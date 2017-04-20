В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР"

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Любого из нас могут схватить и обвинить в самых бредовых преступлениях. Начиная от кражи яблока в райском саду, заканчивая кражей половичка у дверей у Марь Ванны в Усть-Задрыщенске.
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А вообще меня сильно удивляет, что в мире находятся организмы вроде наших заробитчан и Дональда Трампа, которые верят, что Россия стала какой-то другой страной, а не Империей Зла, которая из вонючих болот удельного Московского княжества ложью, кровью и предательством расползлась до 1/6 части суши.
Неужели есть еще простаки, верящие, что с "русскими людьми" можно говорить иначе, кроме как уебав для начала кирпичем по зубам? Что эта Империя Зла как-то изменилась за последние 500 лет? Да в начале 90-х они просто отлежались в кровавом поносе, что остался от СССР. Отожрались на гуманитарных "ножках Буша", а сейчас снова принялись за то, что они только и умеют - убивать и порабощать.
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Бывший депутат Верховной Рады от БЮТ, перешедший в 2010 году во фракцию Партии регионов, Александр Шепелев, которого в Украине обвиняют в ряде тяжких преступлений, а также в государственной измене, тесно сотрудничал с ФСБ РФ.Издание опубликовало один из документов из уголовного производства Генеральной прокуратуры Украины - "объяснительную" бывшего народного депутата, адресованную директору ФСБ Александру Бортникову.
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