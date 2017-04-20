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Теги: Нацрада_ТРМ (99) шоу_Шустера (1) Шустер (47)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию канала Савика Шустера

20 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания аннулировал лицензию телеканала 3S.tv (ООО «Телерадиокомпания “Всемирная информационная служба”») по заявлению самого телеканала, который прекратил вещание 1 марта.

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Как по мне, то 112-й канал достаточно адекватный...
А может Шустеру на 5-й канал устроиться!
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Да в жизни всякое встречается. Кто молчит, тот понял, а у кого мозгов нет и никогда не было, но всю ветку дерьмом засрал, тот переспрашивает. Свою визитную карточку выставляет кто оно такое..
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Шо там Петя говорил у Шустера,что отдаст жизнь за свободу слова ? Схавали Савика-боятся правды упыри !
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Шустер LIVE заставка, Порошенко: "Віддам життя за ... - YouTube

► 0:30
https://www.youtube.com/watch?v=9rQQMPnwzDY
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Пэдро брехливая Барыга,которой верят только имбецилы и гидроцефалы.
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Порошенко, отдавай свою жизнь! Трепло! Ну и какая есть СВОБОДА СЛОВА в Украине? Я бы на месте Савика подала в международный суд и что говорил лично сам Порошенко нужно показывать так же в суде! Идёт явный прессинг СВОБОДЫ СЛОВА! Боится Порошенко!
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вы на приколе? канал САМ подал заявку на закрытие. вы хоть новость читали?
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Постепенно, ползучей тактикой уничтожают всех неугодных, чтобы править вечно. Донбасс пока им только даёт достойный отпор.
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Пистун Пистуненко.Бреше аж майка пiдвертаеться.В рашке -ВВ. У нас- ПП.
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Парадоксально...Шустрый со своим каналом обосрался жиденьким.....а виноват Порох....
Одна передача...и повторы старья..вот и весь контент был.....

Цирк на дроти.....
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да тебя козла, ничем не выпариш - только "спам"!
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И шо..?? Тебе сразу полегчает..или постепенно..??
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В ЧЕМ ПАРАДОКС,МАМАША??? в том что твой идол карамельный схавал неугодного журналиста??? а ты вообще в курсах что происходило до того как Шустер открыл 3stv? ты в курсах что шустера даже при овоще так не прессовали как при мармеладном ДЖО? тебе не интересно почему самую рейтинговую передачу не взял ни один канал тв? тебе не интересно почему Шустера ушли наионального канала??? а ты вот сидишь у клавы и парадоксишь как распоследий...с.
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Этот бред про то как прессовали бедного несчастного Шустрого ты сам придумал..??
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Ну учитывая кто клятвенно клялся на весь мир, можно определить кто обосрался жидиньким!
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А кто то клятвенно клялся содержать канал Шустрого...против воли самого Шустрого..??
То бишь..Шустрый хочет закрыть канал...а Порох должен был его не закрывать..??
Какая то извращенная логика....
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Шустрый привнес в Украину россиянский формат политического ток-шоу...когда целью ставится не обсуждение фактов и их интерпретации, а банальный срач с ором, в промежутках между рекламой. Назахера Вам, уважаемые, Дом2 политический, с украинскими деградантами в главных ролях?
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Имеющие уши - то что на до слышали...
Имеющие глаза - то что надо видели...
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Имеющие мозг перестали его юзать году эдак в 2010-ом...
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Где ж теперь бедные зрадофилы будут на неделю праведной злостью на барыгу и Ко заряжаться?

Ай-я-яй! Бяда-пячаль. Кацапа приитальяненного зобижають! Бабки в Украине зарабатывать не дают. А в Италии слабо шустрому ток-шоу забаламбенить? Или по уровню итальянской журналистики шустрый даже на студента-первокурсника журфака не прокатит?
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"Свобода слова". Петро теперь осталось только умереть.
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Стрелок не нужно меня лечить,я прекрасно знаю почему закрыли! Канал постоянно прессовали и достовали проверками! Рано радуетесь порохоботы!
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с торонникам закрытия шустрова!

смотрите интер "украину"!!!!!
вам это ближе по душе;!
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А теперь смотрите кто порохобот на Цензоре! Открыла для себя новые *лица*)))ппц.
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Жаль Шустерлайф, правдивая была передача, реально критикующая власть, все её недостатки и проколы, сейчас на канале ЗИК по средам появилась программа Другая Украина с главным ведущим Михой Саакашвили, хоть есть еще где правду услышать, спасибо каналу ЗИК, что не боитесь этой бандитской власти.
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не совсем в тему, но анекдотец для хорошего настроения:
Купили дед с бабой радио, воткнули в розетку 220V. Ждут......пошел дымок.......Дед:
- Что-то молчит.......
Баба:
- Сейчас покурят, может, что-то скажут......

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шоколадно-мармеладным . нужно отдать должное Шустеру-до его "свободы слова" на тв ничего подобного и близко не было. все нынешние программы только копия того что сделал Шустер.там какой то поц писал про то что уже не то и интернет лучше.Да только не все интернет юзают.Много людей еще смотрят ящик.это первое. а второе это то что с самым одиозным журналисто,который был одним из символов свободы слова ,просто уничтожили !! вот что напрягает.И сделано это либо Рахат Лукумычем, либо с его же молчаливого согласия.Он хотя бы для приличия предложил Шустеру поработать на 5-ом. А так господа любители шоколадного зада вся эта ситуевина-полное говно.
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Самое интересное что когда Янукович прессовал вся эта мразь шоколадная не вылезала из студии Шустера. Правильно на Западе говорят В Украине не с кем иметь дело такое же ворье только поменялось местами.
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Савик очень интересная личность , журналист с большой буквы, сделавший свое имя сам. Закон, который увеличивал расходы в разы на содержание канала , сто процентов был написан именно под Савика. Савик работал честно и естественно вбелую, не давал повода себя схавать. А при таком раскладе и высоких рисках , связанных с откровенным противостоянием с Порошенко , ему было не выжить. У Савика площадку для дискуссии получали все нам интересные люди, а не проинструктированные банковой клоуны.
Мне очень нравился его канал. Классное пятничное шоу смотрел весь мир. Даже кино, оторое они крутили было особенным, развивающим интеллект.
К огромному сожалению в Украине перестали приживаться яркие личности. Вместо того, чтобы стать Меккой для всех умных и талантливых, мы становимся рашей два с видимостью свободы слова.
Надеюсь , эта власть ничтожная в своей жадности и карикатурная в своей лжи уйдет, а савик вернется. Мне стыдно за неспортивное поведение брехливого Порошенко.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию канала Савика Шустера
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