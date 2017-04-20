В ближайшее время Мартыненко объявят подозрение, - НАБУ

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і шо БАРИГИ цією новиною пробують здану ГААГУ ?
За тиждень це стане ЯСНО.
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Как ваы уже заебали, "юбристы-международники? зрадофильские.
Начитались хуйни, перепощеной с .сРУ сегмента, и воете второй день о какой-то проёбанной Гааге.
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так они лечат ,инфаркт таблетками от гриппа и наоборот!
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Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
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И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.
https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
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Но она исчезнет. Я в этом уверен на 100%. И чем быстрее все это поймут, тем меньше издержек для них и для страны. Я предупреждал уже.Привожу две короткие цитаты из моих же ранних статей.1. «Запад готов мобилизовать 40 млрд долл, но он абсолютно не готов, чтобы эти деньги или их часть просто разошлась по карманам наших олигархов и чиновников. Поэтому, предоставляя эти деньги, Запад выставил очень жесткие и конкретные условия. -1. Борьба с коррупцией.2. Демонополизация.3. Структурные реформы.4. Отстранение олигархов от бюджета.Вместо двух олигархических структур, например, в какой-то отрасли экономики Запад требует иметь 5-6.Они буду равноудалены от бюджета, они будут меньших размеров. И они должны и будут конкурировать между собой. Так это работает у них. И так они сделают у нас. Имеют право, ибо они оплачивают банкет)»2. «Правительство США в лице посла Пайета и Правительство Украины в лице Авакова подписали Договор о сотрудничестве в противодействии коррупции.Это значит, что МинЮст, ФБР и др. органы США будут помогать, обмениваться данными и тд с АКБ, Генпрокуратурой и МинЮстом Украины.Конечно мы мало чего можем сообщить США такого, чего бы они не знали. А вот они знают очень много.Про всех наших политиков, чиновников и бизнесменов. Потому что все они хранят деньги на Западе и даже, если вклад (счет) лежит в офшоре или любой другой стране, но в долларах США, то это означает, что Финразведка Минфина и МинЮста США этими деньгами имеют право интересоваться. И поэтому на каждого нашего такого гражданина в США есть не одна толстая папочка. И теперь те, кто будет пытаться вставлять палки в колеса проекту «Витрина» или еще хуже- пытаться позариться на денюшки дяди Сэма будут себя чувствовать очень неуютно.Вот такой вот всем звоночек.Надеюсь все услышали».пс. после решения МВФ украинский бюджет- это деньги дяди Сэма. Автор: Олег Пономарь
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Нічого нового. НАБУ знову через мудаків зливає інфу у FB про заплановане затримання перед врученням повідомлення про підозру. Гортайте далі
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