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 Форум Украины(595424)
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Теги: Генштаб ВС (793) закон (2287) Минобороны (5001) реестр (115) военнослужащие (3567)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных

Закон о создании Единого государственного реестра военнообязанных вступил в силу.

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Етот реестр уже давним давно создан....ктото теперь просто ЗАБЕРЕТ деньги на его создание себе в карман....Во всех военкоматах (ДАВНО )есть електронная база данних всех резервистов и призовников.
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дійсно є, вони її ще у 2015 почали формувати (я тоді у травні комісію проходив і мене туди внесли). ей реєстр - добра справа, головне щоб дані з нього не потрапили до рук ворога
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"регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов" ___________________А ЭТО ТО ЗАЧЕМ НАШИМ "ОТЦАМ-КОМАНДИРАМ"??????
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Это для того, чтоб посмотреть чем вы заняты, налоги платите ( на работе ), если нет, милости просим до ЗСУ, наверно!?!?
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наоборот, если безработный и не ФОП то военкомат не достанет партизана никак
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Ну так наверное, чтобы легче в базе найти было кого то, да и полных тезок фильтровать...
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Кому потрібен цей реєстр, хто не захоче воювати, того ніяким реєстром не мобілізуешь. Зате всі дані тепер є в системі, тепер будь-який чиновник, який має доступ може скопіювати і продати зацікавленим особам.
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Да блин, как вы отстали от жизни. Уже все давно есть про всех. И даже многое в инет выложено. Вы уже сто раз предоставили свои персональные данные, часто даже не задумываясь об этом.
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У мене є комп'ютер, тому і дані може буть десь є. А в селах і маленьких містах, резервісти в інтернет магазинах покупки не роблять, в соцмережах не сновигають, так, що не потрібно узагальнювати всі, тільки на моєму прикладі.
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А если не давать Присягу то в реестр не внесут?
Законом могут призвать на службу но давать присягу это личное дело каждого
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Если не давать присягу на верность украинского народа- значит ты не представитель этого народа, ну и соответственно чемодан-вокзал
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присяга это не народу а власти что бы она могла распоряжаться Твоей Жизнью
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Якщо ти давав приягу, то повинен знати, що вона дається не владі а українському народу.
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Защищать Украинский Народ можно и умереть за Него без присяги, как верить в Бога не обязательно идти к попам
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ты военнообязанный? если да, то отказавшись принять присягу, ты станешь уклонистом, и в последующем, после суда, ты "уклонишся" от воинской службы лет на ..до 5 на зоне общего режима... а потом с позорной судимостью ты сможешь устроится только на низкооплачиваемую работу, и вот ты такой озлобленный с бутылочкой пива будешь сидеть перед устаревшим компом и будешь писать гневные комменты про "злочинну владу"...
в основе твоей ошибки лежит твоя слепая самоуверенность, что ты вне государства( типа ты сам по себе и тебе на все похер), и тебе за это ничего не будет.... так вот, ты заблуждаешся и наказание за это заблуждение очень суровое...
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Из всех гениальных ответов на Ваш пост следует,что лучше рассмотреть возможность выехать.При первых же народных протестах эти реестры заработают,миньськи угоды подписаны,так что никакой присяги не нужно.
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А власть кто? Власть выбирает народ чтобы власть воплощала в жизнь волю народа ... Так должно быть
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проще принять гражданство другой страны. например панамы. иностранных граждан у нас не мобилизуют
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осталось за малым, выловить в нем чоколадных сыночков , и отправить защищать папашкины жопы
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В отличии от тебя чадо воевало в АТО , имеет награду и своей кровью заслужило быть депутатом
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Воевали? Враг их пытался убить, а они истекая "...своей кровью..." уничтожали врага? Это был бой с раисовскими парашютистами-диверсантами, выброшенными в глубоком тылу? Расскажите нам всем эту захватывающую историю о проявленном героизме детьми миллиардера. А то у нас АТО и мы ничего не знаем о реально происходящем.
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Уже все рассказано до меня и про сына порошенко .луценко авакова. . о их подвигах... Ветераны ато , общественность(кроме цензора) что то против имеет?-нет! Вот так и живем идальше-ничего не зная , или делая вид.
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Я действительно не знаю, как будучи командиром минометного расчета с радиусом стрельбы этого самого миномета в 12км можно воевать, проливая кровь, сидя в тылу в тридцати километрах от ближайшего нашего передового рубежа. Расскажите мне пожалуйста. Я хочу узнать.
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Еще раз повторяю. вопрос не ко мне. Напишите вот это на плакате и под банковую ... Страшно?
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Не вижу смысла. Дело вовсе не в наличии страхов или их отсутствии. Дело в очевидном результате подобного одиночного пикета. Результат будет нулевым.
С ложью чиновников высшего звена можно бороться только двумя способами: а) не избирая их на выборах; б) смещая их с должностей благодаря массовым протестам с вполне конкретными требованиями.
На кону у наших чинуш нажитые на целой стране миллиарды в офшорах, им есть что терять. Как вы думаете, какой вариант будет реализован народом в ближайшем будущем, а или б?
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да любой бы на их месте....... и вот этот биомусор, унаследовав от своих папиков аферистов
и бандюг капиталы и бизнес, будут нами рулить как рулят нанюхавшись своими тачками, сби-
вая на смерть баб и детей.... халли-галли-луйя......
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Согласия военнообязанных на обработку их персональных данных для целей реестра не нужно.
Источник: http://censor.net.ua/n437013
_____________________________________
А это как??? В нарушении закона о использовании персональных данных что ли????
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п.4.ст.19 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право на безперешкодний і безоплатний доступ до персональних даних відповідно до їх повноважень.
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Ще є закон про захист персональних данних!!! Якщо ЦИК має ДОСТУП, то це не значить що ВІН має ПРАВО передавати ці данні в обробку іншим юр. особам без згоди ВЛАСНИКА персональних данних!!!!
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Один закон херит другой закон - это результаты работы нашей Верховной Зрады.
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Добре.. Ще скіко гоїв треба утилізувати. А потім побудуємо нашу, справжню, Мошиахом дану нам Україну. Слава ж Дурням! Бандерівцям слава!
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Этот реестр они могут смело себе засунуть в зад , кто не хочет служить в ВСУ , будет по дачам жить в палатках ,погребах . за бугром , но хер его призовут .
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Дебил я в ВСУ как раз и сей час служу , с 9 августа 2014 прямо с Дебальцево и по сей день , за то из моих соседей не служил не один , хоть все здоровые молодые мужики , им расскажи может сильно испугаются.
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прийми мои искренние извинения! твое мнение относительно принятого закона ошибочно... уклоняться от службы в ВСУ станет тяжелее...
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Реестр фиг что решает , когда начнутся реальные наказания тогда толк будет , возможно даже не срока , а как вариант отказ от службы и не явка в военкомат , автоматом лишает пенсии пожизненно.
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Закон - это нормативный фундамент для создания дальнейшей инфраструктуры (нормативной, организационной, статистической, пенсионной, на случай военного времени/или особого периода, уголовно/карательной) ... будет желание, читни закон Закон
в законе предусмотрено обязательность подачи персональной инфы, и ответственность за не подачу... раньше уклонисты просто тупо игнорировали повестки, и делали это подряд много лет, теперь это делать станет сложнее.
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насмешил , пенсии ВООБЩЕ не будет в Украине(под вопросом даже существование самой Украины).
50 (пока) долларов - это не пенсия.
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Якщо суд Гааги не знайшов доказів агресії Росії в Україні, так проти кого 3 роки іде війна? Виходить , що влада посилає ВСУ убивати своїх же громадян. Чи як ?!! Тоді вийде так, якщо я був в АТО 1,5 роки, то скоро мене судитимуть в Гаазі як військового злочинця. Оце кіно !!!
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Хлебани боярышника винторогий...и тебя попустит....
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"ФИО и дата рождения родителей" - это грубое нарушение законов и Конституции Украины. Ладно я, военнообязанный, мое согласие на включение моих данных в этот реестр похерили, но "ФИО и дата рождения родителей" - это не мои персональные данные, как военнообязанного, это персональные данные третьих лиц, - так на каком основании они включаются в реестр без согласия этих лиц?
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И єто персональные данные ВАШИХ родителей!!! А их согласие на обработку п.данных кто спросил? Ну в принципе мы уже давно "привыкли" к тому что закон о защите перс.данных все игнорят как только можно!!! Эти "п. данные" уже где угодно можно найти!!!
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это чтобы чеченцы взяли в плен и сразу позвонили родителям за выкуп.
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А вот "баба яга" протифф чтобы ЦИК надавал ее данные в реестр!!!
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чета меня коробит всегда от слова "военнообязанный"..
Формируйте профессиональную армию.
Какого хрена я еще кому то чего то там "обязан".
Как уровень жизни поднимать - так крутитесь как можете. А как кипишь какой то - введем учет мяса для защиты наших миллиардов.
Хотя каждая из 450ти свиней ни копейки своей на армию не даст. И вылупков своих туда не отправит.
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Вся эта чепуха сделана не для удобства учета и отнюдь не для защиты Украины.Это сделано для того,чтобы уничтожить похоже единственную антикремлевскую силу в мире,это украинский народ.Своеобразная работа над прошлыми ошибками.Не может нормальная власть одновременно подписывать соглашения буквально разрешающие убивать своих солдат и создавать грозные реестры на случай мобилизаций.
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ФИО; - "Баба Яга, Василиса Матреновна",
дата и место рождения; -" не помню,ггг, ну вобщем до 60-ти, ггг"
пол-"мою регулярно"
место жительства -"Лес",пребывания-"то прибываю, то отбываю,ггг";
ФИО и дата рождения родителей-" батько-Кащик Невмерущий, мати-Василиса Премудрая"; реквизиты паспорта-"СН-ОООООО";
сведения о признании лица недееспособным-"способная, ггг"
сведения о занятости-"шибко занятая,гг";
регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов-"не маю, бо верущая,гг";
оцифрованное изображения лица человека-
||||||||||||||||||||||||||||||

| 11111111! |

| 0 ! 0 |
| ! |

| /---\ |
|_____|

сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины-"пару раз летала на метле за пределы леса";
сведения об образовании " Высшая школа лесной нечисти"
ПРИМИТКА-"до военной службы ГОДНАЯ" гггггг.
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С одной стороны это правильно. Если бы Президент Украины назначил умного и опытного Начштаба, МО... Если бы реально хотел защищать Украину! Не выводил бы выделенные деньги в оффшоры на свои счета, не снабжал и поддерживал материально террористов, не разорял бы народ в угоду олигархии... Тягости, смерти и лишения народу, а бабло и власть кучке олигархов, что сидят в бюджетном корыте. Игра в одни ворота.
Нам нужен другой Президент Украины!
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Мобилизуйся. Враг как внутренней так и внешней еще точит зубы на Украину.
Вступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных - Цензор.НЕТ 5362
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все равно что крепостное право, анальное рабство, превращение человека в предмет.
Даже в тоталитарной рашке такого себе не позволяют.
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Я тебе больше скажу. По документам ты вообще не человек для армии. Ты мобресурс.
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Украинцам так-же нужен закон о выдачи оружия резервистам
для оперативного реагирования на действия российского агрессора. .

Выдача оружия резервистам в ДНР
6 апреля, 22:06
В Донецкой Народной Республике прошел мобилизационный сбор пригодных к строевой службе мужчин в возрасте от 18 лет, сообщает корреспондент официального сайта ДНР. На сборе присутствовали Главнокомандующий армии ДНР, Глава Республики Александр Захарченко, министр обороны ДНР Владимир Кононов.
На одном из полигонов Республики прошел сбор, на который прибыли более 30 тысяч резервистов.

Мобилизованным в ДНР, имеющим военную подготовку, выдадут боевое оружие, которое будет хранится непосредственно у резервистов. Об этом сообщает корреспондент "Лайфа" находящийся на полигоне.
Всем тем, кто прошёл общевоенную и специальную подготовку на полигоне в ДНР выдадут оружие на ответственное хранение для оперативного реагирования на действия украинских силовиков - сказано в сообщении.

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Сведения о гражданах, не являющихся военнообязанными, уничтожаются субъектами реестра

Ценник обнародуйте.
А нельзя было это вести в реестре Граждан?
.
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Куй я ложил на вашу армию. какие бы вы там себе законы не придумывали чтобы мяса пушечного набрать. Да и как говорил наш Барыга, войты у нас нет... есть какая то там Ата... но если взять законы то для етого мусорва есть...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВступил в силу закон о Едином госреестре военнообязанных
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