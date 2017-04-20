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 Форум Украины(595640)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (19545) оккупация (6858) Турция (1935) Форум (89) Ялта (327)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме

С 20 по 22 апреля в оккупированном Крыму проходит третий Ялтинский международный экономический форум, который вполне может стать ловушкой для турецких предпринимателей.

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Такая тактика у раши- замазать побольше политиков и потом из них верёвки вить.
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Очень верно подмечено. Именно с этим и связаны все эти форумы и т.д
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украина страшна в гневе - чуть что и сразу победоносное отступление
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То есть брехня сталагмитиков это нормально ?
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бряхня-это украинское слово
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Так как россосияне сдрыснули с ассадитской базы, когда американцы им намекнули, что ожидаются осадки Томагавков, или от бармалеев из Пальмиры - так больше никто победопоносно не отступает, чЛенинодрочер.
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жалко мне тебя,такие высокоынтелектуальные кадры в ато нужны, а ты тута клаву дрочишь
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Папку с мамкой своих пожалей, что у них сынок долбоёбом вырос.
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мне тебя жалко, бегаешь тут везде, ноги задираешь, метишь все подряд
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Так не бегай. Тебя ж сюда никто незвал. Или начальник смены сказал,что ты сегодня на бояру на Цензоре зарабатываешь?
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Да куда уж мне до тебя и твоих соотечественников? Я средства для чистки ванн использую только как средства для чистки ванн,а не как дешёвый заменитель алкогольных напитков. То уж ваше ноу-хау - я даже не претендую нисколько.
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Да притянут каких-то турков,как в прошлом году. Другое дело, что тем "инвесторам" ещё доплачивать за приезд придётся. Но то такое... россосия же боХатая.
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За последние несколько дней "открыл " для себя два кинопроизведения
1. Нашел в украинской озвучке и без купюр мини-сериал "Оккупированные" про оккупацию Норвегии кацапстаном
2. Нашел неожиданно пропущенный в свое время фильм "Красный рассвет" 2012 года про захват Америки войсками КНДР

до сериала ход не дошел но фильм очень понравился. Особенно если проецировать на нашу реальность. Если интересно - дам ссылки на торенты. В принципе п.2 найти не сложно. А вот п.1 нашел только в одном месте

Посмотрите
не пожалеете
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Нашел "красный рассвет", но там несинхронный перевод, а ты с каким переводом смотрел? Если с синхронным, то кинь ссылочку, плиизз.🙂
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И еще чуток о самом главном из искусств :

Литовско-франко-польско-украинский фильм Иней (Frost) режиссера Шарунаса Бартаса о войне на востоке Украины вошел в программу Двухнедельник режиссеров 70-го Каннского кинофестиваля.
«Только что на пресс-конференции организаторов программы Двухнедельник режиссеров Каннского кинофестиваля было объявлено об участии в ней фильма Иней/Frost режиссера Шарунаса Бартаса, созданного при поддержке Госкино Украины и рассказывающего о войне и оккупации в Украине», - написал в Facebook глава Госкино Филипп Ильенко.
Фильм о событиях на Донбассе снимается компанией ИнсайтМедиа при поддержке Госкино Украины, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ, Польского киноинститута. Производителями выступают соответственно Studija Kinema, КиnоЕlektron, ИнсайтМедиа/Татофильм, Donten & Lacroix Films.
В главных ролях - Ванесса Паради, Анджей Хира, Лия Макнавичюте, Мантаc Янчаускас.
Иней - первый международный кинопроект, который должен показать зарубежному зрителю, что на территории Украины идут боевые действия.
Главный герой road-movie - литовский парень Рокас - едет с волонтерской миссией в Украину. Герои не принимают непосредственного участия в боях, но попадают под обстрелы. География съемок -Курахово, Марьинка, Красногоровка, Днипро, Киев, Польша, Литва и Франция.
Ванесса Паради играет журналистку, работающую в зоне боевых действий на востоке Украины.
"Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме - Цензор.НЕТ 4366 "Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме - Цензор.НЕТ 470
В некоторых эпизодах снимались украинские военнослужащие. Реальные украинские бойцы в фильме стоят на блокпостах, проверяют документы.
В Инее также снялись журналисты, работающие в зоне АТО: Себастиан Гобер, Девид Cтерн, днепровские журналисты и пресс-секретарь Министерства обороны Вилен Подгорный.
http://nv.ua/style/art/kino/film-s-v...e-1013216.html
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"Без меня меня женили"- тема форума в оккупированной Ялте
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Фикрет Габибов

Бывалый налетчик предлагает начинающему бомбануть ларек с лапшой на его районе. Если выгорит - будут вместе брать бензоколонку.
"Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме - Цензор.НЕТ 1937
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Айдемир Зорал, президент компании «Надже» (Турция), которая производит буровое оборудование, также прибыл в Крым, чтобы исследовать рынок. То, что фирма уже представлена на Украине, он не считает препятствием.
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да... сочинять может. ссылки гоано не работают или др. написано. так я для счастья открыл турецкий канал с переводом, так прикол то в их новостях говорят о перспективах сотрудничества.
за этот комент меня забанят, но с...а так врать то за чем. да Украину кидают, так надо это признать и что то делать, а не замыливать глаза населению и врать ему. почему писаки такие продажные. а ведь сколько вот так приезжало туда , наши врали что нет там ни кого, потом типо протест направляли и все затихало. ответте кто там из рады ездил прошлый раз, что тишина, покричали день и все.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме
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