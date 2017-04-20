Посла РФ погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит, то попадает в черные списки, - Матвиенко пожаловалась на "русофобскую политику" США

Alexander Frank
, Иван Иванов a71a2b03
, лао-цзы-дун
, Анатолий Прибий
, Ich bin Niegan
, Vasyl Moroz 779d57e5
, Алег Федоров
, Игорь Литвинюк
, Senator S 01a656ec
, Леонид Богданов
, Дельфін Фатіма
, Spun
, Nikol Pricol
, Me
, Юрий П
, Шуц
, Небайдужий
, ddd_ddd
, Cтарий Кінь
, dorateja1 .
, Ва Ва 7c567806
, Владік
, Герхард
, Дмитро Солодовник
, antuanet
, MD_DB
, Oleg Astashkin b7a8e789
, Зачем вам знать мое имя
, Карпов Олег
, Yuriy Yurieff
, Alexandr Slavich
, Дмитрий49
, Слава Украине 706c8f12
, sobir
, Виталий Прокуратор
, Дмирий Лопушок
, Miko R 798886a8
, Игнат Коваленко
, cthutq dfcz
, Александр Кочубей
, РоботБАндер2
, Nino
, вова хутин
, Виктор Иванишен
, Colt
, Valery Greff
, Glock-19
, SlavaSu
, Fell
, Mark Butovetzky
, Mikola Ivanov
, SergTranscarpathian
, Igor Kalyuzhny
, Україна ЮА
, Михайло Козочкін
, igor555 ab2700df
, Маркиз
, Юра Амурский
, Виталий Бутч
, Yurii Sliusarchuk
, Italian
, Елена Маркизовна
, Verter_98
, Sergey Stolyarenko
, Сергей Козловец
, Aviso Hela2007
, Kostya Kostya
, Nevertrust
, Лина Гурьева
, Fox 1 b13bec2b
, fresh guacamole
, лютый
, фывафы фываф
, Leo Uxmal
, Родион Иверин
, Galicja
, John Observer
, Kaiman
, Толя Барклай
, Слава Лукієнко
, частный сектор
, Ксен Ляпін
, Олег Мандрівник
, Андрей Веселовский
, Павел 44 521f088a
, Юрій Синкусь
, Юрий Шпилевский
, Анатоль Лемберг
, namtab
, Wlad5495
, Андрей Бигма
, FuntikUkraine
, Игорь Карпушин
, Малець Тарас
, vigo
, Art Severin
, armamagedoniks
, Sash Fart b42abe58
, За справедливость
, Foxcoon007
, Петр Исакович
, Бандерівець
, Дмитрий Белышев
, Rjr
, Matr Ua
, Antiberkut
, Прощай немытая раССея
, Casada
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, aquarius580 .
, Серж Светлый
, Sophia-Maria Duglass
, Dimitriy Zorro
, Виктор Бульбаш
, Козак Іван
, Прохожый
, андрей andres
, Franko
, буков
, Константин 1041a131
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Лилия Стацкая
, Сергей Иванофф
, Пан Телемон bc543dce
, Саша Киев
, Борис Зет
, Vladimir Omelyanov
, Михайло Вільхівський
, victor Emetc
, kapper
, Вадимир Каракай
, Диды ваивале
, roshenko q
, Bogdan Cherniavsky
, Сергей Канев
, S. Fogger
, Vincent Icarus
, ALEX BLACK
, софи
, Aragorn 1975
, Igor L
, Elena I 52638e4b
, Vassanta Kara
, Nigilist74
, Yaroslav Tsutsa
, Олекса Довбуш 0a47d114
, Igor Riders
, Viktor Petrov a53b8b8b
, Анатолий Черногуб
, Влад Ол
, Fobos
, Alexandr Orlyk
, frosch
, Агамемнон
, Лео Кот
, три - пятнадцать
, диор
, svd
, Vladimir Kalashnikov
, Alex Nazar dc975c7d
, Люцифер
, Йозеф Швейк
, Xatto
Vasyl Moroz 779d57e5, Дельфін Фатіма, dorateja1 ., Игорь Литвинюк, Герхард, Ich bin Niegan, Nikol Pricol, Иван Иванов a71a2b03, ddd_ddd, Senator S 01a656ec, Зачем вам знать мое имя, Fell, Карпов Олег, Glock-19, cthutq dfcz, Україна ЮА, Маркиз, Colt, Miko R 798886a8, SergTranscarpathian, Шуц, Дмитрий49, Valery Greff, sobir, Yurii Sliusarchuk, fresh guacamole, Alexandr Slavich, Михайло Козочкін, Oleg Astashkin b7a8e789, Fox 1 b13bec2b, Rjr, Анатолий Прибий, armamagedoniks, Юрій Синкусь, Прощай немытая раССея, Петр Исакович, Дмитрий Белышев, vigo, Дмирий Лопушок, Слава Лукієнко, Толя Барклай, Sash Fart b42abe58, Серж Светлый, РоботБАндер2, Verter_98, буков, Kostya Kostya, Aviso Hela2007, Родион Иверин, Сергей Канев, Козак Іван, Igor L, Прохожый, Виталий Бутч, Сергей Иванофф, Fobos, Андрей Бигма, Небайдужий
Всего на сайте: 221 писатель
Ответить
Ответить
Чисто по понятиям с послом рашки: как с опущенными петухами
Ответить
- Нет, что вы ! Я ей наслаждаюсь!
Ответить
Ответить
Ответить
Дык МИД РФ шестерка у правительства и вынуждено говорить языком хозяина...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ну, собсно, именно из-за того, что кацапня позволяет себе такие высказывания, люди, общающиеся в кацапней, попадают в черные списки.
Ответить
Ответить
В правительстве поддержали сбор денег со всех приезжающих в Крым и Сочи
Власти планируют разрешить Крыму, Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям взимать с приезжих курортный сбор до 100 руб. в сутки. В нынешнем виде правило коснется не только туристов, но и всех, кто приезжает на курорты по делам, например «командированных»
Правительство готово провести эксперимент, разрешив властям Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, брать курортный сбор до 100 руб. за каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет. Соответствующий законопроект в понедельник, 17 апреля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа, которое разработало этот проект, подтвердила, что по итогам обсуждения на правкомиссии было поддержано внесение законопроекта на рассмотрение правительства, но с учетом поступивших предложений.
Текущая версия законопроекта предполагает максимально широкий круг потенциальных плательщиков сбора, включая туристов, которые останавливаются у физлиц, и работников в командировке, но исключая льготные категории граждан, следует из текста законопроекта (есть у РБК) и слов источников, знакомых с обсуждением инициативы.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/20/04/2017/58f7837a9a7947f530d02b8f?from=main
Дуристический сезон на марше!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
если кацапы и дальше будут разговаривать так. То для них , действительно скоро ничего не измениться
Ответить
Ответить
(С) Псевдобайкер из псевдостраны
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
НАМНОГО ЛАКОНИЧНЕЕ: "ораЛкул кремле-банды Валька-прошмандовка".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Известный российский экономист и социолог Вячеслав Иноземцев высмеял заявление главы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова об установлении заказчиков теракта, который был совершен в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.
Ранее, общаясь с журналистами, Бортников заявил, что правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. "Установлен", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
При этом, некоторые российские СМИ, привели слова главы ФСБ так: "практически установлен". Имя предполагаемого заказчика Бортников не уточнил.
В то же время, как сообщил РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете РФ и подтвердил источник, знакомый с ходом дела, ФСБ и СКР проверяют на причастность к теракту идеологов экстремистской организации "Исламское государство". По словам источников, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу "Абу Джихад".
Ответить
Ответить
кацапов не поймешь, весь мир пугают "можем повторить", "искандеры не какаються" и тд...
это они думают приносят руссофилию? (звучит как скотофиллию )
Ответить
Ответить
если ты придешь к соседу воровать и убивать ближних - тебя будут бояться и опасаться.
интересно понаблюдать, в зоопарке, за брачными ритуалами этих животных
Ответить
Ответить
надейся валюха, хлебни стакан))
и жди пока кацапия-рфия накроеися медным тазом, тада закончится русофобия!
Ответить
и чаще носки менял и не с ноги на ногу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Могли бы погрузить и в чан с говном, где русской собаке и место.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ваше место на параше.
Ответить
Ответить
Ответить