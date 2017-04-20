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Теги: Госпогранслужба (2610) задержание (5528) сигареты (581) дипломаты (193)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины. ВИДЕО

В пункте пропуска "Лужанка" на украинско-венгерской границе сотрудники Госпогранслужбы, СБУ и ГФС задержали микроавтобус с грузом контрабандных сигарет.

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Еще один удар по всрускаму миру, праотцов рассеян биндеры запресовали.
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Ну кто , как курит . У некоторых пачка в день , у некоторых две , а у суровых работников монгольского консульства машина в день ))
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Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины.

Что я только что прочитал?
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задержан "на украинско-венгерской границе" - это всё объясняет
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Если у него еще хвамилия Иванов окажется - я вообще мозги сломаю.
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монгольский дипломат это почти тоже самое что и зимбабвийский биатлонист
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в Монголії ВВП на рило більше ніж у нас в два рази
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И я даже знаю почему. Мой сосед работал в геологии и там 2 года провел в командировке.
При совке там доминировала совковая геологоразведка, и искали в основном уран. Урана там немного, зато много тория. При развале совка в Монголию понаехали западные геологические фирмы а нашли там ОООчень много чего ( в земле ), понастроили разных комбинатов по добыче и обогащению и продают за границу. В общем, что накопали, то и имеют. Населения там мало, в районе 3 млн, занимаются в основном скотоводством, и они скоро по ВВП на рыло ( выкопаном из земли ) обойдут многие страны. Как кацапия.
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Сколько читаю победных реляций от наших погранцов, ловят только тех, кто пытается, что-то вывезти с Украины. Не разу не попадалась мне сообщение о задержании ввозимой контрабанды. Ввозимая контрабанда - вот что является заботой пограничников. А они работают в основном на сопредельную сторону. Допустим нашел человек возможность переправить товар за границу. Купил (не украл) сигареты, ширпотреб или продукты. Есть ли от этого какой-то вред Украине? Однозначно - только польза. Чего-же тогда наши доблестные пограничники работают на «забугорного» или на «запоребрикового» дядю?
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Так он их уже и так купил, а теперь еще и товар изымут в пользу государства (ту часть которую не разворуют конечно)
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А всё понты.. Микроавтобус.. Скакал бы на коне, как все монголы, может и прокатило бы..
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Очень странно что Новая Зеландия никак не замешана!
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Мужские монгольские имена.
Алтанхуяг - золотая кольчуга
Алтангэрэл - золотой свет
Арвай - ячмень

Багабанди - маленький послушник
Бадма - лотос
Батар - богатырь
Баатаржаргал - богатырское счастье
Баатачулуун - богатырский камень
Басан - пятница, Венера
Басаан - пятница, Венера
Баяр - праздник
Бябма - суббота, Сатурн
Бямбасурэн - хранимый Сатурном
Бяслаг - сыр

Ганбаатар - стальной богатырь
Ганзориг - стальная сила воли
Ганжуур - золотой свет
Ганхуяг - стальная кольчуга
Гоньд - тмин

Даваа - понедельник, Луна
Дамдинсурэн - хранимый Хаягривой
Данзан - держатель учения
Данжуур - золотой свет
Джамбул - крепость
Джаргал - блаженство
Джучи - сын Чингисхана
Долгоон - спокойный, тихий, мягкий
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Не договорился в Минске ? Креветки , сёмга , бананы , устрицы ...
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Чтож ты милая,смотришь искоса,низко голову наклоня,...примерно то же в заголовке.
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Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины.
А по паспорту он скорее всего: Петраускас Иван Абрамович.

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Могу себе представить как его ждали в монгольском посольстве....
Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины - Цензор.НЕТ 9264
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Контрабанда сигарет-виноват во всем госдеп! Ну и хунта,куда ж без нее...
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"Монгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси" .... ППЦ. Еще раз попробую прочесть.... Не, все равно ППЦ!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМонгольский дипломат, работающий в Австрии, на авто с номерами диппредставительства в Беларуси задержан с грузом контрабандных сигарет на границе Украины. ВИДЕО
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