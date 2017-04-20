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 Форум Украины(595502)
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Да очень сильно!,трудяге на миксере 15 с конфискацией ,а дипутату прэмию и отпуск на панаму !
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Ничего ему не будет. Мазаратти была в мёртвой зоне и помеха на полосе Мазаратти, так что в сад.
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http://autocarma.ua/AA8299EC

Не люблю стереотипів - але чесне слово, вийшла довгонога фарбована білявка з купою паперових пакетів з купленими шмотками, сіла і поїхала.
......
фото
Бетономешалка и суперкар Maseratti столкнулись на мосту Патона в столице - Цензор.НЕТ 1473Бетономешалка и суперкар Maseratti столкнулись на мосту Патона в столице - Цензор.НЕТ 9449

Пусть страна знает своих уебищ. Прямо возле Голосеевского РОВД. Пройти по тротуару почти не реально
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теперь ей сосать и сосать на новую машинку)))
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Тут проблема у нас АТО или ВОВ !,а редактор какуюто мазерати с самым честным чинушей юзают !
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У нас война с рашкой которая проводится в форме АТО. Не зайобуй, всепропальщик
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Не забудь в окошечке АП получить свои пол-кило паРашена.
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жалко, что с гавновозкой не столкнулся, с дальнейшим разливом говна на мазарети
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Говоря словами Карабаса Барабаса - Эта проста Праздник какой та! Хотя теперь кой кому опятьб украсть на новую Мазератти придётся.......
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Награда в Мазаретти -
н а ш л а Героя дорожных войн !
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Проскочу! -подумал водитель Мазератти,Да хрен ты у меня проскочишь-подумал водитеель бетономешалка)))
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"Ну, рассказывай - как обгонял, как подрезал..."
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http://autocarma.ua/AA8299EC

Не люблю стереотипів - але чесне слово, вийшла довгонога фарбована білявка з купою паперових пакетів з купленими шмотками, сіла і поїхала.
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Сцуко...и где теперь деффицитный бампер на камаз водиле искать..?? То паршивое мазерати в любом гараже отрехтуют....
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камаз - то іномарка, тим більше, випущена в країні-агресорі. зараз на того камаза запчастини хрєн достанеш, а тим більше такі важливі кузовні, як бампер.
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Я конечно не большой эксперт в ДТП, но по-моему тот кто справа, тот и виноват.
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Разметки нет....померяют ширину дороги...разделят на количество полос..и определят кто виноват..
Или еще проще и вероятнее...разделят бабло которое занесет хозяин мазерати...и тоже определят....
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Если речь о мосте Патона, то там разметка есть, причем не так давно нанесенная.
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На фото разметки нет.....совсем нет....
Мост Патона это или нет..не знаю....
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Да хоть фиолетовая у крапинку....на фото ее нет......
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Ее там нет потому, что:
А. Качество картинки не позволяет ее увидеть.
Б. Не попала в кадр.
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Качество картинки позволяет увидеть разметку...
Ширина захвата кадра..такова..что не попасть в кадр разметка не могла...при условии если бы она там была....
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Не вижу смысла доказывать упоротому барану, что небо голубое, а трава зеленая. Если упоротый баран захочет убедиться в своей тупоголовости, он всегда может погуглить "веб-камера мост патона".
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Та да....упоротому барану доказать что либо не возможно.....
Ему говоришь и показываешь фото..на котором нет разметки..а оно уперлось рогом..и кричит что она там есть....
ТоваришЧ...может где то...на мосту Патона и есть разметка....но в месте где произошло это ДТП...её нет....и ты хоть на пупе извертись весь..она от этого там не появится....
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Та ні, якщо судити з нижньої хвотки - то винуватий мудзератті.
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Подлезать под грузовик справа - по любому глупая идея.
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почти анекдот! мазерати и бетономешалка, не с какой-то там легковушкой, а именно с бетономешалкой! хорошо что еще не каток Все-таки Бог есть )
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Судя по фото , водитель суперкара объзжал впереди стоящую машину и не заметил бетономешалку.Или хотел успеть объехать, но не рассчитал, подрезав крупногабарит.
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Все как всегда. КАМАЗы и всякий хлам в левом ряду, точилки - в правом.
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Это не крайний левый ряд...так что можно.....
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Ну ты посмотри! Какой продвинутый шоко-донбасюр из Макеевки! Даже знает где левый ряд на мосту Патона. Расскажи лучше, что вы, крендели курчавые, думаете по поводу увеличения торгового оборота с Кацапией. Чы то что беркутня продолжает служить. Бо на эти темы вас не заманишь даже "Шалэными бджилками". А я тебе за это расскажу хто онту церквушку шо на фотке на пагорби строит. На "пас" начинается на "тор" заканчивается, извини фамилийо это на цензоре запрещенная
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при чем тут церковь турчинова если то на самом деле не крайний левый ряд? Лишь бы пиздонуть?
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Рогопил, ты где-то увидел, что я писал про крайний левый ряд? Сливы протри
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Бетономешалка обгоняла Мазератти.
Водителю стало обидно, он (она) пошел на таран наглеца.
.
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Крыло дорогое, но там есть варианты, а вот с фарой беда. Не совсем разберу по фото - вроде бы фара левая треснула. Это конечно жесть. Если на сраный Кайен фара стоит пару тысяч долларов, то сколько ж фара стоит для Мазерати ?
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Ну, кто смог преобрести мазерати, то с вероятностью в 99% не обеднеет после покупки фары, стоимостью 20 тыс баков. Я просто размышляю в слух, как рядовой автолюбитель.
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выезд на главную.. решило со второго ряда проскочить... не проскочило
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Грузовик, скорее всео так и ехал по второму ряду, а проскакивал как раз Мзаратти. Во-первых в городском потоке ему невозмлжно ехать по правой полосе - это не леовушка. Во-вторых Мазаратти могло бы мозгами пораскинуть, что грузовик его не видит и что у грузовика радиус разворота не как у велосипеда.
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Мазаратти могло бы мозгами пораскинуть

А разве у водил таких авто есть такой девайс и такая функция в нем?
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Чим крутіший автомобіль - тим тупіший водій в ній: мабуть думав що з кабіни Камаза все можна побачити.
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Потому что было бы интересней посмотреть результат лобового столкновения двух автомобилей при их попутном движении.
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При столкновении суперкар это бетономешалка)
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Похоже на стуканчик, пр котором наглое уе хотело влезть в ряд
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Суперкар
Цензорівські пісулькіни і тут гиксперти
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Владельцу Мазератти в качестве компенсации за поврежденное крыло отдадут бетономешалку вместе с ее содержимым.
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Уверен, что водитель maseratti пойдет как пострадавший свидетель жуткого ДТП бетономешалки с мостом Патона. А кто был прав, Патон или бетономешалка, определит "...НАШ СУД, САМЫЙ ГУМАННЫЙ...)
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суперкар? кто писал эту статью? школьник? что такое суперкар вы хотя бы в курсе? или просто слово понравилось? это жесть... где хотя бы какой то елементарный журналистский прфесионализм?
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ну естественно бетономешалка существенно превысила скорость. местами аж до 140 км
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да,и тачка говно,12 лет,стоит 22 тисячи долларов,2005 года выпуска, хотя одно название мазератти заставляет ущербных индивидуумов уже желать смерти водиле только потому что в их представлении тот кто ездит на мазератти коррупционер,украл бабки а у них такого нет... пипец,в какой стране мы живем?
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Вот ты про это точило много знаешь, а в двух словах психологический портрет чела покупающего такую нарисовать могёшь?
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С каких пор развязка в начале Дружбы Народов стала называться мостом Патона? Легковушка ехала с Набережного шоссе во втором ряду, бетономешалка шла по кругу, после разделительного отбойника дороги объединяются - здесь и произошло столкновение.
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а чьо міксер не с'Єб@VсR? хіба не бачив що мазератті їде?
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ХЗ. На першому фото справа від Мазаратті стоїть якась лушпайка шо то тіпа Гьотца. Мазаратті могла її об"їзджати і не пропустила бетоновоз. Тоді вина явно не КАМАЗа.
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Эта Мазерати не суперкар, и пишется с одной "т".
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБетономешалка и суперкар Maseratti столкнулись на мосту Патона в столице. ФОТОрепортаж
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