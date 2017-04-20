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Теги: дипломатия (974) Лавров (1393) МИД РФ (970) Россия (70086) Совбез ООН (534) Матвиенко Валентина (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала недавнее выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова, который на заседании Совбеза ООН обрушился с резкими высказываниями на своего британского коллегу, перешел в разговоре с ним на "ты" и потребовал он него "смотреть в глаза".

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прикольно
а захеровой ндравится... да и лохторат аж кончает от крутости
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дебилбля и валька полстакана осудили?? не верю!! ( Станиславский)
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россия и так уже опустилась ниже некуда...
Просто ширма спала и показался истинньі облик гопников.
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Путлерский дупатат ипаноросс Сысоев предложил похоронить чЛенина.РАБссия в шоке...
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та нормалек посан тему прогнал.
типа сами в окфордах ляму тянули.
....засосали стакан и на конюшню вздрагивать.
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Типичное поведение гебиста на допросе. Осталось направить лампу в глаза.
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Ну шо за страна! Похамить нормально не могут. Сразу заднюю включают. Шавка гавкнула из под забора, и назад. Лохи.
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Дура, сравнивать эту образину с прапорщиком - это оскорбление дял последнего.
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Шариковщину на РАБссии придумали профессор Преображенский и дохтар Борменталь..
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Ничего дивного! Россия-страна зеков и вертухаев!
Пол страны сидело,а вторая половина их охраняла."Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова - Цензор.НЕТ 3461
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В лугандоне набирете спецов ...там вообще одни международники (@ля буду)
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"Если Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется.Источник: http://censor.net.ua/n437103
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"буцефал" российского МИДа осудил(!) прикоцанного "представителя" россии в ООН.......
Ха-ха-ха.......Сам не лучше со своим "шедевром": дебилы Ьля (с)
Короче: одна гопота голимая......
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)) Ти його ще єдинорогом назови, як говорив Єсенін - задріпаная лошадь.
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повторю, бо це того варте)))
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"Интервью с заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым))



- Добрый вечер, Владимир!
- Вечер в хату.
- Вы вчера в совбезе ООН очень эмоционально отреагировали на выпады ваших западных коллег...
- Да беспредельщики. Но такого не бывало, чтоб овца волка еб@ла! Я им так и сказал - я ваше горе, и я буду жить с вами. Где вы учились - там мы преподавали, где вы мышей ловили, там мы кротов пороли, куда вы пешком идете, оттуда мы на велосипеде едем.
- Скажите, а как вы вообще охарактеризуете представителя, который позволил себе такое поведение?
- Что тут можно сказать? В башке фарша нет, а сала не добавишь. Насрал в штаны, а говорит "ржавчина". Как любит говорить наш шеф Сергей Лавров: уникальный был старик, на х@ю носил парик.
- Очень интересная характеристика. Но давайте перейдем к следующему вопросу от наших слушателей. Скажите, а какой позиции по Асаду придерживается РФ?
- Волк волку - друг и брат. Вор ворует, фраер пашет.
- Но не кажется ли вам что эта конфронтация с Западом из-за поддержки Башара Асада негативно влияет на нашу экономику?
- Пережили голод, переживем и роскошь. Деньги есть, осталось сп@здить и принЕсть. А если без шуток, то ситуация, конечно, не простая, блатная жизнь дешевой не бывает, или как говорят у нас в МИДе - курим "кент", еб@м блондинок, сами ходим без ботинок. Но с другой стороны, зачем волку жилетка? Он её об забор порвет. Не жили богато, нех@й и начинать.
- Похоже что пока наш МИД не может похвастаться успехами в переговорах...
- Колбаса тоже на х@й похожа. А вообще, как вы все знаете: масть - не лошадь, к утру повезёт.
- Есть ли в совбезе ООН страны, которые нам симпатизируют?
- Среди ментов нет кентов.
- Может всё-таки имеет смысл как-то смягчить нашу позицию? Запад неоднократно говорил об отмене санкции в случае появления конструктива в диалоге...
- Белый хлеб - мента подачка. Мы ждем когда Запад осознает свои ошибки и пошлет нам однозначный сигнал о начале примирения между нашими странами. Так сказать девять, восемь и король, принесут нам бандероль.
- Спасибо Вам за интервью. Оно вышло коротким, но информативным.
- Спасибо - много, с дачки отблагодаришь. И чем меньше слов - тем дешевле телеграмма.
- Ну и на этой мажорной ноте мы будем с вами прощаться, Владимир.
- День прошел и ночь короче, всем ворам спокойной ночи! Пусть приснится дом, овечка, баба голая на печке, водки таз, об амнистии указ!"
Сергей Кулаков
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интересно не хотят ли рф-солдаты забить насмерть своё командование за предательство. Уверен, 25% всех рф-солдат уже видят тот момент когда главно-рф-командующие отдававщие приказы убивать своих будут разорваны нахер в еб..ный фарш.
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весь, дип корупус параши - стадо дебилов
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Прикольно было бы нашего Парасюка свести с кацапским Сафронковым.
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Прапорщик,это очень нежное и ранимое существо,зачем так валяполстакана так,а?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Похоже на слова прапорщика. Ну можно так себя вести?": Матвиенко и Лавров осудили выступление представителя РФ в ООН Сафронкова
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