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 Форум Украины(595502)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Гаага (140) Геращенко Ирина (872) Крым (19539) Путин (23655) Россия (70074) Донбасс (14186) Международный суд ООН (29)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН

Решение суда ООН позволяет говорить о том, что путь президента РФ Владимира Путина в Гаагу начался.

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Закажи уже шугаринг своей богине, чтоб рыжая щетина не раздражала тебе вокругротие... Плодотворнее говорить сможешь..и ваще,за гигиеной рук смотри тоже
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это делалка для Украины лучше бы вообще не открывала свой вонючий рот
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Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН
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Это пиар рассчитанный на наивных лохов, а не начало пути путина в Гаагу.

Эта Геращенко, как шалава, где власть - там и она.

В 2003-2006 - пресс-секретарь лидера Блока «Наша Украина» и народного депутата, позже Президента Украины Виктора Ющенко[1].

С 2012 - народный депутат Украины VII созыва, фракция «УДАР»,

По итогам парламентских выборов 26 октября 2014 года - народный депутат VIII созыва от фракции «Блок Петра Порошенко».
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правдание за финансирование терроризма - прямой путь в Гаагу. Украинцы, у вас всё с головой и логикой в порядке? И не говорите мне, что это у неё не в порядке. Она для вас вещает, а вы хаваете.
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ну сказали в Гаагу теперь все радуются скоро народные гулянья будут по этому поводу со стрельбой из гранатометов
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Дмитрий Кулеба:

3:1 в пользу Украины.

Для любого анализа следует понимать ключевые интересы сторон, с которыми они вступают в игру.

На данном этапе интерес России был в том, чтобы суд не принял к рассмотрению иск Украины так же, как он отклонил иск Грузии в 2008 году. Но суд признал наличие у него юрисдикции prima facie по обоим Конвенциям, которые стали предметом иска. Лично я не верил, что суд признает юрисдикцию Конвенции о финансировании терроризма, потому что это было бы впервые в истории и открывало для суда "ящик Пандоры". А Международный суд традиционно не рискует там, где может не рисковать. Поэтому суд меня приятно удивил.

( Свернуть )Интерес Украины был в том, чтобы юрисдикция была установлена ​​и против России были приняты временные меры. Относительно юрисдикции мы победили. По Конвенции о терроризме меры не установлены и к тому же суд откровенно намекнул, что всем надо выполнять Минские договоренности. По Конвенции о расовой дискриминации суд установил временные меры. Не все, которые мы просили, но установил. Впрочем, отсутствие временной меры не означает автоматически отсутствие нарушения.

Мы втягиваемся в судебный процесс - и это главный политико-юридический результат. Грубо говоря, вышли из группы в плей-офф. Далее будет ожесточенная борьба на каждом участке поля, то есть тягучая и долговременная юридическая работа.

Лично я считаю, что наши шансы в суде по Конвенции против расовой дискриминации выше, чем по Конвенции о финансировании терроризма. Но сам факт судебного процесса - принципиально важен, так как все это пазлы, которые в конечном итоге сложатся в юридическую ответственность России. А именно этого они ой как не хотят.

В сухом остатке на данном этапе со счетом 3:1 победила Украина, где 3 в нашу пользу - это признание судом юрисдикции prima facie Конвенции в отношении терроризма и юрисдикции Конвенции о дискриминации и временные меры по последней конвенции, а 1 в пользу России - это отсутствие временных мер по первой конвенции.
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Нью-Герман со сракой на 12 кулаков, начала комментаровать )))).
Герман, давай шо-нибудь об обмене пленными. Ну и про "нашу Надийку" шо-нить брякни.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Путь Путина в Гаагу начался", - Ирина Геращенко о решении Международного суда ООН
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