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 Форум Украины(595575)
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Теги: Путин (23658) Донбасс (14189)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)

Президент РФ Владимир Путин использует разноречивые заявления США, чтобы тихо закрепить за Россией захват двух мятежных регионов Украины, тем самым похоронив надежды на заключение мирного соглашения, инициированного Европой, и снятие санкций в ближайшее время.

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Ето "дитя" Хуйловское - мертворожденное !!! И с признаками синдрома Дауна ...
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Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом ... - да товарисч написавший сию ахинею либо серьезно ударен по головеЮ или очень хорошо заработал публикуя єтот бред !!!
Педерация и так что захочет то и заберет у лугандонии, и попрошу заметить не у региона, а именно у лугандонии - баибаса.
А лугандийсколе бідло пусть сосанет рассейських щей, будут ублюдки знать как кричать ВВЕДИ!!!
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Тупо забрать - это не проблема. А вот так забрать, чтобы у Запада был повод не вводить за это санкции против Рашки - это уже искуство. И тут не обошлось без помощи Самопомощи - ярких антиконфискантов денег Януковича. Блюмберг - очередное тому подтверждение
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Рано или поздно регион интегрируется в Россию. И Приднестровья из него не получится по той простой причине, что он граничит с Россией.
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Аплодирую стоя, после слов интегрируется.
Єтой клоаке (луганде) интеграция светит только с спидозным шприцом и пакетом с моментом на голову.
А уж что там палучицца, так это будет что то среднее между осетией и абхазией, - полное працветание как когда то при сесерии.
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Не могу спокойно смотреть и читать комменты, где люди не понимают что такое "синдром Дауна" и пишут об этих людях пренебрежительно. «... Удивительно, как люди высоких моральных принципов и столь же высокой чувствительности, никогда не позволяющие себе воспользоваться преимуществом над человеком, рожденным без рук, ног или глаз, как они легко и бездумно потешаются над человеком, рожденным без разума. Ярость моя происходит из того, что я вспомнил, как сам был клоуном. А ведь я почти забыл. Совсем недавно люди смеялись надо мной… А теперь сам присоединился к их веселому хору. И от этого больнее всего.»
Это отрывок от произведения "Цветы для Элджернона" Киза.
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Наталия, Ваши эмоции понятны, детей, особенно искалеченных прививками или химикатами в пище матери, невыносимо жалко, но если бы Вы учились на юриста или медика и Вас, как всех студентов означенных специальностей, водили бы в психбольницу смотреть в том числе на даунов-убийц, убивших "по случайности" и рассказывающих об этом с улыбкой на лице, Вы бы поняли, что хотят сказать комментаторы.
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Какая нам чертова разница, кто он такой и кем его назвать по заслугам? Нам надо спасать свою страну и ее территорию в целости и сохранности. Для этого надо выпереть любое присутствие мордора с нашей территории через госграницу, и таким способом, чтобы у них даже шея больше никогда не поворачивалась заглядывать к нам через забор, чтобы их параличем дергало при одном упоминании про Украину, всех и навсегда. О чем тут все толкуют? Мож, хватит разговоров, в самом деле? Враг уже не на пороге, он у нас в доме шурует, когда же мы за ум возьмемся?
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Да тут, собственно, всё на поверхности лежит, так что и экспертом быть не надо. аннексировать не собирается, возвращать - тем более, признавать - пока тоже нет, ибо очень санкций не хочется.
Другое дело, что регион превратится в Абхазию, только ещё более унылую и без мандарин. Хоть вози руду из параши, хоть не вози.
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В общем то да. Можно напрячься и запустить эти заводы, но это будет стоить денег. Причем постоянно. Украинская руда дешевле и ближе.
Главный вопрос - что делать с продукцией? В самой рашке полно таких же заводов, которые имеют проблемы со сбытом. Их что закрыть в обмен на лугандонские? -Ага щас.
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Сталь на международных рынках вполне ликвидный товар. Займут ту часть рынка который оставила Украина.
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Это отсталые и неэффективные предприятия. Они неспособны конкурировать на рынках без серьезных дотаций. Собственно этим украинский бюджет и занимался последние 2 десятилетия.
Если у хуйляндии много денег, то флаг им в руки. Пусть дотируют. На войну меньше останентся
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И не говори "...полностью отделить две приграничные области под названием Донбас.." Эксперт 80-го лвл.
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https://gazeta.ua/articles/history/_pozbaviti-prava-na-vischu-osvitu-j-prava-rozmnozhuvatis-gitler-pro-ukrayinciv/767069#comment_3647441 - "Позбавити права на вищу освіту й права розмножуватись" - Гітлер про українців. Как будто передо мной кремлёвская методичка.
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Ожидаемый итог..."Ukraine hasn't presented "evidence which affords a sufficient basis to find it plausible" that Russia is financing terrorism in rebel-held areas with "intention and knowledge," the court in The Hague said in a ruling published Wednesday.The International Court of Justice rejected
a Ukrainian request for an order labeling Russia a sponsor of terrorism for its support of separatists in eastern Ukraine.http://www.rferl.org/a/ukraine-icj-rejects-call-russian-support-separatists/28439362.html
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Да пусть быстрее обносит этих даунбассов забором и кормит их . Нам главное сей час экономику поднять , и армию реформировать ,что бы к ее командованию пришли офицеры выросшие в АТО на передке , а не маразматики с совой головного мозга . А потом лет через 5-7 чей там Крым и Донбасс с Кубанью.
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далась Вам та кубань отравленная, зачем она нам? мы - не мордор, захватывающий всё, что плхо лежит, выганять их с нашей земли, как можно привыкнуть, что они там, у нас что хотят, то и творят??
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какой-то бред. что значит отделить? это образование никак не сможет быть самодостаточным и независимым.
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для того и сделают так..чтоб выкачивать ресурсы из Украины..вон,воду,газ и электричество бесплатно гонят туда..сами признались..а народ-плати и молчи,атопутиннападет!
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Где раша,там разруха,вонь и брехня. "Миссия" у них быть такими,чтобы мировому сообществу было понятно,что такое зло
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Отделение Донбасса от Украины: появилась реакция Кремля
Россия не пытается интегрировать в свой состав непризнанные Донецкую и Луганскую "народные республики", а публикации о подобном плане Кремля "наивны и примитивны".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Владимир Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал он.
По словам Пескова у Кремля "есть лишь один план" - добиться выполнения минских договоренностей.
"Оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад", - сказал он.
Песков также добавил, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является "внутриукраинской проблемой".
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Общался с "переселенцами" . Рвало , после того , когда они мне рассказали , что они плакали , когда хоронили моторолу .
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Во дончане попали... И смех и грех! Может быть и получили "по грехам своим", но все равно мне их жаль. Разве, что кроме самых упоротых.
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а вы нажмите ссылку на блумберг и почитайте,кто статью нашкарябал
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Ilya Arkhipov,Stepan Kravchenko and Yuliya Fedorinova

А кто это такие?
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Пока Петручио кормит За наш счет евстевствено Отапливаеи дает електрику и газ Короче все пучком Воюй себе в радость с \биндеровцами\ А че клас И у Петручио трастьы хорошо пополняются Особливо слепые
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"Россия пользуется блокадой, которую проводят украинские активисты, в качестве политического прикрытия для захвата ключевых экономических связей с сепаратистскими зонами."

Только идиоты думают, что Семенченко и прочие парасюки - патриоты, не купленные хуйлом.
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полностью отделить две приграничные области под названием Донбасс с помощью постепенной интеграции с Россией..." И "У него нет планов признать или аннексировать эти территории, говорят они" ????????????? Это как?? "постепенной интеграцией" и "нет планов признать или аннексировать?... Какой то бред написан.

Может просто целью хуйла есть поддержака нестабильности в этом регионе, тогда какая может быть "постепенная интеграция"??
Тонкости перевода??
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Если лысая блядь не поясняет своих шагов простому люду, то о чем говорить.. Если кучерявая блядь поступает аналогично, то о чем речь...Пастор, бери наверное руль в свои кровавые, но мозолистае руки, и покажи блядям, где и место
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бгг пастор не дурак, пастор умотал в германию лечиться, как только запахло возможностью всучения руля ему в руки ему куда лучше на теперешнем месте чем неизбежно становиться мишенью для нападок, получив в руки руль от рассыпающегося на ходу корабля
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Угу ,и целый пул журналистов с собой потащил , интервью сегодня УН давал наверное с палаты .
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Донбас це плацдарм для наступу Орди для загарбання подальших територій щоби зробити прохід до Криму. Кремль буде прагнути цього до тих пір доки буде існувати.
Тому Україні геобхідно будувати оборонну доктрину з урахуванням цієї тези.
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может, нам следует впихнуть даунбац на пидороссию.... если русские фашисты этого не хотят?
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Достаточно вернуть в па-рашку весь тот сброд, что они навезли в Крым и лугандон в товарных вагоназ после голодоморов и департаций местного населения. А земли разбазаривать зась!
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А России ничего не остается или аннексировать Донбасс или выводить оттуда войска и наемников и этот вопрос им надо решить до конца 2017г.Приднестровья в Донбассе не получится. Первая причина экономическая, Донбасс и по населению и по экономике в 7-10раз больше, а значит и затраты России на содержание этих "республик" в 10-15 раз больше,на самом деле они еще больше. Большая часть "помощи" разворовывается,контролировать это России не удается.Заводы запустить не удастся-нет рынка сбыта и они не создаются по щелчку пальцев. Разруха в Лугандоне быстро нарастает и остановить ее в этих условиях им не удастся. Вторая причина политическая-до выборов президента и чемпионата мира им надо обязательно определиться с Донбассом.Третья причина военная - сложившаяся конфигурация фронта не дает им возможности создать там стабильную государственную границу. Изменить ее они могут попытаться,но уже сейчас ясно, что у них ничего не получится. Аннексия Донбасса для России означают огромные санкции, несмываемый позор и срыв чемпионата мира, я не говорю об огромных экономических затратах. Они могут аннексировать Донбасс по подлому, по путински перед самым чемпионатом мира, чтобы мир это проглотил.
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Путин не планирует "Приднестровье" по типу ПМР. Что за тупые долбоёпы городят у нас эту чушь. Путин планирует "горячее Приднестровье" в постоянной гибридной войне. Это значит что во всём мире Украина через 5 - 10 лет будет числится как страна с которой никто не будет иметь даже рыночных отношений. Страна с войной будет называться Украина бизнесменами. Рыночная экономика бизнес вещь циничная и жестокая до безумия. Но больше всего "рынок" ценит страны политиков которые сами решают свои проблемы. Сами ставят в известность бизнес и рынок что всё в порядке. Проблемы решены. Страна не имеет "Приднестровий и войн" На это расчёт Путина. Ещё расчёт на наших идиотов "ура патриотов" которым нравится гнать в окопы нищих мужиков а самим сидеть в депутатских креслах. А это путь в Россию. Это 100000000000% путь в Россию. Но Путин таких пасынков не простит. Пороть будет больно и жестоко лет 20 что клочья с жопы будут лететь. И что бы этого не случилось пора перестать нести херню про то что освободим ОРДИЛО и Трамп поможет и санкции задавят Путина. И Раша развалится. Раша быстрей развалится если туда впихнуть ОРДИЛО чего Путин не хочет. А Парасюки и ещё кое кто ему очень помогают. Просто "герои России".
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"Путин, помаги"?! Вот Путин сепарам и "помог", убив Донбасс. Так пускай Путин его и восстанавливает. Или марионетки-"кремляди" Захарченко со Плотницким пускай поднатужатся...
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ніколи не забувайте, що у мордорі завжди гордились тими царьками, що були так зв собиратєлями зємєль русскіх. Ото ж не спішіть з висновками чи вигідно годувати фуйлу донбасян. Бо його хоббі і є оте криваве- собіраніє.
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Gojib +++++++
Только насчет проведения чемпионата мира на раше ооочень большие сомнения
Да и аннексировать дамбас - силенок не хватит.
Непрерывная война на территории дамбаса рашистов вполне устраивает ...
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Единственное на сегодня правильное решение которое бы в той или иной степени поломало игру Путину это политический отказ Украины от ОРДИЛО. Лучший вариант это ОРДИЛО заставить Путина принять в пидерацию. Но Крым не признавать за Россией. Крым очень хорошая земля и курорт. ОРДИЛРО же не сможет никогда быть в Украине так как оно инфраструктурно практически уничтожено полностью. Путин очень доволен всякими придурками типа Парасюка и прочими "патриотами" кто подыгрывает ему в его игре. Путин просто давится смехом когда у нас как идиоты начинают вести патриотическую риторику в российском имперском духе "Не отдадим Донбасс". Никакие США тем более ЕС ничего в ближайшие 20 лет особого давления на Россию не станут делать. Не захочет быть Украина колупалкой в жопе пидерастической империи они найдёт кого нибудь другого. Пусть этой колупалкой побудет лет 20 Белоруссия. А нам нужны чёткие государственные границы Украины без ОРДИЛО. По Крыму всё равно это конфликт на многие десятки лет и никто не сможет уже предугадать чем он закончится.
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Сильно похоже на то, что от пута отвернулся не только весь мир, но и удача...
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ГЛАВНОЕ, ЧТО УКРАИНА СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ С НИМИ !!!
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Не дустом же их травить - они сами отлично справляются с сокращением
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Ракетные испытания КНДР: Россия заблокировала заявление Совбеза ООН

Россия заблокировала принятие Советом Безопасности ООН заявления с осуждением последних ракетных испытаний КНДР и с требованием к руководству Северной Кореи воздержаться от дальнейших пусков ракет. Об этом сообщает AFP.
По словам дипломатов, Россия хотела включить в текст заявления формулировку, содержащуюся в предыдущем заявлении, подчеркнув необходимость достижения решения путем диалога.
Как сообщает агентство, многие дипломаты были удивлены таким шагом со стороны РФ, так как союзник КНДР - Китай - планировал поддержать этот текст заявления.
Отметим, что в предложенном США варианте текста заявления Совбеза ООН шла речь о "чрезвычайной обеспокоенности" из-за "дестабилизирующего поведения" северокорейской стороны. Кроме того, отклоненный РФ текст содержал предостережение о том, что международное сообщество будет прибегать и к "последующим серьезным мерам" для оказания давления на КНДР.
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Странное совпадение. А еще паРаша блокировала и блокирует решения по Чечене, Молдове, Грузии, Украине, Сирии - вобщем всем странам, где наружу вылезло вонючее русское имперское мурло.

ПС
А СССР блокировал решения по Афганистану. По тем же причинам.
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ключевое во всей этой вони очередной выпад против Парасюка и людей блокирующих сепаратистов. вот и все, Украине навязывают полное содержание сепаратистов. а вы господа мозги включайте.
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Вы перепутали ВКЛ с ВЫКЛ. Большей дурости чем эта блокада представить себе трудно. Как блокада может быть эффективной, если открыта граница с Россией? Не будет там Украины так будет Россия. Что уже и происходит.
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Ну и хорошо , может россия там порядок наведет , накормит и обогреет кормильцев .
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Даже Bloomberg понимает, что цели блокадников и России совпадают.
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Номерные "порохоботы" против блокады торговли на крови?
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Ilya Arkhipov, Stepan Kravchenko, and Yuliya Fedorinova

Такой вот Блумберг.
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Хе-хе. С одной бюджетной дырой они уже "мост построили", счас вторую себе на шею повесят и "теперь заживут"
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а,ведь это ордило, походу ни кому не нужно..... привет" путинамвведи"
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Спасибо насинню и человеку-парасюку, кукариоты.
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Есть простое лекарство -- пусть живут сами и без украинской пенсии.
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ой,а кто там блокаду организовал?кто там на лишнехромосомцев поработал?что там баба юля с парасюко-семенченком гомонят?
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Да и хyй на них! Что за вопросы? Пиздуйте в рашку, пусть вас там кормят. Донбасс будут восстанавливать остальные украинцы только потому, что они в свое время не почувствовали себя дохрена особенными? Пусть валят к чертям, в остальной, нормальной, части Украины проблем и без донецких выше крыши
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Бессмысленно грустить о "захвате экономических связей"
Мир в Украину, да и оккупированные территории вернутся только через полное политическое, экономическое и военное поражение путинизма
Так что блокада - верный шаг на пути к этому
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мы пойдём другим путьом,сказа чЛЕНИН матери и завалил РАБссию в 1917 году в гоффно НАВЕКИ...
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Впевнений скоро повстане питання а чи потрібний Украіні такий Донбас розграбований і сплюндрований ворогом , загажена територія чорт знає чим , затоплені шахти , які вже самі по собі несуть єкологічну катастрофу .
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Такой вопрос в своё время только по другому стал за Кубань..Потеряли.Теперь стоит вопрос за Донбасс и Крым ..Дальше говорить что будет через лет 20? А дальше будут ещё пару областей и унитожение страны !Смотрите историю как мы теряем свои земли.Донбасс нада возращать даже если там останеться один пепел !
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Наши яйца чухают нихера не делают ждут манны небесной.Враг этим пользуеться.А наши только факты пишут.Вместо того что бы взрывать эшелоны взрывать технику уничтожать врага и т.д .

С фашистами без карт без подержки эшелоны взрывали дорогу и технику подрывали и уничтожали врага !А наши сопли на кулак наматывают и дают убивать своих солдат.Уже погибло от обстрелов больше чем бы были боевые действия и територия была освобождена.Должна быть войсковая подготовлена операция с многоэшелонированой подачей в пару дней начиная от взрывов врага ликвидации логистики и дезинформации с ударом по Донецку с захватом города и также выходом на Луганск и деблокады его.Вернуть два города и война закончена.Увы верхушка труслива и тупа
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призвать турецко- израильские компании для строительства забора, и поблагодарить Всевышнего,что забрал кормильцев Украины....
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есть такая книга,выпущенная в СССре дохлом для офицеров дохлой СЦУветской армии называется "марксизм чЛенинизм о войне и армии",год издания 1957,где наперед расписаны все преступления кремлевских ШАКАЛОВ...,сами того не подозревая КРЫСы себя СПАЛИЛИ..
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Настоящая Украина это Донбасс,вся остальная территория, это бандеровцы
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блокада мешает нашим барыгам делать там деньги а раше мешает переложить часть расходов на содержание сепаратистов на Украину.
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Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)
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писаки ваще двинулись башкой. Лугандон сидящий на гуманитарках и без госзакупок или госдотаций не способнного добыть и тонны угля уже умудряются выдавать за Швейцарию, ради которого стоит захватывать те экономические связи. И, шо кроме потребностей в гумпоме Лугандон может предложить? Наверное альтернативу швейцарским банкам (Лугандонбанк) или альтернативный швейцарскому туризму в Альпы - туризм на терриконы Лугандона...?
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там где нет РАБссиянскага БЫДЛА,порядок и процветание даже в Эстонии,не говоря о Финляндии с Германией,которых кремлевсае быдло типа победило
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)
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