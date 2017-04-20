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Материалы по теме:  Доказательства российской агрессии в Украине
Теги: армия РФ (6388) оккупация (6853) танк (689)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Найдено очередное доказательство поставки из РФ российских вооружений боевикам на оккупированный Донбасс.

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Лучше в ООНовском суде это рассказывали, а не нам.
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Та да.
Мы и так знаем, что русня ватным абизянам на Донбассе поставляет свою технику. В том числе и самую современную.
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ООНовским ссыкунам рассказывать? Кацапы представителей ООН скоро на уйх прямо на заседаниях посылать будут, а в перерывах в сортирах мочить . Все они в этом "Очевидно, Однако Невероятно" знают, только слепоглухонемыми прикидываются
Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 777
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Печальная лошадь скажет, что дали кацапы покататься сепарам.
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Вот непонятливые волонтеры это марсиане Захару межголоктический 3д принтер подогнали , который копии чего хочешь делает по фото.
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Кому это интересно ? Европе плевать , США плевать , всему миру плевать .
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тане это чисто совпдение ... , этот танк из ШАХТ выкопали ... :D

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7049
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Конечно,сепаратизм можна и танками пострелять,а нашим ребятам нельзя даже автоматами
Мразь рашенко все делает,чтобьі угодить кабаевичу
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Писдеж..это шакаладный танк, в честь 8 марта..у нас нет войны..у нас самый сладкий прэзидент, самая умная рада..и жить нам стало веселее
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Их ватных дегенератов такими делает система!
Вот посмотрите,кто их воспитывает в детских садиках.


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Все это пожалуйста Гаагу подавайте, а не нам показываете в виде оправдания. О да, вы же не подавали этих доказательств, а что вы подавали, да ни хуя по моему
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так, похоже, они на нем за бухлом гоняют.
то из дыры в кацапию,
то из кацапии в дыру.
смена екипажа после 800 на каждого.
таксе ето у их такое.
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ИнформНапалму-респект за кропотливый поиск, никто, кроме них, этого бы не сделал.
Не знаю, что именно наши предъявили в ооновском суде, возможно, и подобный материал, но думаю, готовились.
Какими же тогда должны быть " убедительные доказательства"?
Накладная на отпуск оружия Плотницкому за подписью ху#ла?
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гусеницы ими можно толпу разогнать как в Венгрии И Чехословакии
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Пусть эти железяки на суде в Гааге показуют. А нам они и нахрен не надо.
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ФСБ заявила про встановлення замовника теракту в Петербурзі,це хтось с Туречини...я смотрю что турки с московской Ордой начали обмениваться на дружественной основе терактами,имея с этого обоюдную выгоду.
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Фиксаторы !
Вы лучше бы помогали нашим танковым заводам ВПК с финансированием .
За 10 лет выпустить только 10 "Оплотов" для ВСУ ?

И хотите с этим воевать танками Т 64 с 30- летнего хранения ...
И сейчас далеко от этого не ушли (см.фото).
Бронетанковый ремонтный завод ,да фото старые -но суть та же .

Один и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе - Цензор.НЕТ 4014
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Ідіотизм якийсь, блін. Тут, на Цензорі, щоб посвистіти? А в Гаазі чому ж ці докази не представили? А якщо представили, то чому суд їх не прийняв?

І, до речі, а Україна офіційно визнала ДНР-ЛНР терорестичними організаціями? Чи може я щось пропустив?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОдин и тот же российский танк Т-90А зафиксирован у российских танкистов и у террористов на Донбассе. ФОТОрепортаж
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