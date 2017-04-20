Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины. ВИДЕО

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Что я только что прочитал?
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При совке там доминировала совковая геологоразведка, и искали в основном уран. Урана там немного, зато много тория. При развале совка в Монголию понаехали западные геологические фирмы а нашли там ОООчень много чего ( в земле ), понастроили разных комбинатов по добыче и обогащению и продают за границу. В общем, что накопали, то и имеют. Населения там мало, в районе 3 млн, занимаются в основном скотоводством, и они скоро по ВВП на рыло ( выкопаном из земли ) обойдут многие страны. Как кацапия.
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Алтанхуяг - золотая кольчуга
Алтангэрэл - золотой свет
Арвай - ячмень
Багабанди - маленький послушник
Бадма - лотос
Батар - богатырь
Баатаржаргал - богатырское счастье
Баатачулуун - богатырский камень
Басан - пятница, Венера
Басаан - пятница, Венера
Баяр - праздник
Бябма - суббота, Сатурн
Бямбасурэн - хранимый Сатурном
Бяслаг - сыр
Ганбаатар - стальной богатырь
Ганзориг - стальная сила воли
Ганжуур - золотой свет
Ганхуяг - стальная кольчуга
Гоньд - тмин
Даваа - понедельник, Луна
Дамдинсурэн - хранимый Хаягривой
Данзан - держатель учения
Данжуур - золотой свет
Джамбул - крепость
Джаргал - блаженство
Джучи - сын Чингисхана
Долгоон - спокойный, тихий, мягкий
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А по паспорту он скорее всего: Петраускас Иван Абрамович.
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