев, Аля Мурчанова, МыслиВслух, wake up-UA, Пирожок, kostjaua5, Крымваш и лугандония впридачу, Tamara Mart, Игорь Вернидуб, Snova O5, Lena Samojlenko, владимир грищенко, Лера Ларченко, Игорь Косенко, Вита Онищенко, Сергей Коваленко 9044b06d, Стрелок, Vlad Noha, Кацманавт, Олександр Петренко b28e592f, Константин Гризодубо, Юрій Бровкін, Сергей Никоненко b2bd1a4a, чтец, Alex Pushkash, Богдан Подзізей
 Всего на сайте: 168 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти