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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (19545) МИД (4045) Россия (70089) Форум (89) Ялта (327) нота протеста (75)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД направил России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в оккупированном Крыму

Министерство иностранных дел направило России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в аннексированном Россией Крыму 20-22 апреля.

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Потрібно закрити небо Криму для літаків всіх типів і оголосити навчання ППО в цій зоні і збивати все що літає. Закрити всі порти Криму та оголосити весь морський простір навколо Криму територією військових навчань, заборонити всім суднам наближатись до цієї зони і обстрілювати ракетами Точка-У військові полігони в Криму.
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Угу щаз-з-з ...
Знаете под каким флагом больше всего заходит суден в крымские порты ?
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пока почхают,потом похаркают...
красненьким...
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Так требует протокол, а чихать или нет , время покажет.все деиствия раша компенсирует или деньгами или землями. Дело времени
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Верховный суд России ликвидировал "Свидетелей Иеговы"
МИД направил России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9360

173021Flip

Верховный суд РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Как передает "Интерфакс", тем самым служители Фемиды удовлетворили просьбу министерства юстиции РФ, чей представитель, Светлана Борисова заявила на заседании, что ее ведомство подало административный иск против данной религиозной организации в целях укрепления законности, предотвращения нарушения интересов безопасности и предотвращения экстремистской деятельности в Российской Федерации.
В иске шла речь о запрете деятельности управленческого центра, а также 395 местных религиозных организаций " Свидетелей Иеговы". Причинами называлось большое количество административных нарушений, в частности распространение экстремистской литературы.
Что касается угроз безопасности граждан России, то таковыми Минюст счел запрет на переливание крови, которое пропагандируют "Свидетели Иеговы".
Представитель ответчика заявил, что "запрещённые материалы нам подкинули, все доводы Минюста строятся на голословных обвинениях, подлогах и лжесвидетельских показаниях".
Ранее представители ответчика просили Верховный суд РФ принять от них встречный иск о признании "Свидетелей Иеговы" жертвами политических репрессий, однако им в этом было отказано.
Руководитель российских "Свидетелей Иеговы" Василий Калин считает, что судебный процесс привлёк внимание и вызвал осуждение со стороны мирового сообщества.
Иск к религиозной организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в Верховном суде РФ была приостановлена работа "Свидетелей Иеговы" в России в связи с экстремистской деятельностью.
Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.
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)))))))))))))
А Хуйло запретить этому "суду" слабо?! ))))
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Міжнародного???................. І хто ж там прийматиме участь?
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якісь африканські країни-саме рівня росії...
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Погано знаєте силу халяви.Якщо хуйло добре заплатить і нагодує та ще квитки безкоштовні, там будуть не тільки африканські країни!
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чего в Ялте, если центр мировой економики в старых дрыщях?
странные ети кацапы какие то...
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Просто они думают что такои город Ялта все в мире знают. Спросите любого иностранца -где Крым? Поверьте , Турция напротив , а где Крым многие не знают, зато знают где города в Европе .
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не знаю даже,
"думают" и "кацапы" - ето как два разных полюса.
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Мы всегда знали,
Что грядут большие перемены.
Мы были освобождены от гнета, вот и всё,
Но мир ничуть не изменился,
Ход истории повторяется -
И смотрите-ка: уже виднеются знамена новой войны...
The change, it had to come,
We knew it all along.
We were liberated from the fold, that's all,
And the world looks just the same
And history ain't changed -
Cause the banners, they are flown in the next war.
The Who.
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...
Вы реально ждете того момента, когда нечто перестанет дышать. нуждаться в еде и воде, чувстве собственного достоинства?.. А если дождетесь вы в этом "Кто?" узнаете человека? )
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Ноты на песну Путин Ху"ло? Да нет,Чугункин это не Дещица,у него энурез и боязнь тестя асвабадителя Крыма.
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А кто туда приедет? Захарченко и Плотницкий, с новыми технологиями строительства гробов? Ким уже не выездной, Трамп закрыл проезд.
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А с чего это вдруг вы стали рашистам лайки ставить?Еще и так завзято...
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Я понял. Я читал Ваш коммент там, уже когда клацнул лайк. Удалять уже не буду. На личность высказавшего не обратил внимания до Вашего высказывания,потому как просто согласен с сутью комментария.
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Чё за нанофляга интересная? Коньяк через нос или глаза сразу заливать
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Даааа слышали мы что в парашу технологии доходят с опозданием, но что бы на несколько лет. Это ото напоминает обезьяну с колесом
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Судя по тому, что они несут постоянно, то там не спиртное, там какие-то растворы на основе героина или ЛСД впрыскиваются.
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Да уж... всю ГосДупу на хворум хвормалиновый.... оне там напридумывають...



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Мне кажется, что Государственная Дума - это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии, это та площадка, где должны заниматься конструктивной, эффективной законодательной деятельностью. В изложении журналистов слова Грызлова прозвучали как «Парламент - не место для политических дискуссий», «Парламент - не место для дискуссий», «Дума - не место для политических дискуссий» и т.д.
Источник: http://stuki-druki.com/Aforizmi-Gryzlov.php Штуки-дрюки ©
Ядерный прогноз погоды: что будет с електроникой при атомном взрыве… конченое путлерРФ…..
https://www.youtube.com/watch?v=aehjFCujde4&ab_channel=ActionTube
Рогозин представил робота Федора для полетов в космос
https://ria.ru/science/20161009/1478802132.html
«Пиндософобия» рус.
http://xn--j1aidcn.org/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE/
Йогам России: Путин с Яровой вас и из нирваны вытащат.
http://echo.msk.ru/blog/corruption/1906634-echo/
http://www.rbc.ru/politics/01/04/2013/570405dd9a7947fcbd447510
Россиянам запретят есть чеснок вне специально отведенных мест
Фото: Global Look Press.
Россиянам запретили смотреть на вяленый испанский окорок.
https://konan-vesti.blogspot.ru/2017/01/blog-post_57.html
Шойгу объявил о планах построить макет Рейхстага 22 февраля. По его словам, это будет сделано для того, чтобы участники военно-патриотического молодежного движения «Юнармия» «могли штурмовать конкретный объект». https://tvrain.ru/news/rejhstag-428412/
Вааще! Крутяк!
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/gosduma-zapodozrila-trampa-v-predatelstve-rossii.html
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Список неполный. Для издания сакральной книги дополняем, распространяем...
Россия такая большая, но такая мелкая…
Чем больше узнаёшь россию, тем больше нравятся собаки…
Чем больше узнаёшь россию, тем меньше нравятся медведи… прости меня Пух…
Список неполный. Для издания сакральной книги дополняем, распространяем...
Петр I: "Боярам в Думе говорить по ненаписанному. Дабы дурь каждого видна была".
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В историю трудно войти, но легко вляпаться.
М.М. Жванецкий.
Михаил Жванецкий о России:
Россия - страна талантов. Талантов масса - работать некому.
История России - борьба невежества с несправедливостью.
Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.
У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть.У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.
В стране, где все крадутся вдоль забора, не так легко дорогу спросить.
Сегодня слова: «Есть на телевидении одна хорошая передача...» - напоминают донос.
Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним - он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь.
Нас никому не сбить с пути - нам все равно, куда идти.
Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!
У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами. Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся убежать.
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Это чего? Впрыскивание "божьей росы" через глаза?
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Зачем подпевать русне, и слать свои ноты? Сделайте на уровне ООН список людей, которые игнорируют их решения.
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После того как паРаша перестала закупать турецкие помидоры , Турция перестала закупать в раше пшено. Убыток раше ежемесячно в 1,5 млд долларов. Плачется их министр сельского хозяистава.
И еще более интересная новость - Раша отправляет к границам северной Кореи технику и военных, судя по фото техники на эшелонах , опознавательных знаков нет. Скорее всего параша будет снабжать корейцев оружием( не напоминает ассада ?)
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Главное что знают китайцы , которые подогнали к границе армию в 150 000.
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А ведь это правильно для сознания, когда к двум ногам нагнутые деревья привязаны. А то они по очереди Молдову, Грузию, Украину.... Пора их всем одновременно вжарить.
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Интересно что там раша может подогнать к границе северной кореи-еще во времена царской россии -россия плохо контролировала Сибирь и когда ишла рокировка служащих военных фортов то целый полк сопровождал по маршруту новобранцев туда а назад увольняющихся чтобы не было нападений со стороны и поэтому там на границах на вышках стоят резиновые солдаты бо не хватает на всю территорию военнослужащих и при царской россии так было и сейчас .и чтобы к границе северной кореии что то послать надо где то забрать .Чтобы контролировать границы россии то только в пограничных войсках надо иметь не менее 1млн военнослужащих и не просто набранный сброд а обученных а они в россии дефицит .-это просто раша одних и тех самых постоянно перекидает во все напряженные места.Когда то россия украинцами и беларусами пополняла свою армию но сейчас этого нету и поэтому россии приходится довольствоваться тем что есть.
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Очень интересная подборка маразмов на раша-тиви. как не странно от ресурса "ру" (грани.ру).

https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Television/m.259936.html#a-260408
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Недоимперия недорешила недопровести недоэкономический недофорум на недосвоей недотерритроии штобы недопоказать надосвои недоуспехи Миру... (вродь ни чего не забыл)
У мнея фсё...
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)))))))))))
Пусть еще Сорочинскую ярмарку проведут в Воркуте или Юморину в Туве! )))))))))))))))))
Стадо клоунов называется россияне!!!!!!! )))))
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Это что путин решил шабаш устроить нищих и блатных в Ялте бо если логически подумать это кого путин из нормальных стран может собрать это сборище или тех кто входит в СНГ чтобы им продиктовать свои условия -ведь нормально развивающих стран там не кого не будет и так всем понятно кто там может быть.
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Боливия с Венесуэлой приедут да Зимбабвээ. Ни одна нормальная страна не сунется туда, даже если бы и хотела.
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лучше всего у климкина-недоумкина получается тявкать из своей сторожевой будки
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД направил России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в оккупированном Крыму
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