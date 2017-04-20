"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО

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90 проц фамилий депутатов рады, министры "реформаторы" с 2014 года, судьи и так далее
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А перед хлопцями - так само навколішки - цілуйте наш прапор і вимолюйте прощення. Можете паралельно поезії повчити, є Шевченко, Франко, Леся, Сосюра - "Любіть Україну" ...
А взагалі ... Передивлялася вчора на ФБ останнє відео, на якому Володимир Рибак живий, як пробував пройти до міськради, як його схопили і повели ...
І стояли там гадини горлівські і підвивали, підначували ...
Розумію, що там вимушено залишилися окремі проукраїнські жителі. Важко їм.
Але після подібних відео, щоденних повідомлень про наших поранених і загиблих ...
"Як вам жити" ? Через вас, уродів, втратили життя тисячі прекрасних людей, осиротіли діти, овдовіли жінки ...
Сволота.
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В среду, 19 апреля, на площади Ленина в центре Донецка шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях.
Планировалось, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации «днр» выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 человек собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое «министерство угольной промышленности днр».ВИДЕО https://inforesist.org/srochnyie-narodnyie-gulyaniya-v-dnr-sorvali-miting-shahterov-protiv-zaharchenko/
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Когда свои его нашли и стали забирать, один из солдат спросил « местных» -: « Что же вы за люди! Он же за Вас воевал!». В ответ солдаты услыхали --: « А нам пох-й какая власть, лишь бы пенсию хорошую платили».
Делайте выводы.
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- Гудеть, как завещал великий РЕНАТ
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А от мені - не жаль.
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А вы почему не пьете, не гуляете? У вас, галактических кормильцев, жрачки должно быть по самое не балуйся. Пейте, гуляйте - бЕндеровцы вам не мешают. Доблестные попочленцы вас защищают не жалея желудков своих.
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а себе вважають ні в чому не винними. Сволота.
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- Чей туфля? - Х...йла...ла-ла-ла
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Ну а те кто пьет и гуляет, так у них тоже лафа скоро кончится. Трамп на трон взгромоздился.
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1. Позвонить на телефон курощупу Захарченко и спросить его.
2. Погудеть в гудок.
3. Выйти на улицу и еще раз изо всех сил закричать Путен приди!
P.S. Если серьезно, то может конкретно звонившая женщина ни в чем не виновата и является жертвой обстоятельств, но вообще так называемый "народ Дамбасса" это конечно мразь редкая.
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Штайман о Герман: Почему "ЭТО" ещё не "сидит" за сепаратизм или не отправлена в вЕЛИКУЮ рОССИЮ? Это плевок в лицо... http://ln.is/resistance.today/eve/omkuY …
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Для матери самое страшное - хоронить своих детей.
Но так ей и надо. Пусть ощутит на себе, что чувствуют матери украинских погибших солдат.
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столько лет кормить всю Украину.... запасы нужно было делать....
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И кричали, и веселились, и пели песни, и с Говняным триколором ходили, говлрили что кормят всю Украину!
А теперь вон оно как. Слезно просят пожрать.
Так какого хуя звоните в Штаб Ахмеда?
Звоните упыри прямо Хенералу куринных войск Захерченко.
Он обещал, Пушило обещал, Хуйло обещало всех накормить, напоить, и взять к себе в рассею...
Им и звоните недоумки... Позвали ватную чуму в свой дом, Хавайте не заляпайтесь..
Ой.... Пойду бутер с копченным салком наебну, и выпью соточку Бендеровской горилочки..
Слава Бандере! Ура....
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Ассадовцы передислоцировали большинство боевых самолетов на совместную авиабазу с рашкой - пытаются защитится от Томагавков так
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Вышел за хлебом,стоит велик возле магазина.
Обычный велик,для Мариуполя.
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и что интересно параше то все равно на эти слезы нет реакции....и где ваша расеюшка, что она не видит что захарченки крысы...видит и такие ей выгодны....потому что на них потом можно повесить все дерьмо, а рассеюшка будет чистенькой в глазах орущих введи вайска
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Это расплата за предательство и за отсутствие мозгов, уроды!
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