Россия пользуется блокадой Донбасса как прикрытием для захвата экономических связей с регионом, - Bloomberg (обновлено)

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Педерация и так что захочет то и заберет у лугандонии, и попрошу заметить не у региона, а именно у лугандонии - баибаса.
А лугандийсколе бідло пусть сосанет рассейських щей, будут ублюдки знать как кричать ВВЕДИ!!!
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Єтой клоаке (луганде) интеграция светит только с спидозным шприцом и пакетом с моментом на голову.
А уж что там палучицца, так это будет что то среднее между осетией и абхазией, - полное працветание как когда то при сесерии.
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Это отрывок от произведения "Цветы для Элджернона" Киза.
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Другое дело, что регион превратится в Абхазию, только ещё более унылую и без мандарин. Хоть вози руду из параши, хоть не вози.
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Главный вопрос - что делать с продукцией? В самой рашке полно таких же заводов, которые имеют проблемы со сбытом. Их что закрыть в обмен на лугандонские? -Ага щас.
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Если у хуйляндии много денег, то флаг им в руки. Пусть дотируют. На войну меньше останентся
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a Ukrainian request for an order labeling Russia a sponsor of terrorism for its support of separatists in eastern Ukraine.http://www.rferl.org/a/ukraine-icj-rejects-call-russian-support-separatists/28439362.html
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Россия не пытается интегрировать в свой состав непризнанные Донецкую и Луганскую "народные республики", а публикации о подобном плане Кремля "наивны и примитивны".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Сам вопрос абсурдный. Уже на протяжении многих лет и президент Владимир Путин, и российские представители на самых различных уровнях говорят об этом, что Москва не пытается интегрировать в РФ непризнанные республики Донбасса - "ДНР" и "ЛНР". Поэтому подобные публикации - это какие-то наивные и достаточно примитивные новости", - сказал он.
По словам Пескова у Кремля "есть лишь один план" - добиться выполнения минских договоренностей.
"Оказать всевозможное влияние вместе с нашими партнерами по "нормандской четверке" с тем, чтобы способствовать тому, чтобы Киев сам смог найти выход из тех последствий, которые возникли после гражданской войны и силового переворота три года назад", - сказал он.
Песков также добавил, что вопрос "ДНР" и "ЛНР" является "внутриукраинской проблемой".
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В детских домах Беларуси обнаружены дети на грани голодной смерти
https://www.theguardian.com/world/2017/apr/20/children-discovered-on-brink-of-starvation-in-belarusian-orphanages#img-1
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А кто это такие?
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Только идиоты думают, что Семенченко и прочие парасюки - патриоты, не купленные хуйлом.
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Может просто целью хуйла есть поддержака нестабильности в этом регионе, тогда какая может быть "постепенная интеграция"??
Тонкости перевода??
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Тому Україні геобхідно будувати оборонну доктрину з урахуванням цієї тези.
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Только насчет проведения чемпионата мира на раше ооочень большие сомнения
Да и аннексировать дамбас - силенок не хватит.
Непрерывная война на территории дамбаса рашистов вполне устраивает ...
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Россия заблокировала принятие Советом Безопасности ООН заявления с осуждением последних ракетных испытаний КНДР и с требованием к руководству Северной Кореи воздержаться от дальнейших пусков ракет. Об этом сообщает AFP.
По словам дипломатов, Россия хотела включить в текст заявления формулировку, содержащуюся в предыдущем заявлении, подчеркнув необходимость достижения решения путем диалога.
Как сообщает агентство, многие дипломаты были удивлены таким шагом со стороны РФ, так как союзник КНДР - Китай - планировал поддержать этот текст заявления.
Отметим, что в предложенном США варианте текста заявления Совбеза ООН шла речь о "чрезвычайной обеспокоенности" из-за "дестабилизирующего поведения" северокорейской стороны. Кроме того, отклоненный РФ текст содержал предостережение о том, что международное сообщество будет прибегать и к "последующим серьезным мерам" для оказания давления на КНДР.
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ПС
А СССР блокировал решения по Афганистану. По тем же причинам.
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Такой вот Блумберг.
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Мир в Украину, да и оккупированные территории вернутся только через полное политическое, экономическое и военное поражение путинизма
Так что блокада - верный шаг на пути к этому
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С фашистами без карт без подержки эшелоны взрывали дорогу и технику подрывали и уничтожали врага !А наши сопли на кулак наматывают и дают убивать своих солдат.Уже погибло от обстрелов больше чем бы были боевые действия и територия была освобождена.Должна быть войсковая подготовлена операция с многоэшелонированой подачей в пару дней начиная от взрывов врага ликвидации логистики и дезинформации с ударом по Донецку с захватом города и также выходом на Луганск и деблокады его.Вернуть два города и война закончена.Увы верхушка труслива и тупа
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Как он оправдывает свое погоняло -- Жалкий! (видео)
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писаки ваще двинулись башкой. Лугандон сидящий на гуманитарках и без госзакупок или госдотаций не способнного добыть и тонны угля уже умудряются выдавать за Швейцарию, ради которого стоит захватывать те экономические связи. И, шо кроме потребностей в гумпоме Лугандон может предложить? Наверное альтернативу швейцарским банкам (Лугандонбанк) или альтернативный швейцарскому туризму в Альпы - туризм на терриконы Лугандона...?
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