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Теги: задержание (5533) оккупация (6856) разведка (1678) Самара (7) ФСБ (1089) шпионаж (645) Донбасс (14189)
Тему создал: редактор новостей

В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР"

Минобороны Украины отрицало причастность данного гражданина к работе разведки.

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Тобто путін використовує ДНР та ЛНР для позасудових розправ з громадянами України та РФ. Україна має звернути на цей факт увагу міжнародної спільноти, ДНР та ЛНР це терористи які просто вбивають громадян України та РФ без суду та слідства. ДНР та ЛНР це зброя російської мафії путіна і має бути знищена з залученням іноземних військ в найкоротший термін.
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а лучше половинку тем, а вторую - другим. И зрелищно и все рады
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да пофиг. Пусть каждый выбирает то, что больше нравится. Можно даже лотерею организовать с двумя черными пакетами .
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Да классно, только за три года всего десяок кацапов словили, больше возни, чем толку
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Еще одно доказательство, что нехер украинцам делать в паРаше, с которой мы воюем уже третий год.
Любого из нас могут схватить и обвинить в самых бредовых преступлениях. Начиная от кражи яблока в райском саду, заканчивая кражей половичка у дверей у Марь Ванны в Усть-Задрыщенске.
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ПС
А вообще меня сильно удивляет, что в мире находятся организмы вроде наших заробитчан и Дональда Трампа, которые верят, что Россия стала какой-то другой страной, а не Империей Зла, которая из вонючих болот удельного Московского княжества ложью, кровью и предательством расползлась до 1/6 части суши.
Неужели есть еще простаки, верящие, что с "русскими людьми" можно говорить иначе, кроме как уебав для начала кирпичем по зубам? Что эта Империя Зла как-то изменилась за последние 500 лет? Да в начале 90-х они просто отлежались в кровавом поносе, что остался от СССР. Отожрались на гуманитарных "ножках Буша", а сейчас снова принялись за то, что они только и умеют - убивать и порабощать.
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Там такой "агентуры" гэбня может милионами напридумывать. На месте наших "заробітчан" я бы трижды подумал,перед тем как ехать на эту гавнотерриторию.
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Журналисты рассказали о работе экс-депутата Рады на спецслужбы РФ: опубликован документ

Бывший депутат Верховной Рады от БЮТ, перешедший в 2010 году во фракцию Партии регионов, Александр Шепелев, которого в Украине обвиняют в ряде тяжких преступлений, а также в государственной измене, тесно сотрудничал с ФСБ РФ.Издание опубликовало один из документов из уголовного производства Генеральной прокуратуры Украины - "объяснительную" бывшего народного депутата, адресованную директору ФСБ Александру Бортникову.

В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР - Цензор.НЕТ 4230

В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР - Цензор.НЕТ 3956

В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР - Цензор.НЕТ 4623

В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР - Цензор.НЕТ 738

В ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР - Цензор.НЕТ 729
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Штирлиц Если не стеб, это вообще алес. Глава ФСБ такой куйней страдает.
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кстати, было не плохо нашему МИД"у поинтересоваться, а в какому статусе в даному случае выступает "дыныры" для россии?
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Мразь знает что делает. С Украиной официально войны нет и по идее должны были бы просто отпустить чудака. Но отдали в Даунбасский лепрозорий чтобы те могли использовать при обмене. Мразь, одно слово...
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Согласно какого международного договора они это сделали?
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Всех пассажиров машин с срусскими номерами ловить и на подвал.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ ФСБ РФ заявили, что задержанный в Самаре "украинский агент" депортирован в "ДНР"
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