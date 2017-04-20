EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595640)
  753  34
Теги: дороги (1663) ремонт (719) Омелян (244)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мининфраструктуры создает черные списки подрядчиков, делающих некачественный ремонт дорог, - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что министерство создает "черные списки" подрядных компаний, которые выигрывают тендеры на ремонт дорог и некачественно их ремонтируют.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вместо того,чтобы просто сажать их в тюрьму ! Ну артисты ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не проще ли пригласить европейцев или турков к строительству дорог ? Хоть у них поучиться. У них дороги со снегом не сходят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наши могут строить не хуже, а за те же деньги - еще и лучше. Проверено еще при Кирпе. Просто качество наших дорог определяется большей частью размерами откатов, так что дело здесь совсем не в дорожниках.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Золотые слова! Как можно что то построить, если 95% денег уже скизжено?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
на руине любят мостить дороги списками и шоколадными плитками
 показать весь комментарий
Ответить
 
У вас на кацапии дороги вообще понятие условное...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тебе-то навозными плитками привычнее да сакральными скрепами, чЛенинодрочер.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
волов на шляхе осваивай, скоро чумаки потребуются, как все декоммунизируете
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никуя себе? Узкоизыкая обезьяна выучила слова "шлях" и "чумаки"?

Ты это, Членинодрочер,свой мозг завещай какому-либо музею естественной истории. Это ж уникальный случай, когда хуйлопитек может пару украинских слов изучить. Не упусти возможность подзаработать. Только деньги вперёд требуй.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
злишься? это хорошо, все пыжишься, пыжишься, а хозяева твои в миску тебе шкурку от сала так и не положили или ты сам себе хозяин?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Злишься? Ты совсем туп? Да я с тебя, дебила, выганяюсь. А ты кудахчешь,как потерпевший. Ни одной рациональной мыслишки на гора не выдаёшь. Ты унылый даже среди унылого кацапского говна.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не квакай, твой фекальный выброс далеко не рациональная мысль, а так -обыкновенный миазм,впрочем, как и все остальное в этой твоей фекальне
 показать весь комментарий
Ответить
 
Валянок, если у тебя там что-то распространяет миазмы, то ты проверь свои портки. Вам там на россосии разве не говорят, что запахи через интернет не распространяются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шаровары свои проверь, поди с майдана не стираны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так чего ж мне прверять, если у тебя фекальные миазмы?

Ты не нервничай. нравиться тебе обосранному сидеть и нюхать свои миазмы - нюхай. Я ж не фашист, чтоб насильно тебя портки менять заставлять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
во-во, сначала шаровары постирай, а то ведь три года срок не маленький
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поверю тебе на слово, как знатоку в вопросе ношения нестиранных три года портков. Проверять, извини уж, не буду. То ты сам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
не путай портки с шароварами, а если на них еще осталось священное гимно майдана лучше их -шаровары ваще не стирать, шобы гыдный дух не выветрился окончательно
 показать весь комментарий
Ответить
 
пора уже "расстрельные списки" готовить....
один мой знакомый колесо оторвал на т.н. "ямочке"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от как хорошо. что 15 лет как покинул машину. ну никакого головняка. ни резины ни диски. меня рне волнуют. но самое главное ЗДЫХАЛСЯ ЭТОГО УБИТОГО БЛАТА В ГАИ. до чего назойливые и неприятные люди. хоть и улыбаются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Система построена так, чтобы было выгодно делать некачественные дороги.
Как только производитель этих гамнодорог будет лечить их за свой счет, или если не желает, то в тюрьму за воровство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
долпоебы ? сегодня одно название фирмы подрядчика .через неделю другое в итоге одни и те же самые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Украина занимает одно из первых мест по уровню смертности на дорогах", - Консультативная миссия Евросоюза.
Поправочка. Украина занимает одно из первых мест по уровню смертности на участках сильно пересеченной местности, которые Укравтодор упорно называет дорогами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"черные списки" -це ще одна перемога... и "смертельный" удар по украинскому бездорожью...ни дорог ни денег-одни " черные емелины списки"
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныМининфраструктуры создает черные списки подрядчиков, делающих некачественный ремонт дорог, - Омелян
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Іван Зеленко, Олекса Шевченко, Oleg Volokos, Roman Rjevskiy, Виллен Ульянов, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, Андрей Ильчук, Андрій Жаровський, Вася Городской, Толя Барклай, Чрствый, Владимир_2, Senator S 01a656ec, Олег Прохоренко, vad, Дмитрий Гайдук, Roman Podyu 5027fa4e, Джон123456, З Україною в серці, Джамал, Панько Недобрий, A San, Юрий Примак, укропбандерівець, майор швейк, Ростислав Кравец, Сергей Петров e0506d57, Юрий П, Иван Афанасьев, Аля Мурчанова, МыслиВслух, wake up-UA, Пирожок, kostjaua5, Крымваш и лугандония впридачу, Tamara Mart, Игорь Вернидуб, Snova O5, Lena Samojlenko, владимир грищенко, Лера Ларченко, Игорь Косенко, Вита Онищенко, Сергей Коваленко 9044b06d, Стрелок, Vlad Noha, Кацманавт, Олександр Петренко b28e592f, Константин Гризодубо, Юрій Бровкін, Сергей Никоненко b2bd1a4a, чтец, Alex Pushkash, Богдан Подзізей
 Всего на сайте: 168 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти