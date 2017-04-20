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Материалы по теме:  Задержание Мартыненко
Теги: ГОК (12) Мартыненко (275) растрата (107) Холодницкий (288)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий обнародовал некоторые подробности дела, в рамках которого был задержан экс-нардеп Николай Мартыненко.

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та ні пацани .... кажись
ПАНЄСЛАСЬ МОЧА ПО ТРУБАХ....
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А як же ж кримінальна справа за хабарі від Шкоди за будівництво атомних реакторів в Україні? Там більші суми фігурують і розслідування ведуть європейські правоохоронні органи! Мартиненко це гаманець яценюка, збирав відкати в зовнішніх підрядників. Треба його ще за стіну попитати, де стіна?
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Чур федерацию фигурного катания не занимать!!;Гонтарева.
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от гонтарєву не зімайте .... про покійників аьо ДОБРЕ , або нічого .....
чи ви думаєте шо їй дадуть ДОВГО ЖИТЬ ?
ей вей....
ви такі помиляєтесь ... такий ЦІНИЙ СВІДОК і живий ? нєпозволітєльная розкіш.....
так шо на місті грнтарєвой ПІШОВ би в такий крутий запой....
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а чечетов ПАЛЄТАЛ.....
цікаво як лєрка ?
мабудь нєкачєствєний БОЯРИШНІК , або СТЄКЛОМОЙ....
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Вона той лёд,привикла бачить тiлькi в коктейле.Я за бобслей
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Но лед же видела ,а в нашей стране уже достаточно быть причастным к спорту или прокуратуре
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Очередные обещалки . Посадок , конфискаций нет и похоже и не будет . А жаль .
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боюсь ви праві ...
але ЦЕЙ ГНИДНИК РОЗВОРУШИТСЯ НЕ ПО ДЄТСКІ ... І примарні вибори стануть реалією.....
хоч бипипи і хасідському хронту воно звичайно так потрібно , як кроліку ГОНОРЕЯ.
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Если бы было "Мартыненко приговорен за растрату 17 миллионов" -тогда я понимаю, а так, идите гуляйте, все всё поняли уже.
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Шо там с "ценным" кадром шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ насраловым??? Куш распилен и дело замято???
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У него клетчатое одеяло есть? А кем станет, председателем федерации тяжелой атлетики?
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17 миллионов долларов=4600 млрд гривен?это по какому же курсу?
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Пардон. Калькулятор испугался таких денег и дал сбой. 460 млн гривен. Да, пискарик по сравнению с Насировым.
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значит и залог будет миллионов 10..эта четкая схема и нарушать ее никто не будет..
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Тоже деньги. Хотя и их могут не дать. Он хоть женат ? Это очень важно.
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Очередное кино и немцы.И кто нибудь еще верит в правосудие в стране? Вот почему пастор кричит кремль к вторжению готовится скорому.Отвлекает от мартыненка.
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100%! Через месяц все забудется и Мартыненко будет продолжать и грабить нас как и раньше. За все заплачено!
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Уявив собі, як би верещав Ляшко, якби його затримали, міг би публічно, такого наговорити, що усi плівки Оніщенок-Літвіненок в порівнянні з цим, просто дитячі страшилки.
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А ви точно знаєте, що все? Або просто брешете? Чому думки вологі? Ви при згадці Ляшко стаєте вологим і думаєте, що все роблять так само? Це не так, а ви продовжуйте зволожувати.
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Ляшко, мабуть, не верещав би, а тихенько запропонував залагодити справу без свідків, полюбовно...скотиняка такий. Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 4142
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Так він і так це робить по тихому, а коли тихо не виходить, кричить, що Порошенко злодій.
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Не вірю, що однотуровий хоче посадити трьох друзів, понти для лохторату.
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Новый кацаПсинский Гитлер,Лёха Навальный всех найдёт,даже кошелька Путлера Рому Абрамовича в Лондоне...
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о сколько федераций чудных готовит нам еще НАБУ!
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Сегодня на Эхо Москвы был блогер Дмитрий Иванов,он же kamikadzedead,ой маладца,тянул по полному тарифу Путлерскую ШАЙКУ
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интересно, какой залог ему предложат....по ходу в сумме залога есть намек на откупные.....ведь все залоги вносятся и фигуранты гуляют и решают вопросы...
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Если бы Украинцы жили в США все до одного,они бы посадили и Порошенко и Джека Рокфеллера со всем семейством..,за Билл Гейтса не знаю...
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Интересно, зачем Пэрэможець затеял цирк с Мартыном?
Вариант 1. Судя по рекламе ШлюшкО на ТВ и активному пиару Гноси - на горизонте выборы. Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2751 И единственная возможность их назначить - отсутствие коалиции. Как сделать? Надо вытолкать Недоношенный Фронт, еще и плюнуть на спину - развалили коалицию, ответственность за выборы на Яйценюхе!
Вариант 2. Решили отжать у Недоношенных одну из серьезных должностей. Кандидаты на слив в унитаз - Пастор (но у него должность - свадебный генерал, нах надо - непонятно), Логопед (сам ноль без палочки, но должность зеер гуд) и третий кандидат - Рукзакян. Кажется, что позиции у харьковского хача железобетонные, но если почитать за последние дни размышления соевых аналитегов на тему "личная армия Рюкзакяна" и "подготовка к перевороту мусорами" (новость: харькОвская беркутнЯ под следствием, но на службе в полиции - из той же серии), то Шкурка армянского Сени явно под угрозой...
Так что бежим за попкорном и ждем-с развития событий
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Для БПП идти на досрочные под лозунгами "борьбой с коррупцией" конечно поинтересней, чем с непонятным для большинства в стране "безвизом".
И западные партнёры довольны. И свои тоже: убираем НФ с насиженных мест и садим на потоки своих.

https://www.facebook.com/taras.zahorodniy/posts/1532172673462234
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Моисей таскал по пустыне 40 лет быдло своё,сколько надо для Украины? и когда появится Моисей...
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А когда его в Феофанию отвезут с каким нибудь инфарктом микарда.
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на РАБссии решили похоронить вавана чЛенина,вот это номер...
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Требую немндленно отпустить! Это удар по бюджету страны - он же налоги платил!
Ну не все, кто без греха....но шо -то платил же!
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Аль Капоне сел в тюрагу не за многочисленные убийства,а за неуплату налогов..
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зараз завангую: фофанія-сізо-залог-дома-голова фндерації-паспорта на руки....
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Еду по Тверской,а на посту стоит Великан дядя Стёпа мент советский,свистит..подходит,нарушаем товарищ,..
говорю,товарищ капитан, я час назад с тюряги откинулся,вот Волгу у взяточника угнал...,а товарищ Юрий Деточкин-Смоктуновский.ЗЕЛЕНЫй свет и 100 км в час разрешаю.. говорю есть ! товарищ капитан..
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в Каракасе прошла самая крупная акция протеста против президента Николаса Мадур

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=pnyLpD3u1Gw

Мартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 3270
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Якщо я завлю цього содоміта з зенітной гармати - за мене внесуть залог пару нардепів ні? Чого вони не сидять у тюрьмах може хто сказати?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМартыненко подозревается в растрате 17 миллионов долларов, - Холодницкий
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