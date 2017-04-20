МИД направил России ноту протеста в связи с проведением "Ялтинского международного экономического форума" в оккупированном Крыму

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Знаете под каким флагом больше всего заходит суден в крымские порты ?
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Верховный суд РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.
Как передает "Интерфакс", тем самым служители Фемиды удовлетворили просьбу министерства юстиции РФ, чей представитель, Светлана Борисова заявила на заседании, что ее ведомство подало административный иск против данной религиозной организации в целях укрепления законности, предотвращения нарушения интересов безопасности и предотвращения экстремистской деятельности в Российской Федерации.
В иске шла речь о запрете деятельности управленческого центра, а также 395 местных религиозных организаций " Свидетелей Иеговы". Причинами называлось большое количество административных нарушений, в частности распространение экстремистской литературы.
Что касается угроз безопасности граждан России, то таковыми Минюст счел запрет на переливание крови, которое пропагандируют "Свидетели Иеговы".
Представитель ответчика заявил, что "запрещённые материалы нам подкинули, все доводы Минюста строятся на голословных обвинениях, подлогах и лжесвидетельских показаниях".
Ранее представители ответчика просили Верховный суд РФ принять от них встречный иск о признании "Свидетелей Иеговы" жертвами политических репрессий, однако им в этом было отказано.
Руководитель российских "Свидетелей Иеговы" Василий Калин считает, что судебный процесс привлёк внимание и вызвал осуждение со стороны мирового сообщества.
Иск к религиозной организации был подан 15 марта, тогда же по распоряжению Минюста до рассмотрения иска в Верховном суде РФ была приостановлена работа "Свидетелей Иеговы" в России в связи с экстремистской деятельностью.
Ранее Верховный суд РФ признавал законными решения о ликвидации территориальных отделений "Свидетелей Иеговы" в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах.
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А Хуйло запретить этому "суду" слабо?! ))))
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странные ети кацапы какие то...
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"думают" и "кацапы" - ето как два разных полюса.
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Что грядут большие перемены.
Мы были освобождены от гнета, вот и всё,
Но мир ничуть не изменился,
Ход истории повторяется -
И смотрите-ка: уже виднеются знамена новой войны...
The change, it had to come,
We knew it all along.
We were liberated from the fold, that's all,
And the world looks just the same
And history ain't changed -
Cause the banners, they are flown in the next war.
The Who.
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Вы реально ждете того момента, когда нечто перестанет дышать. нуждаться в еде и воде, чувстве собственного достоинства?.. А если дождетесь вы в этом "Кто?" узнаете человека? )
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20.04.2017 20:11
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Как Серега в Ялте инвесторов высматривал
https://www.facebook.com/aksenov.rk/posts/767968740043254 …
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Есть такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя!
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Источник: http://vmirechudes.com/rossijskaya-propaganda-dokatilas-do-debalcevo-golovnogo-mozga/
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Москва уже считает, что заслужила безвизовый режим с ЕС…
Сколково, нано технологии: https://hi-tech.mail.ru/news/putin-meets-mechwarrior.html?cpage=1#photo_1
В Санкт-Петербурге появится памятник Путину и казненному казачьему атаману, воевавшему на стороне Гитлера…
В России на прилавках колбаса «Санкции сыровяленые»…
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В случае поставок США оружия Украине в Чечне готовы к активным действиям по возвращению Мексике семи американских штатов…Фашисты с желто-синим флагом избивают "молодогвардейцев" и заставляют их кричать "Слава Украине", - новая интерпретация романа "Молодая гвардия" от российской пропаганды…
В одном из районов Иркутской области из библиотек изъяли несколько известных детских книг из-за содержащейся в них вредоносной информации.
Об этом сообщил советник президента РФ Владимир Толстой.
Он сослался на присланный ему список вредоносных литературных произведений, запрещенных для распространения среди детей. В нем значатся "Карслон, который живет на крыше", "Приключения Тома Сойера", "Дюймовочка", "Колобок", "Теремок", "Сказка о золотом петушке". Это - не анекдот, подчеркнул Толстой…
Книжная новинка: "Как отважный рубль хитрого доллара победил"
Опубликованно: http://novosti-dny.com/2014/10/25/knizhnaya-novinka-kak-otvazhnyy-rubl-hitrogo-dollara-pobedil.html#t20c
Путин потребовал немедленно восстановить движение электричек…
Ветеранам ВОВ в Мурманской области предложили бесплатные похороны к 9 мая…
Детей чиновников берут на руководящие должности в российские госкомпании за таланты, - Песков…
Москвичам запретили смотреть в окна во время празднования 9 мая: фотофакт…
Росія вимагала від Києва ввести торгівельні санкції проти ЄС - Клімкін
В Росії встановили, що найбільшої шкоди дорогам наносить дешеве китайське взуття
http://zik.ua/news/2016/02/09/v_rosii_vstanovyly_shcho_naybilshoi_shkody_dorogam_nanosyt_desheve_kytayske_670522
"Куда ни ступи - за все проклятые фашистонские фантики требуют!" - террористическая организация "ЛНР" выпустила детский журнал "Вежливые человечки". ФОТО
http://censor.net.ua/photo_news/374847/kuda_ni_stupi_za_vse_proklyatye_fashistonskie_fantiki_trebuyut_terroristicheskaya_organizatsiya_lnr/sortby/tree/order/desc/page/2#commentform
"Тысячи человек заброшены из США, чтобы расшатать нашу страну", - российский чиновник на форуме по проблемам ЖКХ. АУДИО
Депутат Яровая отлила в граните: «Борьба с коррупцией может быть опасна для национального суверенитета»
В «Ералаше» к 9 мая детей призвали умирать за Россию. ВИДЕО
https://uainfo.org/blognews/1462109590-v-sotsialnoy-reklame-k-9-maya-detey-prizvali-umirat-za-rossiyu-.html
Российские парламентарии хотят проверять у молодоженов способность иметь детей….
Армата умеет крутиться…
https://www.youtube.com/watch?v=QKMvQTEIQ5U&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85
Мэр российского города взорвала соцсети курьезным заявлением
http://novosti-n.org/ukraine/read/127357.html
В Госдуме просят Минюст России признать гимн Украины экстремистским…. http://censor.net.ua/news/391713/v_gosdume_prosyat_minyust_rossii_priznat_gimn_ukrainy_ekstremistskim
Кремлевская марионетка Константинов предложил приравнять иностранные слова к мату….
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Оккупанты учили детей обезвреживать бомбы в Севастополе: "Заряд бодрости и положительных эмоций получил каждый участник". ФОТО
"Не надо слушать рок": гвардейцы Путина, ворвавшись в ночной клуб в Новосибирске, переписали и сфотографировали участников фестиваля
Иностранцам в Новосибирской области РФ запретили работать водителями, вожатыми, учителями, юристами, секретарями и переводчиками+
МВД России выступило с инициативой, чтобы при выходе на пенсию людям, которые пишут доносы, засчитывать такую активность как трудовой стаж.
Путин - это Че Гевара сегодняшних дней, похожий на Цезаря. Он возглавил восстание против несправедливости мира, - Марков.
По Орт о пожаре на Интере московская корреспондентка - "Делать новости здесь в ближайшее время уже не будут"..... сакрально....
"Мы что-то не понимаем в этой жизни", - новосибирским школьникам дали задание выучить песню Круга "Владимирский централ"….
Мне кажется, что Государственная Дума - это не та площадка, где надо проводить политические баталии, отстаивать какие-то политические лозунги и идеологии, это та площадка, где должны заниматься конструктивной, эффективной законодательной деятельностью. В изложении журналистов слова Грызлова прозвучали как «Парламент - не место для политических дискуссий», «Парламент - не место для дискуссий», «Дума - не место для политических дискуссий» и т.д.
Источник: http://stuki-druki.com/Aforizmi-Gryzlov.php Штуки-дрюки ©
Ядерный прогноз погоды: что будет с електроникой при атомном взрыве… конченое путлерРФ…..
https://www.youtube.com/watch?v=aehjFCujde4&ab_channel=ActionTube
Рогозин представил робота Федора для полетов в космос…
https://ria.ru/science/20161009/1478802132.html
«Пиндософобия» рус.
http://xn--j1aidcn.org/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE/
Йогам России: Путин с Яровой вас и из нирваны вытащат.
http://echo.msk.ru/blog/corruption/1906634-echo/
http://www.rbc.ru/politics/01/04/2013/570405dd9a7947fcbd447510
Россиянам запретят есть чеснок вне специально отведенных мест
Фото: Global Look Press.
Россиянам запретили смотреть на вяленый испанский окорок.
https://konan-vesti.blogspot.ru/2017/01/blog-post_57.html
Шойгу объявил о планах построить макет Рейхстага 22 февраля. По его словам, это будет сделано для того, чтобы участники военно-патриотического молодежного движения «Юнармия» «могли штурмовать конкретный объект». https://tvrain.ru/news/rejhstag-428412/
Вааще! Крутяк!
http://www.mk.ru/politics/2016/11/09/gosduma-zapodozrila-trampa-v-predatelstve-rossii.html
Есаул Трамп может быть разжалован и изгнан из рядов петербургских казаков
"Зря мы помогали Трампу стать президентом": В России компания "Жарики" прекратила выпуск "политического" угля "Президент Трамп". ФОТО
Глазьев предложил для роста экономики России жить "по предписаниям Иисуса"
В Перми депутаты оставили детей, у которых неизвестны отцы, без пособий. В наказание за поведение матерей
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1965368-echo/
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Список неполный. Для издания сакральной книги дополняем, распространяем...
Россия такая большая, но такая мелкая…
Чем больше узнаёшь россию, тем больше нравятся собаки…
Чем больше узнаёшь россию, тем меньше нравятся медведи… прости меня Пух…
Список неполный. Для издания сакральной книги дополняем, распространяем...
Петр I: "Боярам в Думе говорить по ненаписанному. Дабы дурь каждого видна была".
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М.М. Жванецкий.
Михаил Жванецкий о России:
Россия - страна талантов. Талантов масса - работать некому.
История России - борьба невежества с несправедливостью.
Наша свобода напоминает светофор, у которого горят три огня сразу.
У нас чего только может не быть. У нас всего может не быть.У нас чего только ни захочешь, того может и не быть.
В стране, где все крадутся вдоль забора, не так легко дорогу спросить.
Сегодня слова: «Есть на телевидении одна хорошая передача...» - напоминают донос.
Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним - он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь.
Нас никому не сбить с пути - нам все равно, куда идти.
Ребята, уж если мы по горло в дерьме, возьмемся за руки!
У одних оба полушария защищены черепом, у других - штанами. Некоторые выглядят храбрыми, потому что боятся убежать.
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И еще более интересная новость - Раша отправляет к границам северной Кореи технику и военных, судя по фото техники на эшелонах , опознавательных знаков нет. Скорее всего параша будет снабжать корейцев оружием( не напоминает ассада ?)
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https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Television/m.259936.html#a-260408
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У мнея фсё...
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Пусть еще Сорочинскую ярмарку проведут в Воркуте или Юморину в Туве! )))))))))))))))))
Стадо клоунов называется россияне!!!!!!! )))))
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