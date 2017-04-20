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 Форум Украины(595424)
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Материалы по теме:  Антитерористична операція Окуповані території - Крим і Донбас
Теги: Росія (5735) танк (148) Донбас (6299) Bellingcat (27)
Тему создал: редактор новостей

РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО

Танки семейства T-90, которые были замечены на востоке Украины, начали поступать летом 2014 года.

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Рогозин-на-орбите‏ @LyapunovS 10 мин.10 минут назад
Состояние 200 самых богатых россиян за год выросло на $100 млрд-до $460 млрд.
Падение доходов всего населения РФ продолжается 28 месяцев
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активи ахмєтова за рік збільшилися удвічі. вротердам+ рулює.
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Это стопы. Это хитрый кацапский танк.
Он ездит задом наперед, что бы всех запутать!
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Hank Moody 07c9fb67
А по каким признакам определили что это Донбасс?
=======
Не,цапа,там этого нет,там впопучленцы с луками и копьями бегают
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И ник такой скрепный, президентский... Муди.. или Мудя...
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От уже ж крысы кремлёвские, всё суки исподтишка, почерк бандитов уникающих правосудия.
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Помнится мне, в 91 году, безскрепные и бездуховные пиндосы, на своих убогих 2500 Абрамсах воевали за поставленых совком Саддаму 4000 великоскрепных Т - 90. Итог боя: Все Абрамсы и екипажи живи все Т 90 расхуяченые в хлам с оторваными башнями.
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Собственно Т-90 и сейчас не существует. Глубокая модернизация 72ки никак не тянет на новый номер.
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Никуя, пару Абрамсов сами Абрамсы расхерачили по ошибке. Война она такая....
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Какие Т-90 ? У Ирака были в основном Т-55 и Т-62, и лишь небольшое количество Т-72 (без ДЗ).
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Отличительной особенностью семейства T-90 стали "горящие глаза" на башне. ... их функция - нарушение работы систем лазерного наведения атакующих противотанковых снарядов.
Источник: http://censor.net.ua/v437016

Насколько знаю, их функция - нарушение работы ПТУРов типа "TOW", которые управляются по проводам или радио. "Лазерным" ракетам ИК-прожекторы не помеха.
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Как раз нет. Проводные ПТУРы держат свою ракету автоматически по её ик-выхлопу. Прожекторы подменяют этот выхлоп, сбивая наведение.
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Оптика будет думать, что фонарь - это ракета, и радоваться как точно она летит - прямо в танк, даже команд-поправок ей давать не нужно
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Может применяться и трассер в виде криптоновой лампы в хвосте ракеты. Как в том же TOW. Она очень яркая и забить её трудно, что собственно и было доказано в Сирии.
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Неверно. По проводам помеху поставить можно только дымом. Штора-1 ставит помехи для лазера. Но TOW старых образцов не справляется с ДЗ Т-90, его берет только TOW-2.
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Как раз дымом ставится завеса для лазера, как работают ик-фары объяснил выше.
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В наше время телефон с камерой есть почти у всех и только одно видео присутствия Т-90 есть, да и то снятое непонятно где.
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ватные ребята, я понимаю что"вывсеврете", но может надо на сайт первоисточника сходить?
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Можно подумать если тебе выложить 50 видео то ты согласишься .
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его убедит только чистосердечное признание куйла
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Та он уже и х.улу не поверит . Теперь уже только Вовке Соловьёву ..! .
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ну соловьев с кисилевым понятно что озвучат эту позицию куйла, да еще и ее логически объяснят
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да, лучше наверное не включать телек, по крайней мере новостные каналы)
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история показывает что нет. Он просто начнет этим гордиться.
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офшорні бариги спеціально програли суд в Гаазі
Щоб і надалі грабувати народ!
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А у Юли есть программа? Что то не у кого не видел конкретной программы, куда кандидаты собираются вести страну. Поэтому и топчемся.
Хочу выбирать программы, а не имена, что только обещают, но ничего не делают.
Мне нужен президент, который посадит бриллиантовых прокуроров, который прекратит торговлю с врагом и объявит территории оккупированными, который признает, что далее так жить нельзя и сменит все коррумпированное руководство всех госинститутов и проведет настоящую судебную реформу.
Вор должен сидеть в тюрьме! - вот необходимый лозунг нового Президента Украины.
И садить с конфискацией не тех, кто колосок в поле украл, а все знают кого!
Никаких гарантий неприкосновенности ни бывшим президентам, депутатам и судьям!
Все льготы и привилегии госворам - в топку!
Тогда, лет через 5 наступит просвет.
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я где то уже слышал похожий лозунг"бандитам тюрьмы"...да я не сторонник ЮВТ, просто троллю)
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Я вообще ничей сторонник. Лично я не вижу лидера сегодня в Украине.
Все решают свои проблемы, а о Украине никто не переживает.
Как по мне президентство необходимо ликвидировать. С каждым президентом - все гамнистей и гамнистей... Ну а порядок навести с управлением нам поможет Запад. Пусть создадут техническое правительство на пару лет из бывших функционеров, кто реально знает, как это должно работать. У нас же кум на куме сидит везде, или воровством повязаны. Кто ж посадит то кого?
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ты читал, на какое сообщение это был ответ???
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а самый мощный кацап -был?надеюсь без гусениц в удмуртию уехал
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Кацапи звичайно дибіли але не нестільки ж, щоб таку машину пускати на даунбас, і це в час требуналу де вони свою військову пристуність заперечують! Фейк скоріше за все,!
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В том, что кацапы использовали и (что вероятно) используют свои лучшие танки у нас в Украине, нет ничего удивительного и противоестественного. Все "профи военного дела" знают, что лучшего испытательного полигона, чем зона военного конфликта, для новейших образцов военной техники попросту нет! Было бы глупо, если бы наши создатели ВВТ не испытывали свои "шедевры" в "зоне АТО". Другой вопрос, что этот факт, - очередное доказательство того, что "ихтамнеты" становятся "онитамами" и кацапам, в конечном счете, придется "огрести по полной" и компенсировать все те издержки и потери, что понесли украинцы и Украина в результате этой авантюры ху@ла. Так что пусть кацапы и дальше "светят" свое вооружение и людей в Украине, - будет за чей счет возродить Донбасс и Крым!!!
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ну это только если кацапия будет побеждена, а без 3ей мировой это нереально..выживет ли мир в результате этого, тоже вопрос
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ха, теперь нужно доказать что у рашки есть злой умысел..., а иначе доказательств в суде явно не достаточно... ну поставляет рашка на Донбасс танки-грады-минометы-автоматы -и снаряды к ним, ну и что? а ты поди теперь докажи, что в этом есть злой умысел...
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Так это публикуется для народа,а не для ООН.Никогда не думал что основой власти Петра Алексеевича будет постоянно поддерживаемое устрашение народа.
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А как же наши юристы не смогли доказать в Гааге, что московия спонсирует террористов на Донбассе? Ведь сказано же - по видео можно установить геолокацию.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО
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