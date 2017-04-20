Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

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Всего на сайте: 191 писатель
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Законом могут призвать на службу но давать присягу это личное дело каждого
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в основе твоей ошибки лежит твоя слепая самоуверенность, что ты вне государства( типа ты сам по себе и тебе на все похер), и тебе за это ничего не будет.... так вот, ты заблуждаешся и наказание за это заблуждение очень суровое...
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С ложью чиновников высшего звена можно бороться только двумя способами: а) не избирая их на выборах; б) смещая их с должностей благодаря массовым протестам с вполне конкретными требованиями.
На кону у наших чинуш нажитые на целой стране миллиарды в офшорах, им есть что терять. Как вы думаете, какой вариант будет реализован народом в ближайшем будущем, а или б?
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и бандюг капиталы и бизнес, будут нами рулить как рулят нанюхавшись своими тачками, сби-
вая на смерть баб и детей.... халли-галли-луйя......
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Источник: http://censor.net.ua/n437013
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А это как??? В нарушении закона о использовании персональных данных что ли????
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в законе предусмотрено обязательность подачи персональной инфы, и ответственность за не подачу... раньше уклонисты просто тупо игнорировали повестки, и делали это подряд много лет, теперь это делать станет сложнее.
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50 (пока) долларов - это не пенсия.
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Формируйте профессиональную армию.
Какого хрена я еще кому то чего то там "обязан".
Как уровень жизни поднимать - так крутитесь как можете. А как кипишь какой то - введем учет мяса для защиты наших миллиардов.
Хотя каждая из 450ти свиней ни копейки своей на армию не даст. И вылупков своих туда не отправит.
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дата и место рождения; -" не помню,ггг, ну вобщем до 60-ти, ггг"
пол-"мою регулярно"
место жительства -"Лес",пребывания-"то прибываю, то отбываю,ггг";
ФИО и дата рождения родителей-" батько-Кащик Невмерущий, мати-Василиса Премудрая"; реквизиты паспорта-"СН-ОООООО";
сведения о признании лица недееспособным-"способная, ггг"
сведения о занятости-"шибко занятая,гг";
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов-"не маю, бо верущая,гг";
оцифрованное изображения лица человека-
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сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины-"пару раз летала на метле за пределы леса";
сведения об образовании " Высшая школа лесной нечисти"
ПРИМИТКА-"до военной службы ГОДНАЯ" гггггг.
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Нам нужен другой Президент Украины!
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Даже в тоталитарной рашке такого себе не позволяют.
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для оперативного реагирования на действия российского агрессора. .
Выдача оружия резервистам в ДНР
6 апреля, 22:06
В Донецкой Народной Республике прошел мобилизационный сбор пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет, сообщает корреспондент официального сайта ДНР. На сборе присутствовали Главнокомандующий армии ДНР, Глава Республики Александр Захарченко, министр обороны ДНР Владимир Кононов.
На одном из полигонов Республики прошел сбор, на который прибыли более 30 тысяч резервистов.
Мобилизованным в ДНР, имеющим военную подготовку, выдадут боевое оружие, которое будет хранится непосредственно у резервистов. Об этом сообщает корреспондент "Лайфа" находящийся на полигоне.
Всем тем, кто прошёл общевоенную и специальную подготовку на полигоне в ДНР выдадут оружие на ответственное хранение для оперативного реагирования на действия украинских силовиков - сказано в сообщении.
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Ценник обнародуйте.
А нельзя было это вести в реестре Граждан?
.
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