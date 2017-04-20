Нацсовет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию канала Савика Шустера

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, vad
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Всего на сайте: 229 писателей
А может Шустеру на 5-й канал устроиться!
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► 0:30
https://www.youtube.com/watch?v=9rQQMPnwzDY
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Одна передача...и повторы старья..вот и весь контент был.....
Цирк на дроти.....
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То бишь..Шустрый хочет закрыть канал...а Порох должен был его не закрывать..??
Какая то извращенная логика....
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Имеющие глаза - то что надо видели...
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Ай-я-яй! Бяда-пячаль. Кацапа приитальяненного зобижають! Бабки в Украине зарабатывать не дают. А в Италии слабо шустрому ток-шоу забаламбенить? Или по уровню итальянской журналистики шустрый даже на студента-первокурсника журфака не прокатит?
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смотрите интер "украину"!!!!!
вам это ближе по душе;!
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Купили дед с бабой радио, воткнули в розетку 220V. Ждут......пошел дымок.......Дед:
- Что-то молчит.......
Баба:
- Сейчас покурят, может, что-то скажут......
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Мне очень нравился его канал. Классное пятничное шоу смотрел весь мир. Даже кино, оторое они крутили было особенным, развивающим интеллект.
К огромному сожалению в Украине перестали приживаться яркие личности. Вместо того, чтобы стать Меккой для всех умных и талантливых, мы становимся рашей два с видимостью свободы слова.
Надеюсь , эта власть ничтожная в своей жадности и карикатурная в своей лжи уйдет, а савик вернется. Мне стыдно за неспортивное поведение брехливого Порошенко.
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https://www.youtube.com/watch?v=T_jfxwzznpI
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піздьожіобіцянок ?
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