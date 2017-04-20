РФ использовала на Донбассе самый мощный танк в своей армии, - Bellingcat. ФОТО+ВИДЕО

РоботБАндер2
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, AVG
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, Алла Капацына
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, Conrad
, sobir
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, Tema9
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, Константин 1041a131
, Сергей Иванофф
, tector
, Antipa Bogolubov
, Дельфін Фатіма
, Aлександр Alexsis
, vetalman pather
, roadstar
, Alex-KHKH-alex
, Ivan Savelev
, изюминка
, Elena I 52638e4b
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, буков
, (unknown) 31ea4b4f
, Вова Индюков
, Serhiy Lonko
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, Денис_Харьков
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, Енот 84dd4c12
, UApatriotUA
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, Слободянюк Григорий
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, Иванов Юрий 9255343a
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, Виктор Степаненко
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, Diesel_Sasha
, SergeLi
, реквием по кацапизму
, Иван Иванович e6fe2e17
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, Сергей Коваленко 9044b06d
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, Zaki Zaki
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, Юрий Примак
, Sergii Ustim
, Igor1975
, JleXa BaCuJl6eB
, botoks
, masud masud
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Ян Янович cacd0b1a
, Lendo Calendo
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, Джамал
, Nickol Nickols
, Shtorm
, Сергей Галонов
, Khmelnitskiy
, свободный человек b4fbfe90
, Zemer
, mak damaged
, Van Val
, Алексей Иванович 353f574d
, Одесит84
, Ecclesiastes
, Saramat
, швеллер
, AlexUnknown
, диор
, Faina L
, Андрей Дидовик
, Nov
, vassa0103
, sergik
, Даня Укр
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, Vedana
, Небайдужий
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Всего на сайте: 191 писатель
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Состояние 200 самых богатых россиян за год выросло на $100 млрд-до $460 млрд.
Падение доходов всего населения РФ продолжается 28 месяцев
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Он ездит задом наперед, что бы всех запутать!
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А по каким признакам определили что это Донбасс?
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Не,цапа,там этого нет,там впопучленцы с луками и копьями бегают
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Источник: http://censor.net.ua/v437016
Насколько знаю, их функция - нарушение работы ПТУРов типа "TOW", которые управляются по проводам или радио. "Лазерным" ракетам ИК-прожекторы не помеха.
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Каждый божий день ДИКИЙ ОР , ДИКИЙ ! НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ! Хоть не включай телевизор вообще. Я не понимаю смысла этих орущих ,типа политических программ, ведь ничего не решаю и не решат . Тогда зачем , каждый день этот трэш ? Тошнит уже честно слово от всей этой словоблудной хрени, якобы приносящей рейтинг , кому он на ... нужен .. На больных детей собираем всей страной смс сообщениями, что же каждый день нет программ о благотворительности ? У меня ощущение, что я живу не в России , а на Украине. Ради Бога , Я ХОЧУ ДОМОЙ!
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Щоб і надалі грабувати народ!
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Хочу выбирать программы, а не имена, что только обещают, но ничего не делают.
Мне нужен президент, который посадит бриллиантовых прокуроров, который прекратит торговлю с врагом и объявит территории оккупированными, который признает, что далее так жить нельзя и сменит все коррумпированное руководство всех госинститутов и проведет настоящую судебную реформу.
Вор должен сидеть в тюрьме! - вот необходимый лозунг нового Президента Украины.
И садить с конфискацией не тех, кто колосок в поле украл, а все знают кого!
Никаких гарантий неприкосновенности ни бывшим президентам, депутатам и судьям!
Все льготы и привилегии госворам - в топку!
Тогда, лет через 5 наступит просвет.
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Все решают свои проблемы, а о Украине никто не переживает.
Как по мне президентство необходимо ликвидировать. С каждым президентом - все гамнистей и гамнистей... Ну а порядок навести с управлением нам поможет Запад. Пусть создадут техническое правительство на пару лет из бывших функционеров, кто реально знает, как это должно работать. У нас же кум на куме сидит везде, или воровством повязаны. Кто ж посадит то кого?
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