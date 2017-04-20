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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: НАБУ (1617) Мартыненко (277)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

Детективы НАБУ вручили подозрение бывшему народному депутату Николаю Мартыненко.

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не повезло пацану, зато пеце предъявят в торжественной обстановке
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Неужели снова начнутся гонки под одеялом по ночному Киеву?
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мєльчают дірєктора в ФСБ, путін на його посаді цілі будинки в повітря висаджував
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Daniel Rodriguez53 хв · Мартыненко в гипертоническом кризе срочно возглавил конфедерацию пинг-понга Украины.
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а кто из них пловчих дзюрит? интересно. онищенко коней понятно . а пловчихами кто увлекается.
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пора уже расписывать все представительства в спорте на перёд ,и начинать освобождать начальников ЖЕКа!с такими темпами всем места не хватит
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Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 2365Daniel Rodriguez25 хв ·
Инфаркт перед судом бесценен, для всего остального есть клитчаста ковдра.Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 1976
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Интересно, кокой диагноз на сей раз? Инфаркт уже некомильфо, кризами гипертоническими никого не удивишь, спины больные были, операции были, инвалидные кресла через раз, обмороки и тд и тп. Неужто самое страшное нас ожидает - как у Кобзона с немедленной рекомендацией лечения только заграницей?
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Сейчас в тренде будет лихорадка Эбола! И непонятно, и страшноватенько!
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Никаких диагнозов! Мартыненко - настоящий фраер! Не виновата я! Он сам пришел! Дело политическое, заказное и полная фальсификация! За все заплачено, Пэтя мне поможет!
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Надо Мартыненко лечить или
Касторкой со слабительным или
Слабительным со снотворным.
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камни в протоках. можно щитовидку. но только не диабет. там главный застолбился.
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я хуею сука.. воры у власти всю новейшую историю. и мы как растения клонимся к ним. я хуею.
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потому что почти все сами в глубине души такие же. просто своровать не везет никак. но если появилась бы возможность, большинство украинцев потянули бы все что плохо лежит.
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можно согласиться, но нельзя. дело не в украинцах. дело в рабстве. духовном и физическом. и есть только один путь освободиться от него - индивидуализм. личность есть приоритет. самовыражение возможно лишь только в свободном обществе. и реализация себя совпадает с самовыражением, что идеально. это и есть свободное общество. так как это рассвет производственных сил. читай - творцов. да иногда прагматично циничных, иногда восторженно идущих вперед, иногда романтиков, иногда сумасшедших и паяцев, иногда фанатиков, а иногда и подонков всех мастей. и вот в этом хаосе и должна, обязана сохраниться Личность. месье. сер. мистер. господин. пан. и т.д. Уважение твоего права есть уважение моего. и там где твое право начинается мое заканчивается. это я к тому, что в первой части ты подметил правильно. но не четко сформулировал - так, а что это, как это украли бы, если бы могли? нет это не то, что ты сел в кресло мера и начал хапать. нет это следствие того.. мы все желаем жить так как Норвегия или Дания, Швеции или Германии. и дам вам рецепт как можно так научится жить, - не тяни с работы. все прут все кто, что может. сейчас это мало мальски начало устаканиваться в уродливой форме. но при совке это было негласное правило - не украдешь не проживешь. последнее есть рамки в которые мы себя загнали не понимая того, что когда шли к успеху не выбирали правил. а они священны. что бы избежать лобового не видя, что за поворотом - учи правила. неписанные истины и писанные тоже. я сказал лишь малую толику, что должен был сказать.
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вы так много написали...
у меня например критерий потенциального вора проще. особенно среди друзей детства. почти все не стыдились залезть к кому то во двор и своровать яблок спелых, сладких, которые упали и пропадают. ну или винограда сорвать над забором. такими они и выросли. никому из них я бы не доверил распределять фин. ресурсы, хоть и знаю их по 25 лет.
у меня своих яблок не было. но в чужой двор я не заходил, не воровал и не брал если угощали. потому яблоки были не мои. и точка
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ты видимо хороший человек. но этого мало не лазать в чужой двор. мало. надо бить по рукам всех кто туда лазит. это догма. истина которой нет аналогов. это и есть правило, что бы не было лобового. культ, украл не впойман - молодец, надо уничтожать.
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не очень я хороший человек. просто не краду. мне главное себя не потерять. а спасать и перевоспитывать кого то это не мое
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завтра увидим танцы кроликов, увидим набриолиненного пред инфарктного симулянта , увидим кислую морду судьи( на какую лошадь делать ставку), и еще много пикантных сюжетов
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Та зачем напрягаться!
Будет как с насраловым,Изберут главой педерации дзюдорастов,ну или главой педерации прыжков в ширину!
Или кто то верит,что он сядет?!!!!!
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Здесь поставлены на одну доску соратники Януковича - Фирташ и Кернес,
и Тимошенко, которая одна из заметных политиков боролась с ворами от власти,
за что и была под надуманными предлогами отправлена в тюрьму...
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Vovcheg Zak Ви або зазомбований янучарсько-порошенківською пропагандою, або просто негідник! Як можна прирівнювати Юлю до негідників, із якими вона безстрашно боролася, за що вони ж її й кинули до в'язниці, де вона просиділа майже три роки, тим часом як усі вони й досі на волі й продовжують грабувати Україну?!!
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У нас это уже как индульгенцию от барыги получить)))
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Да кстати,а насралов мартыненку переходящую инвалидную коляску передал?
А то как же без гонок на ортопедах!
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Вручили правильно ? Или снова забыли сделать два притопа , три прихлопа ?
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Да кстати,а насралов мартыненку переходящую инвалидную коляску передал?
А то как же без гонок на ортопедах!
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Все по сжеме: следствие,объява о подозрении,коляска,больничка,суд,залог,побег,подача в в розыск...:)))))))))))))
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Пагаваривають шо ФЕОФАНИЯ переехала на Караибы...

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Петя! Ко мне Сытник приходил! Шо делаем?
Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 7725
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вешайся. я подтянусь. сам не сможешь, можем самоубийство организовать.
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Ежели тррезво падумать-у нас уже сфорррмиррровалась кллассная параолимпийская
сборная....
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Вор должен сидеть в тюрьме! )))
Может хоть у НАБУ получится следовать этому принципу?
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Что-то текст по-дебильнинькому написан. Что инкриминируют? Покупку оборудования?
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Bogdan_ "... совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса".- Здається, чітко і ясно сказано.
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В "Укрзализныце" ожидают получить дополнительные 7 млрд грн от повышения тарифов, которое, согласно финплану предприятия, должны начаться с 1 июня. Об этом во время инфраструктурного форума рассказал член правления Украинских железных дорог Иренеуш Василевский, сообщает Укринформ.
ну не сексуальные меньшинства, а?
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Сексуальные меньшинства все таки лучше, они Родину не грабят.
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Сотрудники НАБУ вручили магарыч Мартыненко....

Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 2524
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Ничего, месяц пошумят, на втором месяце начнут тему сливать, а на третьем глядишь а он уже в Ницце. Он уже насирову сняли арест с его загранпаспорта и так же будет с этим мерзавцем. Неужели еще кто-то верит что эта власть кого-то посадит?! Перед нами разыгрывают очередной спектакль борьбы с коррупцией!
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Не посадят, это понятно. При Пете такое невозможно.
Но хотя бы нервы потреплют.
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Зато все видят, что идет нешуточная борьба...
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Про громкие задержания мы уже слышим. Вот только , у нас то подозреваемые сбегают. то судьи "зелень" в банки закатывают. Как говорится цыплят по осени считают. Посидит в ВИП камере , отдохнет денек. выпустят под залог и поедет рассказывать за кордон, как его кинули со товарищи.
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Антон Геращенко просил наградить экс-сотрудников Беркута, которые сбежали в Россию (ВИДЕО)
Cьогодні о 22:39 Дорожный контроль
Советник главы МВД Антон Геращенко просил наградить экс-сотрудников Беркута, которые сбежали в Россию. Напомним, что 15 апреля 2017 года Украину покинули четыре беркутовца, которые обвиняются прокуратурой в убийстве участников Евромайдана. Все сбежавшие беркутовцы работали в Национальной полиции Украины. Двое из них, в январе 2015-го, принимали участие в избиении журналистов за что их и хотели наградить медалью.
Итак, 6 апреля Апелляционный суд Киева принял решение отпустить из СИЗО экс-сотрудника Беркута Виталия Гончаренко под личное обязательство. Гончаренко, а также еще трое беркутовцев Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков были задержаны Генеральной прокуратурой 23 июня 2016 года. На момент задержания они все были действующими сотрудниками Национальной полиции Украины.
Гончаренко тогда сразу отправили в СИЗО, а остальным избрали меру пресечения в виде личного обязательства. После того, как 6 апреля суд выпустил Гончаренко из СИЗО, он собрал своих поддельников Костюка, Мастегу, Войлокова и сбежал с ними в Россию. Гончаренко был обвинен в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014-го.
Еще двоих обвиняют в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.
29 января 2015 года между журналистами Громадского Константином Реуцким, Анастасией Станко и экс-сотрудниками Беркута возник конфликт. Реуцкий и Станко ехали из зоны АТО где снимали репортаж и были остановлены на посту ГАИ "Песочин" в Харьковской области (не является зоной АТО). В нарушении закона, беркутовцы решили провести основательный обыск машины журналистов. Ст.233 УПК - "ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді".
Журналист Константин Реуцкий начал возмущаться, достал видеокамеру и решил снять на видео незаконные действия милиции. Экс-сотрудники Беркута Виталий Гончаренко, Александр Костюк и Владимир Рияко напали на журналиста, избили его, отобрали видеокамеру и украли флеш-карту. После избиения, беркутовцы заявили: "Нам ничего не было за Майдан и за это нападение ничего не будет. Тогда в интернете развернулась информационная компания, мол журналист обязан был подчиниться милиционерам, милиционеры хорошие, а все что говорят журналисты - клевета.
тогда направил в МВД официальный информационный запрос с требованием пояснить общественности, на каких конкретно законных основаниях сотрудники милиции решили провести обыск автомобиля журналистов. "ДК" получил ответ от МВД, что данная информация засекречена. На самом деле, милиционеры не имели законных оснований для обыска, а чтобы не признавать свою вину, написали, что "информация секретна". Это подтверждает умысел МВД на сокрытие обстоятельств совершенного преступления.
МВД засекретило информацию, почему Беркут обыскал машину журналистов Громадского
1 марта 2015 года, советник главы МВД Антон Геращенко пишет сообщение о том, что беркутовцы Гончаренко, Костюк и Владимир Рияко поймали участника добровольческого батальона, который перевозил оружие.
"Я встретился с двумя их трех работников милиции, которые выполнили свой долг и рискуя жизнью выявили и задержали злоумышленников. Они не возражали против опубликования их лиц, так как они и так хорошо известны обществу после известной истории произошедшей месяц назад на Песочинском блок посту. Буду ходатайствовать перед руководством МВД о награждении всех троих работников милиции проведших данную операцию", - написал тогда Геращенко.
Сообщение Антона Геращенко набрало тогда почти 5 тысяч "лайков" и 480 "репостов". Украинцам понравилась идея наградить беркутовцев. Через полтора года, в июне 2016-го, Генпрокуратура задерживает Гончаренко и Костюка по обвинению в убийствах на Евромайдане. Владимир Рияко также находится под следствием, но он пока еще находится в Украине и продолжает служить в Национальной полиции. Исходя из меры пресечения "личное обязательство", Рияко в любой момент может уехать в Россию и присоединиться к своим коллегам.
По состоянию на сегодняшний день, Антон Геращенко не прокомментировал ситуацию с побегам сотрудников Беркута, которых он просил наградить. Отметим, что Геращенко систематически защищает полицейских с сомнительной репутацией. Например, Геращенко оправдывал сотрудника патрульной полиции Сергея Олейника, который в феврале 2016-го убил подростка. В 2014-м, Сергей Олейник, будучи следователем Оболонского РОВД г. Киева, отправил в СИЗО участника Евромайдана, которого жестоко избил Беркут 23 января 2014-го на Крепосном проулке.
Буквально недавно, Антон Геращенко оправдывал из защищал сотрудника Нацполиции Юрия Голубана, который весной 2014-го был участником террористической организации "Восток", которая в составе "ДНР" убивала украинских военных. Также, Геращенко оправдывал сотрудников Беркута, которые были расстреляны в Киеве в мае 2015-го. Расстрелянные беркутовцы принимали участие в уничтожении машин и избиении активистов "Автомайдана" 23 января 2014-го на Крепосном проулке. Получается какая-то нездоровая закономерность.
Проблема в том, что глава МВД Арсен Аваков оставил на службе в Национальной полиции почти всех сотрудников Беркута, которые калечили и убивали активистов Евромайдана. Почему нельзя было выгнать всех этих милиционеров и набрать новых порядочных людей - остается загадкой. Естественно, что совершая преступления в старой милиции, эти граждане продолжили незаконные действия уже в составе новой полиции. А Антон Геращенко, вместо того чтобы признать факт незаконных действий, всеми силами пытается оправдать полицейских-преступников.
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А знаете почему так? НАБУ мотивировали задержание тем, что он мог сбежать из страны. При том, что в 2015 г. добровольно отказался от депутатской неприкосновенности - это действенное доказательство того, что он не собирался никуда скрываться. https://lb.ua/news/2017/04/20/364430_martinenko_zaderzhan_srok_72.html
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Хорошо бы Яйценюка зажопить. Там если порыться, много чего наскрести можно.
Прижать бы Мартыненко-пусть даёт на Кулювлоба показания.
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З Приводу Мартиненко Миколи Володимировича. Під час Маршу Мільйонів не багато людей наважилось у той день бути одним із організаторів ходи та крокувати у перших рядах

Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко - Цензор.НЕТ 7726
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о. и кубив рядом. доллар с 8 до 13... и срок ему такой же впаять бы
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слушаю клекот дооооорогущих адвокатов мартына - аж слезу хотца пустить - такое человечищще, ужасные детективы хотят засадить в СИЗо... а одна скотина(не побоюсь этого слова)по фамилии червоненко(быдляра еще та), льет слезы в прямомом эфире по "другу Коле Мартыненко" на таком же скотском "Невс Оне" пренадлежащего еще одному подонку Вене Мураеву!!!!!!!:D
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У НАБУ просто не было другого выходы, Сытник обязан был после того как провалили дело Онищенко, Насирова,хоть что-то сделать для того что бы спасти репутацию Бюро, хотя и это им вряд ли поможет! доверия к обьективности работы Бюро уже нету никакой
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Человек спокойно себя ведёт, не то что некоторые клоуны. Никуда не сбежал, хотя была возможность явно, на больничный койке не ломал комедию
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НАБУ хорошо устроилось, если и это дело будет провалено, а в этом я почему-то не сомневаюсь, то очевидно, что всю вину будет нести не Сытник, а Холодницник,потому что главе НАБУ все нужно делать для того что бы спасать свой тонущий кораблю - антикоррупционное бюро
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко
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