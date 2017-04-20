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Теги: дипломатия (973) Конгресс США (260) Россия (70082) США (12406) Матвиенко Валентина (15)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Посла РФ погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит, то попадает в черные списки, - Матвиенко пожаловалась на "русофобскую политику" США

Россия заинтересована в диалоге с американскими конгрессменами, но рассчитывает, что такие люди, как сенатор Джон Маккейн, не будут определять внешнюю политику США и отношения двух стран улучшатся.

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а чего матвиенчиха возБУХАЕТ?
Чисто по понятиям с послом рашки: как с опущенными петухами
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-Вы страдаете русофобией !
- Нет, что вы ! Я ей наслаждаюсь!
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От кацапов во всем мире как от чумы шарахаются.
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Посла РФ погрузили в такой вакуум,

Дык МИД РФ шестерка у правительства и вынуждено говорить языком хозяина...
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С чего это "валька-стакан" называет гавно вакуумом? Не опохмелилась с утра,что ли?
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Неосторожное похмелье Валюха приводит к затяжному запою. Тебе ли шалава это не знать?
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радуйтесь, что пока вашему "чудо" послу морду не бьют, а только куда-то погружают.
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Идиотка Матвиенко. А когда руцький ловит в мацкве народ за синежелтую одежду? Это значит нормально?
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Прокаженные )))) скоро за рузкий в морду будут плевать во всем мире )))
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Если Маккейн и иже с ним контуженые люди

Ну, собсно, именно из-за того, что кацапня позволяет себе такие высказывания, люди, общающиеся в кацапней, попадают в черные списки.
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Как рашка развалится, так такая политика и закончится
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Зацените новыну:

В правительстве поддержали сбор денег со всех приезжающих в Крым и Сочи
Власти планируют разрешить Крыму, Алтайскому, Краснодарскому и Ставропольскому краям взимать с приезжих курортный сбор до 100 руб. в сутки. В нынешнем виде правило коснется не только туристов, но и всех, кто приезжает на курорты по делам, например «командированных»
Правительство готово провести эксперимент, разрешив властям Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, брать курортный сбор до 100 руб. за каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет. Соответствующий законопроект в понедельник, 17 апреля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа, которое разработало этот проект, подтвердила, что по итогам обсуждения на правкомиссии было поддержано внесение законопроекта на рассмотрение правительства, но с учетом поступивших предложений.
Текущая версия законопроекта предполагает максимально широкий круг потенциальных плательщиков сбора, включая туристов, которые останавливаются у физлиц, и работников в командировке, но исключая льготные категории граждан, следует из текста законопроекта (есть у РБК) и слов источников, знакомых с обсуждением инициативы.

Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/economics/20/04/2017/58f7837a9a7947f530d02b8f?from=main

Дуристический сезон на марше!
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Пипец "командировочным" кизякам. Разоряться даже на "бояру" не будет хватать...
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Что то доказывать ватнику, все равно что сс...ть на вентилятор. Просто в рыло.
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НЕПРЕМЕННО ЗАКОНЧИТСЯ. И с послом Московии (в её границах до Ваньки - сыноубийцы что за грозного знаем) будут и говорить и здороваться. А с послами Татарстана там или Сибирской республики то же будут общаться без ограничения.
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"Если Маккейн и иже с ним контуженые люди будут определять внешнюю политику такой великой страны и в целом, и в отношении России, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется.Источник: http://censor.net.ua/n437103

если кацапы и дальше будут разговаривать так. То для них , действительно скоро ничего не измениться
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- Почему нас, рашистских оккупантов, нигде не любят?
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это, затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю. Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете»

(С) Псевдобайкер из псевдостраны
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Матвиенко! От себя лично и от граждан Украины выражаю вам по этому поводу глубокую озабоченность. Горите в аду!
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Извините за выражение... Но, теперь в США, если прошел целый день и никто не завафлил пидоРашку, то день для Америки прошел зря...)))
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КАК ТО ВСЁ НЕУКЛЮЖЕ: "спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко".
НАМНОГО ЛАКОНИЧНЕЕ: "ораЛкул кремле-банды Валька-прошмандовка".
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Да, ничего хорошего не ждите. Просто контузьте себя стаканом водяры в очередной раз, алени абрыганные.
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ну так что, впишитесь за русскоязычных послов, которых пиндосы обижают?
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его надо погрузить в цемент, а не в вакуум!
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Та они гниды пляшут от радости в кремле, когда их руссофобят, иначе им у власти не удержаться, ким чен ын вот их любовь до гроба.
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Порошенко или Сорос: Иноземцев высмеял заявление главы ФСБ о заказчике теракта в Петербурге

Известный российский экономист и социолог Вячеслав Иноземцев высмеял заявление главы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Бортникова об установлении заказчиков теракта, который был совершен в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Посла РФ погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит, то попадает в черные списки, - Матвиенко пожаловалась на "русофобскую политику" США - Цензор.НЕТ 3929

Ранее, общаясь с журналистами, Бортников заявил, что правоохранительным органам удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. "Установлен", - заявил он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

При этом, некоторые российские СМИ, привели слова главы ФСБ так: "практически установлен". Имя предполагаемого заказчика Бортников не уточнил.

В то же время, как сообщил РБК собеседник в Национальном антитеррористическом комитете РФ и подтвердил источник, знакомый с ходом дела, ФСБ и СКР проверяют на причастность к теракту идеологов экстремистской организации "Исламское государство". По словам источников, организаторов атаки могла вдохновить пропаганда из-за рубежа, в том числе, от Ислама Атабиева по прозвищу "Абу Джихад".
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но рассчитывает, что такие люди, как сенатор Джон Маккейн, не будут определять внешнюю политику США и отношения двух стран улучшатся.-но сама решила указывать с кем козу водить....и скаки рашистом дружить...
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"Матвиенко пожаловалась на "русофобскую политику"

кацапов не поймешь, весь мир пугают "можем повторить", "искандеры не какаються" и тд...
это они думают приносят руссофилию? (звучит как скотофиллию )
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У ваты отсутствует причинно-следственная связь. Там просто негде ей присутствовать, мозгов нет
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это безусловно, но в этом то, ну совсем же примитивно...
если ты придешь к соседу воровать и убивать ближних - тебя будут бояться и опасаться.
интересно понаблюдать, в зоопарке, за брачными ритуалами этих животных
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Думаю, что зрелище не из приятных за таким наблюдать нормальному человеку
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"Матвиенко надеется, что такая "русофобская политика когда-то закончится".Источник:http://censor.net.ua/n437103"
надейся валюха, хлебни стакан))
и жди пока кацапия-рфия накроеися медным тазом, тада закончится русофобия!
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надо еще ногой придавить его там, что бы вылезти не пытался
и чаще носки менял и не с ноги на ногу.
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Ну батенька Вы и хфошизд. Ему , что носки с ног на голову одевать? Т.е. Х/Б на ватную голову? Ай яй яй, масло масляное вата на вату.
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зашкваренные кацапы удивлены, что ими брезгуют )
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Так это еще милостиво так, чисто в духе западной толерастии, что погрузили "в вакуум".
Могли бы погрузить и в чан с говном, где русской собаке и место.
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«Россию ненавидят только страны, до которых она дотянулась своей грязной лапой. Все остальные страны её просто презирают.» Ху Цзинь Тао Генеральный секретарь ЦК КПК
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Дык, беда... На валькину морду посмотришь - сразу русофобом становишься. А если еще рот откроет - маньяком-русофобом.
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А с каких пор презрение стали называть страхом (фобией)?
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странно, правда? мы захватываем территории, убиваем граждан соседних стран, грабим соседей, а они русофобию устраивают
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"Роль и место Совета Федерации в решении современных задач внутренней и внешней политики российского государства".Источник: http://censor.net.ua/n437103

Ваше место на параше.
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Алкашка. Что возмёшь. Следующая стадия боЯРОШница.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПосла РФ погрузили в такой вакуум, что если кто-то с ним поговорит, то попадает в черные списки, - Матвиенко пожаловалась на "русофобскую политику" США
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