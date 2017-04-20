"Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова

Стрелок , ingrid , Domkrat , Elena I 52638e4b , Игорь Карпушин , kostjaua5 , ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА , Привет , SergTranscarpathian , Nick Starodub , майор швейк , DI GI , дядя Сэм f4c0ca00 , Rjr , vad , Vasyl Moroz 779d57e5 , Джамал , Rita Olhovskaya 2208c582 , пачую кожнава , константен , Bogdan Suvorov , Вадимир Каракай , Ksenia VB , Kucher , Правда понад усе 4b41b86e , Толя Барклай , винтовка , Прощай немытая раССея , Семен Шкаралупа , Враг рода человеческого 666 , Maxim Ak-Murza , Крымваш и лугандония впридачу , сам прихожу , JleXa BaCuJl6eB , укропбандерівець , Юлия Андреева 4ea3e804 , Володимир Логойда , Владислав Семерюк , Vovcheg Zak , Antony , Владимир Филипенко , Anatoly Filatov , Gangster , Step Steppelton , Egor Elk , 4life , Senator S 01a656ec , Katherine Veiko , Виталий Прокуратор , hf , три - пятнадцать , Larisa_BY , Ринат Амедов , sigsauer , Антип61 , сидней , Shuha , Юрий П , Славик Шустрик , Зоркое Бельмо , Глеб Диденко , George Dok , Murlin Murloff , Eleonora Arutjunova , igor555 ab2700df , Aqua Forrest , Инна Свеженцова , Toshno Newapkokrad , Вова Карпюк , Nikol Pricol

Всего на сайте: 229 писателей