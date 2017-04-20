X-Files
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X-Files, Vasyl Moroz 779d57e5, Григорий Барковский 5bc4f112, Виталий Прокуратор, Tatota Ke, Герхард, Змиевобандеровец, Павло Фантич, Danger Zone, Андрей Бигма, Alex K911, комэск Титаренко, Василина Вас, Niandi, Elena Drozd, Вадим Андросов, Кирилл Лещенко, Козак Іван, Александр Маргадон, Ласковый зверь, Frol Fedoroff, Ленька Пантелеев 1b1eff5e, Valeriia Strelchuk, DneproUA, Elena Gorodetskaya, Санчес, Стопор, Diesel_Sasha, Володимир Горбатько, Oljik, Who is Who, yeah, три - пятнадцать, Yuriy Yurieff, Александр Лекс, Андрей Жуков b738201d, Sergii Ustim, Røbin Hood, Index_Dias, Paul Petrovach, cthutq dfcz, Envoy, belge, стс, Aviso Hela2007, fnln6050 ., Кацманавт, Luci Demon e13f0de8, myaso, La Figa56 ab2ed38e, Саша Конев 27fceefe, Толя Барклай
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Не люблю стереотипів - але чесне слово, вийшла довгонога фарбована білявка з купою паперових пакетів з купленими шмотками, сіла і поїхала.
......
фото
Пусть страна знает своих уебищ. Прямо возле Голосеевского РОВД. Пройти по тротуару почти не реально
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н а ш л а Героя дорожных войн !
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Не люблю стереотипів - але чесне слово, вийшла довгонога фарбована білявка з купою паперових пакетів з купленими шмотками, сіла і поїхала.
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Или еще проще и вероятнее...разделят бабло которое занесет хозяин мазерати...и тоже определят....
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Мост Патона это или нет..не знаю....
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А. Качество картинки не позволяет ее увидеть.
Б. Не попала в кадр.
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Ширина захвата кадра..такова..что не попасть в кадр разметка не могла...при условии если бы она там была....
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Ему говоришь и показываешь фото..на котором нет разметки..а оно уперлось рогом..и кричит что она там есть....
ТоваришЧ...может где то...на мосту Патона и есть разметка....но в месте где произошло это ДТП...её нет....и ты хоть на пупе извертись весь..она от этого там не появится....
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Бетономешалка обгоняла Мазератти.
Водителю стало обидно, он (она) пошел на таран наглеца.
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А разве у водил таких авто есть такой девайс и такая функция в нем?
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Цензорівські пісулькіни і тут гиксперти
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