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 Форум Украины(595424)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Ахметов (1986) боевик (18549) оккупация (6850) Донбасс (14178) гуманитарная катастрофа (108) гуманитарная помощь (754) Казанский Денис (45)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО

Оккупированный Донбасс находится на грани гуманитарной катастрофы.

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Чего ноют ? Да очень просто , поменять зарплаты в 1000 баксов на триколор и гуманитарку оказалось можно , но вот выхлоп не тот что ждали ...
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для наших солдат на передовій співчуття залишилось, чи все на пенсів пішло?
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"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 2337Пожалеем тетеньку , ей надо кушать чтобы ноги подымались .
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Жалью моря не переедешь. А ты уверен что вот эта же особа не радовалась весной и в августе 14-ого? Немцы сполна расплатились в 45-ом за радость 38-ого. Тут то же самое но в неизмеримо более мягком варианте.
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Аквафреш в руки и на площадь орать : Хуйло накорми. Есть вариант попроще ,собрали манатки и в Сибирь , там и работа и квартира и бабло и пряники и боярышник , короче все о чем мечтали.
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А ведь он мог бы стать неплохим художником, писать пейзажи, но в свое время Адолфа Алоизиевича Шикльгрубера не приняли в Венскую академию ... Адольф Гитлер как художник К 128 летию....
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заголовок статьи можно вполне отнести к любой области (городу) Украины --- (например подставить фамилии рева, гройсман,розенко,яценюк, яресько, коболев, вовк, ахметов,
90 проц фамилий депутатов рады, министры "реформаторы" с 2014 года, судьи и так далее
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Колорадские референдумные на всю голову недовольны что их желания сбываются .
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Желудок очень хорошо помогает голове в осознании причинно-следственных связей. Так что все идет как надо.
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Да нормально вы живете))Почаще референдумы устраивайте за свою ЛыныДыру!...пфф))
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До чего хунта кровавая довела кормильцев Украины и Европы.
"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 5404
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Ставайте на коліна і повзіть до лінії фронту, падлюки, співаючи Гімн.
А перед хлопцями - так само навколішки - цілуйте наш прапор і вимолюйте прощення. Можете паралельно поезії повчити, є Шевченко, Франко, Леся, Сосюра - "Любіть Україну" ...

А взагалі ... Передивлялася вчора на ФБ останнє відео, на якому Володимир Рибак живий, як пробував пройти до міськради, як його схопили і повели ...
І стояли там гадини горлівські і підвивали, підначували ...

Розумію, що там вимушено залишилися окремі проукраїнські жителі. Важко їм.

Але після подібних відео, щоденних повідомлень про наших поранених і загиблих ...
"Як вам жити" ? Через вас, уродів, втратили життя тисячі прекрасних людей, осиротіли діти, овдовіли жінки ...

Сволота.
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Так им и надо... А могли бы жить как нормальные люди живут- когда власть не жирует гуляя , работы валом и главное никто не требует платы за комуналку.
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Без их помощи тут бы не происходило, то что происходит. И у них бы не происходило.
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Причинно-следственная связь - связь между явлениями, при которой одно явление, называемое, при наличии определенных условий порождает другое явление, называемое следствием.- ВОТ И ВСЁ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ
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МАйданить вздумали?! Ану бегом уголь жрать и остановки строить!
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пусть махає триколором і кричить "путін ввід ваіска!", і зігріється, і про голод на якийсь час забуде
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Я одному дивуюся-вже народ стільки коментів настрочив і ніхто Пєцю не приплів. Це зрада!
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Еще раз для тех кто пожалел эту женщину на проводе. Она бы вас не пожалела, ботинками в толпе таких же забила бы.
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Срочные «народные гуляния»: В «днр» сорвали митинг шахтеров против Захарченко

В среду, 19 апреля, на площади Ленина в центре Донецка шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях.
Планировалось, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации «днр» выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение «Молодая республика» развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 человек собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое «министерство угольной промышленности днр».ВИДЕО https://inforesist.org/srochnyie-narodnyie-gulyaniya-v-dnr-sorvali-miting-shahterov-protiv-zaharchenko/
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Я ей верю, что жить ей стало не выносимо, а вот что делать , покаяться наверно , вот ток вешаться точно не надо , под танк ДНР лечь или отогнать арту от своего дома, как то так, а вообще чуть сам не зарыдал
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Самоубийство - грех! А то что там вот хуже чем в Ленинграде 42 то не верю. А люди и там выживали. Хай двигается, а то привыкла дармовое жрать.
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да кормильцы попали вы мля а как нахлебники из ес и вся Украина ?
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Ненавижу этих тварей!Вообще не жалко,вообще! Потому что перед глазами наши пленные,которые шли по Донецку,а они плевали на них! Их митинги,из лозунги! Ненавижу! Украинцы платят тому же Ахметову и Фирташу за свет,газ,воду,постовляемую в лугандон!!Нельзя прощать и забывать наших м 20 летних мальчишек убитых этими тварями на войне!Не хотите так жить? Так выходите под пули,мрази,как вышли украинцы на Майдан,а вы ,донецкие,приезжали автобусами их избивать,а ваш Ахметов и его рыги,кстати,Кучма это тоже знал,их спонсировал! А теперь сука он гуманитаркой кичится!! Наши старики тоже выживают ,только нще и хоронят многие детей своих,убитых вами,,, Жрите свою рашку,давитесь!
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Когда сдавали сепарам Владимира Рыбака, и просили его убить за то что он хотел повесить в украинском городе украинский флаг, то что-то никто не плакал и не жаловался, а тут такие страсти...
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Донбасс -- 2015год. В селе на дороге стоит подбитый танк украинских ВС-30-я мехбригада. В пяти метрах от танка лежит мех.вод - парнишка лет 20-и. А в десяти метрах от него, сидят и курят местные жители. Солдат просит -: « Пить!». Но, никто не подойдёт. И так он пролежал там 28!!-часов без всякого внимания.
Когда свои его нашли и стали забирать, один из солдат спросил « местных» -: « Что же вы за люди! Он же за Вас воевал!». В ответ солдаты услыхали --: « А нам пох-й какая власть, лишь бы пенсию хорошую платили».
Делайте выводы.
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тоже было и в Крыму,ну похоже,знакомого татарина волновало одно,что редиска пропадает,а не кто там власть захватывает.
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Как нам жить дальше???
- Гудеть, как завещал великий РЕНАТ
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Чисто по человечески .....жаль людей.Но сами же виноваты.Встречали с цветами оккупантов и бандитов.Донбасс и луганская область -это Украина. Ми и нафик никому не нужны. Читал вчера Крымские новости и в коментариях простых людей увидел , что люди уже недовольны на нынешнюю кацапскую власть. Самые лучшие места у моря ФСБшники занимают и приближенные. Так что это уже и ваша головная боль.Думайте так-же как нашу Украинскую землю от нечисти вызволить.Кстати в Армянске из кранов течет что-то наподобие воды , мутное и грязное.
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Встречали с цветами оккупантов и бандитов. Чисто по человечески .....жаль людей

А от мені - не жаль.
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Нечего там жалеть Джамал , просто вспомни события трехлетней давности , "Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 6462
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Авиация Асада после удара США перемещена к российской авиабазе,так как за ними Москва.Мне кажется, что Трампу и на Москву нацрать.
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"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы!"
А вы почему не пьете, не гуляете? У вас, галактических кормильцев, жрачки должно быть по самое не балуйся. Пейте, гуляйте - бЕндеровцы вам не мешают. Доблестные попочленцы вас защищают не жалея желудков своих.
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Это они еще с моей зарплаты харчуются. Гройсман с Петей платит. Был бы нормальный президент в Горловке уже бы деревья без коры стояли.
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выход один. поднять восстание. мы вас освободим. и будете как раньше. кормить нас. и тарифы платить не надо. вернется бесплатная медицина. там и крым вернется. можно будет ездить в артек безплатно.
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жаль только тех людей, которые не хотели этой паРаши и им некуда уезжать. остальных нет, пусть наслаждаются, им же с бандеро-фашистами плохо жилось, ой как плохо..
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і що цікаво - у всіх своїх сьогоднішніх проблемах вони продовжують звинувачувати Київ і Україну.
а себе вважають ні в чому не винними. Сволота.
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видите будут помирать от голода, взывать к Украине о помощи, но не один из них не осознает того что они сотворили, ответ будет один "мы не знали что так будет"
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Жалко, конечно, старушку. Остается ей теперь только к путину обращаться. Он все помогает канализацию чинить, газ проводить и продуктовыми наборами снабжает.
Ну а те кто пьет и гуляет, так у них тоже лафа скоро кончится. Трамп на трон взгромоздился.
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Что нам делать и как нам жить?

1. Позвонить на телефон курощупу Захарченко и спросить его.
2. Погудеть в гудок.
3. Выйти на улицу и еще раз изо всех сил закричать Путен приди!

P.S. Если серьезно, то может конкретно звонившая женщина ни в чем не виновата и является жертвой обстоятельств, но вообще так называемый "народ Дамбасса" это конечно мразь редкая.
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Как жить дальше?....а чем думали когда предательски шли на "референдум" и орали пукин введи вайска?.....вот и ввел вам по самые...и на ваши слезы крокодильи не посмотрит......какал он на ваш русский язык, он вас идиотов поиспользовал для своих целей, орали б "китайский язык" пукин бы пришел спасать вас от этого, орали б еще что-то и от того бы пришел спасать, потому что ему все равно, использует ту трещину что есть и туда кол вбивает...а вы идиоты теперь слезы льете...
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Resistance‏ @ResistanceToday 19 апр.
Штайман о Герман: Почему "ЭТО" ещё не "сидит" за сепаратизм или не отправлена в вЕЛИКУЮ рОССИЮ? Это плевок в лицо... http://ln.is/resistance.today/eve/omkuY …

"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 9826
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Да эту козу давно уже нужно было побрить, постричь на голо и посадить навечно.
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Бог эту рыговскую подстилку уже покарал - оба сына умерли.
Для матери самое страшное - хоронить своих детей.
Но так ей и надо. Пусть ощутит на себе, что чувствуют матери украинских погибших солдат.
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Ну то ещё не голод, голод будет когда с нах будут спадать носки и обувь. Ото ж бо, нечего было
столько лет кормить всю Украину.... запасы нужно было делать....
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"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 225Хунта посылает вам пиченьку ,зигануть не забудьте а то подавитесь
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Я вспоминаю как Доунбасяне давили в центре Донецка, Петькины Конхэты прямо ногами!
И кричали, и веселились, и пели песни, и с Говняным триколором ходили, говлрили что кормят всю Украину!
А теперь вон оно как. Слезно просят пожрать.
Так какого хуя звоните в Штаб Ахмеда?
Звоните упыри прямо Хенералу куринных войск Захерченко.
Он обещал, Пушило обещал, Хуйло обещало всех накормить, напоить, и взять к себе в рассею...
Им и звоните недоумки... Позвали ватную чуму в свой дом, Хавайте не заляпайтесь..
Ой.... Пойду бутер с копченным салком наебну, и выпью соточку Бендеровской горилочки..
Слава Бандере! Ура....
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Dmitry Dibenko‏ @DmitryDibenko 12 ч.12 часов назад
Ассадовцы передислоцировали большинство боевых самолетов на совместную авиабазу с рашкой - пытаются защитится от Томагавков так
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Кто там?‏ @2410mavasim 16 ч.16 часов назад
Вышел за хлебом,стоит велик возле магазина.
Обычный велик,для Мариуполя.

"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 1824
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к нам в город приезжали переселенцы один из них работал в мчс так он говорит что у них зарплаты при Украине были на порядок выше чем в других регионах, чтож безразмерное желание халявы привело к тому что сейчас есть, нашей стране в случае возвращения ДОМБАСА как они сами пишут это слово, нужен закон о негражданах, чтобы товарищей которые гарланили рефверендум навсегда лишить выборного права, если их всетаки оставлять там жить, а еще лучше провести референдум в стране и если такова их судьба депортировать в росию, там их все так ждут и любят что они это прямо сразу на себе эту любовь ощутят
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Думаю днры не запрещали ахметову раздавать гуманитарку, это он сам так решил, после как у него предприятия поотбирали...таким образом он показывает фе захарченкам, что мол без него регион сдохнет....рашескую гуманитарку захарченки разворовывают, а людям ничего не доходит....и таким образом народ будет восставать против местной власти...
и что интересно параше то все равно на эти слезы нет реакции....и где ваша расеюшка, что она не видит что захарченки крысы...видит и такие ей выгодны....потому что на них потом можно повесить все дерьмо, а рассеюшка будет чистенькой в глазах орущих введи вайска
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обратите внимание на валюту и обоснование ))) они там вообще ебн@тые...
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если єтих донецких тварей не ограничат в гражданских правах они как вирусі разнесут заразу по всей стране.
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А параша может делать это специально, мол видите к чему привела блокада со стороны Украины, они им не нужны....поэтому мы решили спасти регион и присоединить к себе...
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я еще в 2004 году думал как с теми людьми которые хлопали Людмиле Янукович"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 4861
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Цензор.НЕТФорум Украины"Они тут гуляют, пьют, а мы сдыхаем без работы! А с нас еще требуют плату за коммунальные услуги. Как нам жить дальше?!", - жительница оккупированного Донецка. АУДИО
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