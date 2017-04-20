EN|RU|UK
Темы дня: Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией
 Форум Украины(595640)
  3370  28
Теги: Великобритания (1585) НАТО (5381) Россия (70089) Эстония (488)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Британский батальон НАТО приступил к службе на территории Эстонии. ФОТОрепортаж

В эстонском городке Тапа в сотне километров от российской границы в четверг торжественно отметили прибытие британского батальона на местную базу эстонской армии.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
После того как паРаша перестала закупать турецкие помидоры , Турция перестала закупать в раше пшено. Убыток раше ежемесячно в 1,5 млд долларов. Плачется их министр сельского хозяистава.
И еще более интересная новость - Раша отправляет к границам северной Кореи технику и военных, судя по фото техники на эшелонах , опознавательных знаков нет. Скорее всего параша будет снабжать корейцев оружием( не напоминает ассада ?)
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
При этом Китай подтянул к границам армию в150 000
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если США начнёт войну с КНДР,то корейцьі проиграют ее,даже не увидев американцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Они об этом не знают, Путин им скорее всего говорит что вместе они сила. Приблизительно то же что и ассаду. Дебил мог бы 6 лет назад , сложить полномочия и доживал бы с семьеи во дворце в любои стране мира, писав мемуары. А теперь конец ассада и его семьи ясен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот сговорняк закончится тем , что геройский Китай заберёт под свой контроль ЯО КНДР и заслужит уважение во всём мире.Трамп добьётся своей цели и тоже будет популярным А Вове в России придумают 174 победы над США и НАТО. Возможно насыпит награды)))))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот это импрекрасно удаётся. Тут не поспоришь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
офф топ
немного бальзама на душу...

Руководству ФИФА предлагают найти альтернативу расеи на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Письмо главе организации Джанни Инфантино написал американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он пишет, что другие страны, желавшие принять у себя футбольное первенство, также Федерация футбола США могут помочь международной Федерации футбола в этом вопросе. Блюменталь считает, что действие российского руководства противоречит гуманитарным ценностям ФИФА. В первую очередь сенатор критикует Россию за поддержку сирийского правительства.

http://echo.msk.ru/news/1966458-echo.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интересно, когда Семен Юдкович сменит наконец декорации в параше? Походу, пора бы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скрепа сакральная из древних манускриптов:

Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Алэ гараж. А какое говно написало заголовок "погибло" два воина? В другой новости, там коментарии нельзя оставлять!!! Юра Бутусов это что, недоучки писатели на портале у Вас или как???!!!
На заметку неучам - два воина погибли, погибло твое образование чудак на букву М !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныБританский батальон НАТО приступил к службе на территории Эстонии. ФОТОрепортаж
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Іван Зеленко, Олекса Шевченко, Oleg Volokos, Roman Rjevskiy, Виллен Ульянов, Alexandr Slavich, Вадимир Каракай, Андрей Ильчук, Андрій Жаровський, Вася Городской, Толя Барклай, Чрствый, Владимир_2, Senator S 01a656ec, Олег Прохоренко, vad, Дмитрий Гайдук, Roman Podyu 5027fa4e, Джон123456, З Україною в серці, Джамал, Панько Недобрий, A San, Юрий Примак, укропбандерівець, майор швейк, Ростислав Кравец, Сергей Петров e0506d57, Юрий П, Иван Афанасьев, Аля Мурчанова, МыслиВслух, wake up-UA, Пирожок, kostjaua5, Крымваш и лугандония впридачу, Tamara Mart, Игорь Вернидуб, Snova O5, Lena Samojlenko, владимир грищенко, Лера Ларченко, Игорь Косенко, Вита Онищенко, Сергей Коваленко 9044b06d, Стрелок, Vlad Noha, Кацманавт, Олександр Петренко b28e592f, Константин Гризодубо, Юрій Бровкін, Сергей Никоненко b2bd1a4a, чтец, Alex Pushkash, Богдан Подзізей
 Всего на сайте: 168 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти