Сотрудники НАБУ вручили подозрение Мартыненко

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Инфаркт перед судом бесценен, для всего остального есть клитчаста ковдра.
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Касторкой со слабительным или
Слабительным со снотворным.
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у меня например критерий потенциального вора проще. особенно среди друзей детства. почти все не стыдились залезть к кому то во двор и своровать яблок спелых, сладких, которые упали и пропадают. ну или винограда сорвать над забором. такими они и выросли. никому из них я бы не доверил распределять фин. ресурсы, хоть и знаю их по 25 лет.
у меня своих яблок не было. но в чужой двор я не заходил, не воровал и не брал если угощали. потому яблоки были не мои. и точка
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Будет как с насраловым,Изберут главой педерации дзюдорастов,ну или главой педерации прыжков в ширину!
Или кто то верит,что он сядет?!!!!!
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и Тимошенко, которая одна из заметных политиков боролась с ворами от власти,
за что и была под надуманными предлогами отправлена в тюрьму...
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А то как же без гонок на ортопедах!
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А то как же без гонок на ортопедах!
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сборная....
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Может хоть у НАБУ получится следовать этому принципу?
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ну не сексуальные меньшинства, а?
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Но хотя бы нервы потреплют.
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Cьогодні о 22:39 Дорожный контроль
Советник главы МВД Антон Геращенко просил наградить экс-сотрудников Беркута, которые сбежали в Россию. Напомним, что 15 апреля 2017 года Украину покинули четыре беркутовца, которые обвиняются прокуратурой в убийстве участников Евромайдана. Все сбежавшие беркутовцы работали в Национальной полиции Украины. Двое из них, в январе 2015-го, принимали участие в избиении журналистов за что их и хотели наградить медалью.
Итак, 6 апреля Апелляционный суд Киева принял решение отпустить из СИЗО экс-сотрудника Беркута Виталия Гончаренко под личное обязательство. Гончаренко, а также еще трое беркутовцев Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков были задержаны Генеральной прокуратурой 23 июня 2016 года. На момент задержания они все были действующими сотрудниками Национальной полиции Украины.
Гончаренко тогда сразу отправили в СИЗО, а остальным избрали меру пресечения в виде личного обязательства. После того, как 6 апреля суд выпустил Гончаренко из СИЗО, он собрал своих поддельников Костюка, Мастегу, Войлокова и сбежал с ними в Россию. Гончаренко был обвинен в убийстве трех майдановцев 18 февраля 2014-го.
Еще двоих обвиняют в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 года двух митингующих.
29 января 2015 года между журналистами Громадского Константином Реуцким, Анастасией Станко и экс-сотрудниками Беркута возник конфликт. Реуцкий и Станко ехали из зоны АТО где снимали репортаж и были остановлены на посту ГАИ "Песочин" в Харьковской области (не является зоной АТО). В нарушении закона, беркутовцы решили провести основательный обыск машины журналистов. Ст.233 УПК - "ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді".
Журналист Константин Реуцкий начал возмущаться, достал видеокамеру и решил снять на видео незаконные действия милиции. Экс-сотрудники Беркута Виталий Гончаренко, Александр Костюк и Владимир Рияко напали на журналиста, избили его, отобрали видеокамеру и украли флеш-карту. После избиения, беркутовцы заявили: "Нам ничего не было за Майдан и за это нападение ничего не будет. Тогда в интернете развернулась информационная компания, мол журналист обязан был подчиниться милиционерам, милиционеры хорошие, а все что говорят журналисты - клевета.
тогда направил в МВД официальный информационный запрос с требованием пояснить общественности, на каких конкретно законных основаниях сотрудники милиции решили провести обыск автомобиля журналистов. "ДК" получил ответ от МВД, что данная информация засекречена. На самом деле, милиционеры не имели законных оснований для обыска, а чтобы не признавать свою вину, написали, что "информация секретна". Это подтверждает умысел МВД на сокрытие обстоятельств совершенного преступления.
МВД засекретило информацию, почему Беркут обыскал машину журналистов Громадского
1 марта 2015 года, советник главы МВД Антон Геращенко пишет сообщение о том, что беркутовцы Гончаренко, Костюк и Владимир Рияко поймали участника добровольческого батальона, который перевозил оружие.
"Я встретился с двумя их трех работников милиции, которые выполнили свой долг и рискуя жизнью выявили и задержали злоумышленников. Они не возражали против опубликования их лиц, так как они и так хорошо известны обществу после известной истории произошедшей месяц назад на Песочинском блок посту. Буду ходатайствовать перед руководством МВД о награждении всех троих работников милиции проведших данную операцию", - написал тогда Геращенко.
Сообщение Антона Геращенко набрало тогда почти 5 тысяч "лайков" и 480 "репостов". Украинцам понравилась идея наградить беркутовцев. Через полтора года, в июне 2016-го, Генпрокуратура задерживает Гончаренко и Костюка по обвинению в убийствах на Евромайдане. Владимир Рияко также находится под следствием, но он пока еще находится в Украине и продолжает служить в Национальной полиции. Исходя из меры пресечения "личное обязательство", Рияко в любой момент может уехать в Россию и присоединиться к своим коллегам.
По состоянию на сегодняшний день, Антон Геращенко не прокомментировал ситуацию с побегам сотрудников Беркута, которых он просил наградить. Отметим, что Геращенко систематически защищает полицейских с сомнительной репутацией. Например, Геращенко оправдывал сотрудника патрульной полиции Сергея Олейника, который в феврале 2016-го убил подростка. В 2014-м, Сергей Олейник, будучи следователем Оболонского РОВД г. Киева, отправил в СИЗО участника Евромайдана, которого жестоко избил Беркут 23 января 2014-го на Крепосном проулке.
Буквально недавно, Антон Геращенко оправдывал из защищал сотрудника Нацполиции Юрия Голубана, который весной 2014-го был участником террористической организации "Восток", которая в составе "ДНР" убивала украинских военных. Также, Геращенко оправдывал сотрудников Беркута, которые были расстреляны в Киеве в мае 2015-го. Расстрелянные беркутовцы принимали участие в уничтожении машин и избиении активистов "Автомайдана" 23 января 2014-го на Крепосном проулке. Получается какая-то нездоровая закономерность.
Проблема в том, что глава МВД Арсен Аваков оставил на службе в Национальной полиции почти всех сотрудников Беркута, которые калечили и убивали активистов Евромайдана. Почему нельзя было выгнать всех этих милиционеров и набрать новых порядочных людей - остается загадкой. Естественно, что совершая преступления в старой милиции, эти граждане продолжили незаконные действия уже в составе новой полиции. А Антон Геращенко, вместо того чтобы признать факт незаконных действий, всеми силами пытается оправдать полицейских-преступников.
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Прижать бы Мартыненко-пусть даёт на Кулювлоба показания.
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