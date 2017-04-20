Двое экс-"беркутовцев" в статусе обвиняемых продолжают работать в Нацполиции, - ГПУ

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Всего на сайте: 191 писатель
Как Антонина Геращенко убийц награждала.
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В НАБУ добавили, что его детективы осуществляют досудебное расследование в 319 уголовных процессах (по состоянию на 31 марта 2017 года). Совокупный размер предмета преступлений, которые расследуются, превышает 85 млрд гривен.http://antikor.com.ua/articles/163592-masshtaby_ukrainskoj_korruptsii_shokirujut_voobrahenie_nabu_nashlo_sledy_v_41_strane_po_vsemu_miru
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Я вам відповім - майдан домотував силовиків. Вам може здатися це блюзнірством, але держава коштує більше ніж сто життів. Навіть більше ніж мільйон.
Я повернусь до того вартового з якого і почав. Припустимо стоїть він на посту і охороняє якусь комору зі зношеними онучами. І тут на нього з темряви виходить людина. Ця людина одягнута у вишиванку у руках тримає томик кобзаря в над головою у неї німб. Солдат, як і прописано в уставі, кричить: «стій хто йде!», робить попереджувальний постріл, а наступним пострілом вбиває порушника. Здавалось би як тут можна порівнювати? З одного боку драні онучі з іншого практично свята людина - щирий патріот, Звісно треба вартового покарати за такий вчинок. Але ні. Вартовому треба дати премію та відпуску.
Коли правоохоронців, що охороняють державні установи карати як вбивць, то вони ні при яких обставинах не будуть застосовувати зброю.
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на Майдані силовики гамселили цивільних людей, аж гай шумів. і гамселили, виконуючі накази своїх командирів. і покинули вони теріторію біля ВР та АП за наказом взагалі то організовано.
А сиділи в автобусах в Луганскій та Донецькій областях, коли захоплювали ОДА, не тому, що були "демотивовані", а саме тому, що або НЕ отримали наказу на розгін або отримали наказ не вилазити з автобусів.
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Абсолютно наплевательское отношнени со стороны гаранта на соблюдение законов Украины. Даже при яныке так открыто и демонстративно не "ложили" на законы.
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Зачем вам даны полномочия над МВД? Вы что, не можете провести расследование в отношении руководства МВД, что наняло этих тварей? Уволить к чертовой матери, а беркутню в СИЗО до окончания расследования, чтобы не сбежали.
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