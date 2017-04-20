"Ничего не известно о таком приглашении": в Анкаре опровергли заявления крымских оккупантов об участии турецкой делегации в Ялтинском форуме

Фаина Раневская 389a8888
, kargo first
, Вася Городской
, Alexandr Slavich
, Oleg Volokos
, Іван Зеленко
, Панько Недобрий
, З Україною в серці
, Roman Rjevskiy
, три - пятнадцать
, Олекса Шевченко
, Maxim Ak-Murza
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Япона Мать
, Ім'я Прізвище 09ad12fa
, Виллен Ульянов
, Наталя Хоменко
, vad
, wake up-UA
, goldshrek shrek
, Андрій Жаровський
, Murlin Murloff
, МыслиВслух
, Валерія Миронюк
, Андрей Ильчук
, Олег Прохоренко
, Вадимир Каракай
, kostjaua5
, Владимир_2
, Snova O5
, Толя Барклай
, Дмитрий Гайдук
, Юрий Примак
, Чрствый
, Senator S 01a656ec
, Roman Podyu 5027fa4e
, Константин 1041a131
, Вита Онищенко
, Lena Samojlenko
, lezyo
, Джон123456
, A San
, Джамал
, майор швейк
, Пирожок
, зеленка
, пачую кожнава
, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА
, Ольга Вертинська
, Юрий П
, укропбандерівець
, Сергей Петров e0506d57
, Ростислав Кравец
, чтец
, Вадим Андросов
, Иван Афанасьев
, Юрій Бровкін
, Александр Пахомов 395cba96
, Роман Иванович 88d29025
, Dmytro Mazepov
, Petrov Viktor
, Tamara Mart
, adan
, Аля Мурчанова
, olele
, eleks82
, Николай Николаевич b96f438b
, Крымваш и лугандония впридачу
, владимир грищенко
, Галина Петренко
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Анастасія Чак
, Борис Горшков
, України вірний ж-д
, Rudenko Yury
, Великая Исландия
, Alex Yustasu
, реквием по кацапизму
, Makawei borgomi
, Стрелок
, Sophia-Maria Duglass
, Женя-Женя
, хочется сказать
, Andy Naida
, Кацманавт
, Игорь Косенко
, lem holland
, Богдан Подзізей
, Луиза Тумбочкина
, Alex Pushkash
, Лера Ларченко
, Игорь Вернидуб
, Александр Малышенко
, Anti Bot dda31bb4
, Антип61
, Павел 44 521f088a
, shokolad
, Alexander Frank
, Den4ik1771
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Nikolay Filinchenko
, Vlad Noha
, Олександр Петренко b28e592f
, andrew_sc
, Vladimir Shcherbak
, Рустам Насосов
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Константин Гризодубо
, Бяка
, Ольга Колушко
, Сергей Стрелецкий 34874d90
, Андрей Лавриненко
, Lunar express
Іван Зеленко, Олекса Шевченко, Oleg Volokos, Roman Rjevskiy, Виллен Ульянов, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, Андрей Ильчук, Андрій Жаровський, Вася Городской, Толя Барклай, Чрствый, Владимир_2, Senator S 01a656ec, Олег Прохоренко, vad, Дмитрий Гайдук, Roman Podyu 5027fa4e, Джон123456, З Україною в серці, Джамал, Панько Недобрий, A San, Юрий Примак, укропбандерівець, майор швейк, Ростислав Кравец, Сергей Петров e0506d57, Юрий П, Иван Афанасьев, Аля Мурчанова, МыслиВслух, wake up-UA, Пирожок, kostjaua5, Крымваш и лугандония впридачу, Tamara Mart, Игорь Вернидуб, Snova O5, Lena Samojlenko, владимир грищенко, Лера Ларченко, Игорь Косенко, Вита Онищенко, Сергей Коваленко 9044b06d, Стрелок, Vlad Noha, Кацманавт, Олександр Петренко b28e592f, Константин Гризодубо, Юрій Бровкін, Сергей Никоненко b2bd1a4a, чтец, Alex Pushkash, Богдан Подзізей
Всего на сайте: 168 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
1. Нашел в украинской озвучке и без купюр мини-сериал "Оккупированные" про оккупацию Норвегии кацапстаном
2. Нашел неожиданно пропущенный в свое время фильм "Красный рассвет" 2012 года про захват Америки войсками КНДР
до сериала ход не дошел но фильм очень понравился. Особенно если проецировать на нашу реальность. Если интересно - дам ссылки на торенты. В принципе п.2 найти не сложно. А вот п.1 нашел только в одном месте
Посмотрите
не пожалеете
Ответить
Ответить
http://rutor.info/torrent/273447/neulovimye_krasnyj-rassvet_red-dawn-2012-hdrip-ot-scarabey-d-licenzija
Ответить
Ответить
Литовско-франко-польско-украинский фильм Иней (Frost) режиссера Шарунаса Бартаса о войне на востоке Украины вошел в программу Двухнедельник режиссеров 70-го Каннского кинофестиваля.
«Только что на пресс-конференции организаторов программы Двухнедельник режиссеров Каннского кинофестиваля было объявлено об участии в ней фильма Иней/Frost режиссера Шарунаса Бартаса, созданного при поддержке Госкино Украины и рассказывающего о войне и оккупации в Украине», - написал в Facebook глава Госкино Филипп Ильенко.
Фильм о событиях на Донбассе снимается компанией ИнсайтМедиа при поддержке Госкино Украины, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ, Польского киноинститута. Производителями выступают соответственно Studija Kinema, КиnоЕlektron, ИнсайтМедиа/Татофильм, Donten & Lacroix Films.
В главных ролях - Ванесса Паради, Анджей Хира, Лия Макнавичюте, Мантаc Янчаускас.
Иней - первый международный кинопроект, который должен показать зарубежному зрителю, что на территории Украины идут боевые действия.
Главный герой road-movie - литовский парень Рокас - едет с волонтерской миссией в Украину. Герои не принимают непосредственного участия в боях, но попадают под обстрелы. География съемок -Курахово, Марьинка, Красногоровка, Днипро, Киев, Польша, Литва и Франция.
Ванесса Паради играет журналистку, работающую в зоне боевых действий на востоке Украины.
В некоторых эпизодах снимались украинские военнослужащие. Реальные украинские бойцы в фильме стоят на блокпостах, проверяют документы.
В Инее также снялись журналисты, работающие в зоне АТО: Себастиан Гобер, Девид Cтерн, днепровские журналисты и пресс-секретарь Министерства обороны Вилен Подгорный.
http://nv.ua/style/art/kino/film-s-v...e-1013216.html
Ответить
Ответить
Бывалый налетчик предлагает начинающему бомбануть ларек с лапшой на его районе. Если выгорит - будут вместе брать бензоколонку.
Ответить
Ответить
за этот комент меня забанят, но с...а так врать то за чем. да Украину кидают, так надо это признать и что то делать, а не замыливать глаза населению и врать ему. почему писаки такие продажные. а ведь сколько вот так приезжало туда , наши врали что нет там ни кого, потом типо протест направляли и все затихало. ответте кто там из рады ездил прошлый раз, что тишина, покричали день и все.
Ответить