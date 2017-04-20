Британский батальон НАТО приступил к службе на территории Эстонии. ФОТОрепортаж

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И еще более интересная новость - Раша отправляет к границам северной Кореи технику и военных, судя по фото техники на эшелонах , опознавательных знаков нет. Скорее всего параша будет снабжать корейцев оружием( не напоминает ассада ?)
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И еще больше должно быть..
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немного бальзама на душу...
Руководству ФИФА предлагают найти альтернативу расеи на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Письмо главе организации Джанни Инфантино написал американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Он пишет, что другие страны, желавшие принять у себя футбольное первенство, также Федерация футбола США могут помочь международной Федерации футбола в этом вопросе. Блюменталь считает, что действие российского руководства противоречит гуманитарным ценностям ФИФА. В первую очередь сенатор критикует Россию за поддержку сирийского правительства.
http://echo.msk.ru/news/1966458-echo.html
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Если у вас по Хабаровскому, Приморскому, Камчатскому, Забайкальскому краям будут топать вооружённые «вежливые люди», «братья» из другой страны, а вдоль всей границы РФ, с другой стороны, будут проходить учения войск НАТО, с пробными пусками ядерных ракет, то обнимите братьев. Можете почистить им обувь, приветствуется! Все имеют право на тупость. Просто некоторые очень злоупотребляют.
Всё самое прискорбное случается, когда идиоты начинают
наводить порядок…. Руцкий порядок…
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На заметку неучам - два воина погибли, погибло твое образование чудак на букву М !!!
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